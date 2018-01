Slo-ven-sko! Slo-ven-sko! Slo-ven-sko! Tak do posledního místa zaplněná hala vítala politickou elitu. Byla středa 6. ledna 1993 odpoledne, po mrazivé Bratislavě brouzdali tři králové a v tamním parku kultury Vladimír Mečiar se svými příznivci slavil vznik samostatné Slovenské republiky. Pojal to ve velkém stylu − s vydatným gulášem, který byl pro všechny zdarma, se zvučnými hesly, státotvorně laděným proslovem a také s hromovým chorálem Kto za pravdu horí. Ten zapěli všichni společně. Politici strnuli ve vyrovnané řadě, někteří s pravicí na srdci, lidé v hledišti se objímali a plakali. Milan Kňažko ani na pódiu, ani v publiku ovšem nebyl.

"Jak to, že jste tehdy neslavil?" ptám se ho přesně o 25 let později. Sedíme proti sobě v kavárně bratislavského knihkupectví Martinus, kde na pultech vedle sebe svorně (k mému údivu) leží slovenské a české knižní novinky, jako tomu bývalo před lety na obou stranách hranice (ale v Česku už dávno není). Za oknem se Bratislava zase třpytí v mrazivém oparu a svátek Tří králů je na dohled.

"Proč jsem nebyl tehdy v parku kultury? Omlouvám se, to už si nepamatuju. Byl to hektický čas," pokrčí Milan Kňažko rameny a přechází do zvučné češtiny. Slovenský politik, člen několika stran a vlád, jenž sehrál nepřehlédnutelnou roli zvláště při jednání o česko-slovenském rozchodu, se nad šálkem kávy lehce usmívá, ale každou otázku pečlivě váží a odpovědi odměřuje v přesných větách. Do jaké míry je to zvyk politika, anebo herce? To se jen dohaduju. Vím, že Milan Kňažko se dnes věnuje především divadlu. A zasloužený aplaus sklízí na Slovensku i v Česku.

Stíháte dnes ještě sledovat společenskou situaci v Čechách a na Moravě?

Myslím, že stíhám, protože tam často pracuji. V Ungeltu jsem několik let hrál Picassa, asi šest sezon, kolem 250 představení. A teď Shylocka na Jezerce.

Takže si v Česku kupujete občas i noviny?

Spíš si je čtu na internetu − hlavní česká média, někdy i bulvár. Zajímá mě to. V Praze jsem nejméně dvakrát v měsíci, přitom se Shylockem teď jedu taky do Písku, Plzně, Poděbrad, Trutnova. A s bratislavským L+S a dalšími divadly pravidelně hostujeme v pražském Studiu dva.

Milan Kňažko (72) ◼ Až do roku 1989 měl v hlavě "malého Francouze" – tak charakterizuje své tendence k emigraci, které byly motivovány perzekucí rodičů v 50. letech a zesílily v období 1968–1970, kdy studoval ve Francii. Nakonec se ale rozhodl vrátit do Bratislavy, hrál v Divadle Na Korze, na Nové scéně a ve Slovenském národním divadle, točil filmy.

◼ V říjnu 1989 vrátil titul zasloužilý umělec, čímž vyjádřil odpor ke komunistickému režimu, v listopadu moderoval revoluční mítinky v Bratislavě. Stal se členem VPN, poslancem federálního shromáždění a posléze poradcem Václava Havla.

◼ V letech 1990–1993 úzce spolupracoval s Vladimírem Mečiarem, v jehož vládách byl několikrát ministrem a významně se podílel na jednáních o rozdělení Československa. V březnu 1993 inicioval rozkol v HZDS a opustil i vládu, později úspěšně kandidoval do Národní rady SR za různá demokratická seskupení.

◼ V letech 1998–2002 byl ministrem kultury ve vládě Mikuláše Dzurindy, v roce 2013 neuspěl v prezidentských volbách ani v boji o post bratislavského primátora.

◼ Dnes se věnuje herecké profesi, za výjimečný výkon v představení Shylock v pražském Divadle Na Jezerce získal Cenu Thálie za rok 2016.

Máte rád české publikum?

