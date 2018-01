Říkejme tomu vedlejší efekt Riccarda Lucqueho. S tím, jak pražský italský restauratér stále rozšiřuje své impé­rium zahrnující nejen Aromi nebo La Finestru, vypouští z něj do světa na vlastní nohy špičkové kuchaře. Radim Gerlich teď vaří v La Loce u Karlova náměstí a Miroslav Grusz v MG Restaurantu v Bezděčíně. Jejich klub teď doplnil i Tomáš Černý, který na podzim otevřel Bistro Kaprova & Bookshop, sídlící − jak jinak − v Kaprově ulici na Starém Městě.

To je v Praze turisticky nejexponovanější čtvrtí, což gastronomicky bývá prokletí. Ohledně špatného jídla za zlodějské ceny neexistuje snazší terč než turisté, protože právě na dovolené zapomínáme počítat. Bistro Kaprova do téhle kategorie určitě nepatří. Ano, jeho interiér navrhl známý architekt a otvíraly ho i celebrity, uvnitř vám ale nepřipadá, že kvůli lustru nezbyly peníze na kuchaře.

Dokonce tu máte příjemný pocit; interiér je inteligentně řešený a nic tu esteticky neruší ani chod podniku. A navíc: v horním patře je kromě několika stolů i knihkupectví (v éře papíru býval celý prostor knihkupectvím), kde si místo k jídlu můžete sednout ke knize. Nebo to aspoň předstírat, protože to vždy vypadá chytřeji než sedět u dvou mobilů.

Italská DNA

Nenechte se vystrašit první cenou ze stálého menu, protože ta o podniku cenově nevypovídá. Částka 425 korun za talíř předkrmů sice může budit dojem, že majitelé potřebují rychle vydělat na maserati, ale není to tak: jde o überpředkrm, za ostatní zaplatíte pod 300 i 200 korun a nejdražší jídlo stálého menu, karamelizovaný tuňák, stojí 445 korun. Všechna jídla i jejich provedení určitě pojí italská nit, takže tu najdete rizoto, těstoviny, hovězí ossobuco a taky lanýže, současně ale v menu nechybí dvanáct hodin tažený bůček na sladkokyselo nebo kuřecí vývar se zeleninou pečenou na másle.

Právě jím (75 korun) jsem začal. Už na něm poznáte, že se Černý u Lucqueho za léta naučil, že právě v gastronomii se ďábel skrývá v detailech. Zelenina pečená na másle dá vývaru křupavou jemnost, zatímco ricottové knedlíčky a kapky lanýžového oleje přidají delikátní chuť i hebkost. A podobnou péči v bistru věnují i pečivu, což se hodí nejen u bramborové pěny s pošírovaným vejcem, černým lanýžem a strouhanými kaštany (275 korun) − poctivě krémový předkrm si říká o vytření talíře.

Lanýže jsou teď, hlavně v Praze, v módě, nezřídka ale figurují jen v menu na papíře. Ani to není případ Bistra Kaprova: tady lanýže z jídla voní už na dálku, navíc k máločemu se hodí lépe než k vejcím. Bohužel se k nim nehodilo mé červené víno. Mělo se sice hodit, protože jsem na doporučení číšníka objednal sklenku Valpolicelly, omylem mi ale přinesl Montepulciano d'Abruzzo. A to chuť lanýže utne dřív, než začnete přemýšlet, co je tady špatně. Číšník se za omyl omluvil a víno neúčtoval, správné italské gesto.

Skutečnou Valpolicellu jsem dostal až k telecím medailonkům s máslovou omáčkou, pomerančovou kůrou, koriandrem a šťouchanými brambory (245 korun). Ty pro změnu pocházely z denního menu, kde si můžete k polévce vždy vybrat ze dvou hlavních chodů. Telecí jsem zvolil ze dvou důvodů: zaprvé z čistě profesionálního, abych zjistil, jestli v podniku věnují stejnou péči stálému i dennímu menu, a zadruhé, protože telecí jen tak něco netrumfne. Tedy pokud ho kuchař nezabije.

Kuchař ho zabil. Už při prvním zaříznutí do masa jsem cítil průšvih, který se s dalšími sousty jen zhoršoval. Krátce: dozlatova osmahnuté telecí medailonky byly zhruba stejně měkké a šťavnaté jako podrážky mých bot − a že jsem na nohou neměl tenisky! To se sice v tuzemských restauracích stává, v bistru s italskou DNA jde ale o smrtelný hřích. A průšvih jako by tušil i číšník, který odnesl talíř se slovy: "Už jste dobojoval?" Naštěstí ano, odpověděl jsem. Byla to zbytečná kaňka, protože espreso bylo znovu stoprocentní. A taky naštěstí nekyselé nehipsterské.