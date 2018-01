Byl to vídeňský číšník jako z románu. Už dávno ne mladý, ale do důchodu daleko. Pohyboval se s noblesou a nonšalancí, ale na tváři měl lehký ironický úšklebek. Samozřejmě byl stoprocentně zdvořilý a elegantní. "Dáte si šampaňské, předpokládám," řekl, pas zlomený v mírné úkloně.

Samozřejmě! Co také jiného v podniku jménem Gulasch & Champagne. Jedna ze tří restaurací hotelu Grand Ferdinand na Schubertringu ve Vídni vás upoutá svým konceptem. Tři minuty od Městského parku a deset minut od katedrály svatého Štěpána. Prostě úplně v centru.

Cože, šampaňské a guláš? Je to vůbec legální? Všichni víme, že champagne se pije s jahodami, byť i to někteří fajnšmekři zpochybňují. Ale s gulášem? Opravdu je řeč o jídle, které mělo v metropoli bývalé monarchie největší oblibu u posluhovaček a kočích?

Ano, je řeč o guláši. A po návštěvě útulného vídeňského podniku to mohu podepsat. Guláš si s kvalitním sektem rozumí − navzájem dají vyniknout svým chutím. Bublinky navíc osvěží patro zmožené jinak celkem těžkým pokrmem. Ještě nedávno bych přísahala, že ke guláši je nejlepší pivo, teď mám za to, že lehké, rošťácky veselé šampaňské je pro něj ideální sparingpartner.

My měli lahev Perrier Jouët Grand Brut, a protože jsme dorazili ve "šťastné hodince" mezi polednem a večerem, byla za poloviční cenu. Barvu má tohle šampaňské jiskrnou, s famózní šumivostí a s bílými záblesky. Na nose bílý smrk a citronová tráva, v chuti letní jablka s vonícím štrúdlem. Ale to vše platí, než vám číšník přinese guláš. Pak začnete vnímat jídlo s vínem jako unikátní celek a nepřeháním, když napíšu, že se s vámi pohne zem. Je to jedinečné nečekané párování, které prostě musíte zažít.

Mohu dosvědčit pravdivost motta restaurace. Zní: "Dimitte nobis peccata nostra." Latiníci vědí, pro ty ostatní překlad: "Odpusť nám naše hříchy." Po odpoledni stráveném na vídeňském Schubertringu je co odpouštět.