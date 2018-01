Kateřina Šimáčková

soudkyně Ústavního soudu ČR

Evropská komise krátce před Vánocemi pohrozila Polsku sankcemi, které mohou ve finále znamenat, že mu odebere hlasovací právo na schůzkách ministrů členských států EU. A to kvůli reformě soudního systému, která podle komise ohrožuje nezávislost tamní justice. Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského totiž provedla − a provádí − řadu změn, kterými justici podřazuje politikům. "Normální člověk, když se dostane do sporu s někým mocným, potřebuje, aby rozhodoval nezávislý soud. Jen tak má šanci, že dostane opravdu rozhodnutí podle práva," říká soudkyně českého Ústavního soudu Kateřina Šimáčková. Je členkou Benátské komise, tedy poradního orgánu Rady Evropy, jejíž zpráva o stavu polské justice byla jedním z podkladů pro rozhodnutí Evropské komise.

HN: Evropská komise pohrozila Polsku odebráním hlasovacích práv. Co se v zemi vlastně děje, že unie hrozí sankcemi? Je tam přece demokraticky zvolená vláda.

Ano, v Polsku skutečně ve volbách vyhrála nějaká politická síla, ale my ústavní právníci vždycky říkáme, že jen volby nestačí. Kromě toho, že v demokratickém státě vládne většina, která dostala nejvíc hlasů, se současně musí respektovat dělba moci a úcta k lidským právům. My nekritizujeme Polsko, že by tam volby měly dopadnout nějak jinak, ale upozorňujeme, že se tam dějí systémové změny, které nejsou v souladu s principem vlády práva spočívajícím v dělbě moci, ochraně soudního rozhodování před politickými vlivy a podobně.

HN: A vstupuje politika do soudních procesů?

Zákonem, který jsme kritizovali, byla novela zákona o prokuratuře, která přinesla obrovskou koncentraci moci v rukou ministra spravedlnosti, jenž je zároveň generálním prokurátorem i poslancem. Je to politik, který současně může vstupovat do živých kauz. Říkali nám, že se to zatím neděje, ale už jen ta možnost je problematická. Stejně tak jeho pravomoc vyměnit všechny předsedy soudů. Není rozhodné, jestli to udělá, ale už sama možnost, že je může odvolat, může ovlivnit jejich chování.

Kateřina Šimáčková (51) ◼ Profesní kariéru začala v roce 1992 jako asistentka ústavního soudce Antonína Procházky, poté byla od roku 1994 advokátkou. V roce 2009 si ji Josef Baxa vybral do Nejvyššího správního soudu, od léta 2013 je soudkyní Ústavního soudu.

◼ Zároveň přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a působí v Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím práva – zvané Benátská komise – která je poradním orgánem Rady Evropy.

HN: Další z kroků, které tam politici udělali, bylo výrazné snížení věku odchodu do důchodu − u soudců na 65 let a u soudkyň na 60 let.

To je vlastně technika, kterou se naučili od Maďarů, protože předtím to samé udělali v Orbánově Maďarsku. Na chvíli snížili hranici, kdy soudci musí do důchodu. Zatímco jinak v celé Evropě tuto hranici spíše zvyšujeme, protože lidé jsou déle aktivní, v Polsku a Maďarsku ji naopak snižují třeba na 60 až 62 let. A kde jsou ti nejstarší soudci? Na těch nejvyšších soudech. To znamená, že když se sníží věková hranice, najednou se vyprázdní místa na nejvyšších soudech, což aktuální vládnoucí garnituře umožní dosadit tam své lidi.

HN: Je ten spor Polska s Evropskou unií o podobu právního státu v Evropě výjimečný?

Myslím si, že ano.

Související Fotogalerie Polské memento

HN: V čem nejvíc?