Jistě. To se už nemůže změnit. V Čechách jsem také natočil více filmů než na Slovensku. Začalo to s Evaldem Schormem v roce 1971 v Bratislavě − točili jsme Úklady a lásku, rok nato jsem s Petrem Weiglem dělal v Praze Fausta a Markétu a potom Rusalku. To je až trochu legrační: byl to jediný princ v mé kariéře, ale dalších deset patnáct let mě lidi poznávali a říkali: "Hele, to je ten, co hraje prince." A v časopisech obvykle před Vánoci tiskli vedle princů, jako byli Zíma či Ráž, můj portrét. Ve skutečnosti jsem ale od té doby hrál už jen rozporuplné osobnosti, anebo rovnou grázly.

Vystupoval jste za komunistů také v českém divadle?

Řekl bych, že teď je česko-slovenská spolupráce na divadelních prknech intenzivnější a autentičtější. Kdysi, když jsem působil v bratislavském Divadle Na Korze a na Nové scéně, nám režim dovolil maximálně jednou do roka hostovat v Činoherním klubu. A Činohernímu klubu zase jednou za rok dovolili přijet na Slovensko. Vždycky to byl pro nás svátek.

Ale já si vzpomínám na pondělní večery, kdy v televizi běžela vždy slovenská inscenace. Tam jste defilovali všichni − Kňažko, Kukura, Huba… To byla účinná propagace slovenské kultury.

No, to bych úplně neřekl. Spíš potřebovali něco vysílat. To zaprvé. Zadruhé − na Slovensku se zrovna utvářela silná dramaturgická skupina, která se potkala s jistým režijním potenciálem a také se zajímavými hereckými osobnostmi. Dělali jsme většinou přepisy klasických děl, a tak toho televize využila.

Prý jste často vycházeli z českých překladů světových děl, protože ještě neexistovaly ve slovenštině.

Přečetl jsem spoustu českých textů, to je pravda. Ale v 60. a 70. letech se také už stávalo, že český překlad neexistoval, ale byl slovenský. Mně to však bylo jedno. Četl jsem v obou jazycích už od pěti let.

Jak to?

Jsem luterán, číst jsem tedy začínal v takzvané bibličtině, což je čeština psaná švabachem. Naučil mě ji děda, aby si sám nekazil oči a já mu mohl číst nahlas. Česky jsme zpívali také všechny duchovní písně: "Hrad přepevný jest Pánbůh náš!" A dodnes se modlím Otčenáš česky. Slovensky ho neumím.

Odkud pocházejí luteráni Kňažkové?

To jsou luteráni, z nichž velká část před 250 lety opustila Slovensko a šla na Dolní zem (oblast dnešního Maďarska; pozn. red.). Někteří zůstali v Békešské Čabě a dodnes tam dělají pověstnou čabajskou klobásu. Ta je pochopitelně slovenská! A někteří pokračovali až do Petrovce v Srbsku, žije jich tam stále na 70 tisíc. Byl jsem tam za nimi před 15 lety, představte si, že mají starší divadlo než my tady v Bratislavě − a hrají v něm slovensky. Vede to k zamyšlení nad tím, co je to identita. Často nesouvisí se státní příslušností. Tihle luteráni, když emigrovali, byli úředně rakouskými Uhry, ale vždy se cítili a cítí být Slováky.

Vašeho otce v 50. letech komunisté zavřeli. Hrála v tom roli jeho víra nebo původ?

Důvody jsme se nikdy nedozvěděli. Otec pocházel z rolnické rodiny, posléze obchodoval se dřevem. V roce 1949 jsme se přestěhovali do Bratislavy, pracoval jako účetní v Priemstavu, tam ho zašili. Byl asi ve špatný čas na špatném místě, hodil se jim do vykonstruovaného procesu. Zavřeli ho, když mi nebylo ani pět, vrátil se, když mi bylo dvanáct.

Dočkal se rehabilitace?

Ano, na konci 60. let částečné a pak v roce 1990 úplné. Peněz se ale tehdy vzdal, dohodli jsme se, že budeme požadovat zpět dům, který nám po otcově zatčení zkonfiskovali. Tak jsem získal nemovitost pod Hradem. Rodiče ji koupili v devětačtyřicátém, za roky komunismu ji noví nájemníci rozšířili, takže jsem musel po revoluci dokupovat další části. Dnes to pronajímáme.

V 60. letech byl sice váš otec částečně rehabilitován, ale vzápětí emigrovali vaši dva bratři. Proč jste se vy z Francie, kde jste už dva roky studoval herectví v Nancy, nakonec jako jediný vrátil domů?

