Rada týdne

Příbor? Zapomeňte

◼ Jak jíst hamburger společensky, čistě, podle etikety a hlavně šikovně? V první řadě, nenechte se zmýlit příborem. I v případě, že jej obsluha donese, nepoužijte ho, spolehněte se na své ruce. A raději požádejte o pár ubrousků navíc.◼ Čím vyšší a "nabitější" burger je, tím pevněji ho musíte popadnout a stisknout. Malíčky si ho podložte a lehce přizdvihujte spodní vrstvu v zadní části burgeru – funguje to skvěle, šťáva se vpije do zdviženého okraje housky, nebude kapat ven a ingredience nemohou vypadnout. Pak už jen stačí kousat pořádně a rovně. Tak, aby se dobře spojily chutě všech složek.◼ Nejhorší prohřešek totiž je "ňoumat" hamburger po vrstvách a za použití nože a vidličky je to ještě větší faux pas.