Evropská unie nemá ve svém právu měkčí opatření, která by vedla stát k tomu, aby se zamyslel nad tím, co mu hrozí, když porušuje principy právního státu. Může jít jen rovnou k nejpřísnějšímu sankčnímu režimu, tedy pohrozit zbavením hlasovacích práv. Sama jsem zvědavá, jak daleko to dojde. Třeba v Radě Evropy to máme tak, že největšími hříšníky jsou Rusko a Turecko. Rada Evropy jim pozastaví hlasovací práva. A existuje i něco jako výhrůžný model − to nedělejte, my vám trošku něco vezmeme, ale pořád vás tam necháme a budeme vám říkat, kde děláte chyby.

V právu EU chybí například možnost jen omezit nějaký typ dotací z financí Evropské unie. Platí, že musíte splnit řadu podmínek, než vás do ní vezmou, ale pak už neexistuje jiný mechanismus než nastartovat něco, co je tam spíše jako záchranná brzda, se kterou jsme ani nikdy nepočítali, že ji použijeme. To je ta výhrůžka vyloučení z rozhodování.

Soudkyně s vysokou úspěšností ◼ Kateřina Šimáčková je jednou z nejuznávanějších českých soudkyň, a oprávněně. Já sám jsem ji poprvé osobně potkal "až" zhruba před dvěma měsíci na velice otevřené debatě v družstevní kavárně ROH na pražském Žižkově.

◼ Jaké jsou podle ní například nejnespravedlivější rozsudky? Ty, které nikdy nepadnou. Ať už proto, že člověk vyvázl bez trestu, ač si ho zasloužil, nebo naopak proto, že na kvalitní právní pomoc kvůli chudobě nebo hlouposti nedosáhl.

◼ I když se soudci obtížně porovnávají, u Ústavního soudu jedno srovnání možné je: procento, kolika případům vyhoví. Zatímco průměr je kolem pěti procent a u "nejhoršího" soudce je úspěšnost 1,7 procenta, u Kateřiny Šimáčkové je to 8,5 procenta.

◼ Nezřídka bývá v opozici proti většinovému názoru, naposledy u EET, kterou by celou zrušila. Patří i mezi nejrychlejší soudce, kteří mají nejméně nedodělků. Takže jen s malou nadsázkou se dá říct, že by asi každý chtěl, aby jej soudila právě ona.

◼ Když jsem se s ní začal domlouvat na rozhovoru k situaci v polské justici – protože o její krizi právě dopisovala stanovisko pro Radu Evropy – velice ochotně hledala volný termín. A stejně ochotně postála i fotografovi, byť prý preferuje fotky od svého manžela, protože před nikým jiným se tolik neuvolní.

HN: Sankce Polsku, pokud svůj systém nenapraví, jste navrhovali vy?

Benátská komise je orgán Rady Evropy, její doporučení směřují vůči uvedené zemi. Přímo Evropské komisi v rámci Evropské unie nic nedoporučuje. Posuzujeme konkrétní právní předpis a poukazujeme na případné rozpory právě s principy právního státu. Tady jsme vypíchli nepřijatelnou kumulaci moci v rukou polského generálního prokurátora. Poláci argumentovali třeba tím, že my máme také šéfa prokuratury − tedy nejvyššího státního zástupce − voleného vládou a odvolatelného. Jenže ten český nemůže aktivně vstupovat do živých případů, jen hodnotí ex post, zda se stala nějaká chyba. Další nepřijatelné pravidlo připouští zveřejňování údajů z probíhajících trestních řízení, což může být zneužíváno proti politickým odpůrcům. Ještě předtím, než se vůbec rozhodne o zahájení trestního stíhání, už se dozvídáme, že vyšetřují nějakého opozičního politika.

Zatím jsme ale nebyli svědky žádné velké nápravy. Dali jsme též nějaká doporučení ve vztahu k Ústavnímu soudu, ani ta nebyla respektována.

HN: Proč stál Kaczyńskému polský Ústavní soud za to, aby se rozhádal s Evropskou unií?

Pro mě ta otázka zní jinak: Proč Poláci najednou podporují takovou vládu, která překračuje dělbu moci, zasahuje do soudcovské nezávislosti a politizuje generálního prokurátora, a tím pádem i prokuraturu jako takovou? Vysvětlení je, že jim připadá, že stát byl málo efektivní. Třeba trestní řízení proti tunelářům nebo lidem, kteří podváděli velké množství obyčejných lidí, trvala příliš dlouho nebo nebyla úspěšná.

HN: Ztotožňujete se s tímto názorem?

Je to důležitý argument, který vlastně vede k tomu, že laická veřejnost, která přesně neví, v čem reformy spočívají, s nimi obecně souhlasí.

HN: Jak funguje polský Ústavní soud? Mně ani není jasné, kolik má právě členů…

Velký problém je už v tom, že sám polský Ústavní soud vydává velmi rozpačitá stanoviska ohledně toho, kdo jej tvoří. Kteří soudci tam mají být a kteří ne. Otázka složení polského Ústavního soudu ukazuje na to, že liberálové, kteří vládli před stranou PiS, dali dobré argumenty nově nastupující vládě, proč zpochybnit legitimitu části soudců Ústavního soudu.

HN: Čím jim je dali?

Cítili, že PiS vyhraje volby, a tak dopředu najmenovali dva soudce. To je varovným mementem, aby ti tzv. hodní nedělali přešlapy. Byť tvrdíte, že to děláte pro demokracii, stejně je to porušení pravidla. Právní stát ale vždy znamená respekt k pravidlům a institucím − ani vedeni dobrými úmysly nemůžeme někomu nadržovat a přitom porušit pravidla. Takže argument nedostatečné efektivity legitimizoval změny v prokuratuře a tady zase může druhá strana říkat: Vždyť oni byli první, kdo porušil pravidla, a my teď musíme ty nefér najmenované ústavní soudce vyměnit.

HN: Pokud ve sporu o polský Ústavní soud nehrála fér ani jedna ze stran, jak z toho vyjít co nejčistěji?

Rozumným řešením v této situaci je hledání kompromisu a uvědomění si, že pravidla jsou důležitější než vítězství. Ani ten jeden přešlap neopravňuje dělat další přešlapy. Polský Ústavní soud už jakýsi modus vivendi našel, ale tehdejší premiérce to zase nevyhovovalo. Přestala proto publikovat jeho rozhodnutí ve Sbírce zákonů, takže vlastně nezačala být závazná.

HN: PiS tedy tvrdí, že cílem reformy je zvětšit efektivnost soudů a zajistit spravedlnost pro řadové občany. Vidíte, že by se to dělo?

Při naší návštěvě v Polsku to skutečně byl hlavní argument. Třeba když jsme se setkali s právničkami prezidenta republiky, které mají na starosti stížnosti občanů, říkaly, že nemohou posoudit, zda se to děje, nebo ne, ale že lidi mají pocit, že ano.

HN: Funguje justice v Polsku skutečně špatně?

Ani v Polsku, ani v Česku nefunguje nějak zvlášť pomalu ve srovnání se západními zeměmi. A lidé si musí uvědomit, že když už spor dojde k soudu, bude to dlouhé a drahé. Přitom mají pocit, že potřebují okamžitou, efektivní spravedlnost.

HN: Stojí většina Poláků stále za Kaczyńským?

Funkcionáři, s nimiž jsme jednali a kteří pracují pro vládu, tvrdili, že naštvání lidí na nefungující stát je menší. Pro mě ale bylo velmi zajímavé setkání s advokátní komorou. Její představitelé poukazovali na to, že ze strany orgánů činných v trestním řízení dochází k většímu pošlapávání práv obviněných v trestných věcech, protože je na to společenská objednávka. Takže ta efektivita se možná realizuje tímhle způsobem.

Ještě bych přidala zážitek, při němž mě nejvíc zamrazilo. A to když jsme se bavili, jak vnímá ty změny mladá generace, třeba studenti práv. Jeden z advokátů říkal, že ani nejsou moc kritičtí, protože tím, že ze systému jsou odstraňováni nepohodlní starší lidé, kteří zastávají nějaké významné pozice, ti mladší to vnímají pozitivně, jako něco, co jim otevírá mnohem větší kariérní možnosti. Skoro mi to připomnělo 70. léta v Československu.

HN: Rozumím tomu dobře, že jim vlastně nevadí ohrožení demokracie, protože jim může přinést kariéru?

Tak to nechci říct. Jen to, že mezi těmi vzdělanými a dobře připravenými lidmi najdete hodně těch, kteří ty změny podporují. Buď proto, že jim přinášejí kariérní možnosti, nebo se naopak bojí, že o svou kariéru přijdou.

Když jsme jednali na zasedání Benátské komise, byl pro mě smutný zážitek, že polskou pozici hájil velvyslanec ve Štrasburku, který sedí u Rady Evropy a u Evropského soudu pro lidská práva. Je určitě výborně edukován v oblasti ochrany lidských práv. A on v podstatě opakoval všechny ty nepřijatelné argumenty, které jsme slyšeli v Sejmu ze strany politiků PiS. Pak mi došlo: ona je to moc hezká práce dělat velvyslance ve Štrasburku u Rady Evropy.

HN: Zmínila jste, že něco podobného se dělo v Maďarsku, to ale nevzbudilo takovou nevoli jako události v Polsku. Proč?

Maďarsko se dokázalo držet na tenké hranici. Poté co provedlo nesprávné kroky, couvlo a ty nejkřiklavější napravilo. Například u Sorosovy Středoevropské univerzity. Přijali zákon, který byl sice napsán obecně, ale byl směrovaný právě proti této škole. Ve chvíli, kdy se objevily kritické hlasy, zákon zmírnili a zkouší najít způsob, jak situaci smírně vyřešit. Podobné to bylo u snížení věkové hranice odchodu soudců do důchodu na 62 let, které vedlo k velkému vyprázdnění Nejvyššího soudu. Maďarsko ji po kritice EU zase brzy zvýšilo, ale složení soudu již bylo změněno.

HN: Pojďme teď do České republiky. Myslíte si, že podobný vývoj může nastat i zde, nebo je u nás nastavení justice, zákonů lepší, než bylo v Polsku, a znemožňuje podobný otřes?

V Polsku to bylo nastaveno také dobře. Až když přišla nová politická většina, začala pravidla měnit. Skutečně velké nebezpečí je, pokud dáme politické moci šanci odvolávat soudce. A to jak jednotlivě, tak přijetím normy, která určitou skupinu soudců dostane ven. V justici musí panovat pravidlo nevděku vůči tomu, kdo nás nominoval. Soudce, byť je ustaven politickou mocí, musí na aktéry politiky pohlížet férově, nikomu nesmí nadržovat ani škodit. A zbavit soudce funkce musí být možné jedině rozhodnutím soudu na základě kárné žaloby, kterou podá osoba k tomu určená.

HN: Andrej Babiš již oznámil, že by chtěl změnit ústavu. Zatím jsou to drobnosti jako jednokolová volba do Senátu či zmenšení počtu poslanců. Nebojíte se, že politici u nás budou chtít více zasáhnout i do justice?

Mně to vždy připomene situaci, kdy byl asi před deseti lety politicky odvolán předseda Nejvyššího soudu v Pákistánu. Ve chvíli, kdy to vláda chtěla udělat, byly plné ulice demonstrantů. V prvé řadě je to na nás soudcích a v druhé na novinářích, učitelích, profesorech práva, aby lidi informovali a ukázali jim, jak strašně nebezpečné je podřídit soudní moc politickému diktátu. My, aby taková situace nenastala, můžeme udělat jen to, že budeme svou práci dělat dobře. A i ostatní ve společnosti o tom budou debatovat a budou si vědomi toho, že podřídit soudce politické kontrole a odvolávání vede k tomu, že se člověk po nějaké době nedomůže spravedlnosti proti mocným.