Za posledních 150 let měli Slováci čtyři různá hlavní města − Vídeň, Budapešť, Prahu a Bratislavu.

Rodiče zůstali sami, zejména máma to špatně snášela. Druhý důvod − v roce 1970 jsem s filmem Ring volný, který jsem přes léto natočil v Bratislavě, získal cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu Zlatá Praha. A režisér mi volal do Francie a přesvědčoval mě, že se mám vrátit. Byl jsem pod dvojím tlakem, přitom jsem měl v Paříži už na rok podepsanou smlouvu v Théâtre National Populaire, kde mi řekli, že sice nebudu hrát hlavní role, ale také to nebude komparz, což bylo nadějné. S přítelkyní jsme si tedy našli malý byt ve 20. arrondissementu a do toho mi přišel povolávací rozkaz. Měl jsem se dostavit na soustředění před vojenskou prezenční službou v Levicích.

To bylo o důvod víc zůstat ve Francii, ne?

Naopak. Tehdy jsem se rozhodl vrátit. Pobýval jsem totiž ve Francii dva roky legálně, zatímco bratři odešli ilegálně, ti už zpět nemohli. Tak jsem volil návrat a postupně se s tím smířil. Snad jsem tím alespoň prodloužil život matce. S francouzskou přítelkyní jsme se tady vzali, vydržela až do roku 1975, za což ji dodnes obdivuju.

Dokdy žili rodiče?

Maminka do roku 1993, tatínek o šest let déle.

Co říkali tomu, že se Československo nakonec rozdělilo?

Vysvětlil jsem jim to. Nevzpomínám si, že by to brali jako drama.

Proč drama? Mohli přece jásat jako ty tisíce Slováků na silvestra 1992 nebo při tříkrálovém mítinku Vladimíra Mečiara.

No, řekl bych, že většina lidí tu první noc jásala, protože byl silvestr. Mimochodem − 1. leden je totálně nemožný termín pro vznik státu. Namítal jsem, že je blbost spojovat tyhle dva svátky. Neuspěl jsem. I Peter Weiss, náš dnešní velvyslanec v Česku, mi řekl: "Co blbneš, vždyť to takhle mají třeba i na Kubě." Na Kubě! To byl fakt dobrý důvod, smál jsem se. Ale neprosadil jsem jiný termín.

Co jste to novoroční ráno roku 1993 pociťoval vy sám? Jste evidentně hrdý Slovák.

Ale to jsem byl i předtím. To si nosím v sobě stejně jako náklonnost ke všemu českému. Jsem čechofil, ale nijak mi neschází administrativně-právní zřízení, které jsem poznal jako Československo. Byla to organizovaná zvrhlost komunistické strany. A naopak si myslím, že rozdělení nám zachránilo dobré vztahy.

S tím souhlasím. Dá se předpokládat, že kdybychom zůstali spolu, často bychom se přeli − třeba o rozpočet.

Čas nám to také nade vši pochybnost ukázal. Lidi, kteří dnes hysterčí a mluví o rozpadu státu, věci dramatizují. Třeba Fedor Gál, který byl i nebyl v politice, prostě takový alibista, tuhle zase napsal, že rozpad je rozklad. Tak dobře: rozpadla se možná Jugoslávie na pozadí špinavé balkánské války, nebo − rozbil se možná Sovětský svaz. Když se něco rozbije nebo rozpadne, nemá to kontrolu. Ale Československo? To se roz-dě-li-lo! V klidu, bez výstřelů. Byl to akt přátelství.

No, přátelství… Na novoročním mítinku Vladimíra Mečiara jsem moc přátelských pohledů tedy nezaznamenala, vládly tam poměrně negativní emoce vůči nám, Če­húnům.

Ale při oficiálním jednání o dalším osudu federace žádné takové emoce nerozhodovaly. Ani jedna strana na ně také nešla s tím, že chce stát rozdělit. Po celou dobu jsme hledali způsob, jak spolu žít a odstranit důvody nedorozumění, napětí a konfliktů.

Proč se vám tedy nepovedlo najít "ten" způsob?

Neshodli jsme se na tom, jak mají být tvořeny federální orgány. A na spoustě dalších věcí.

Václav Klaus se vyjádřil v tom smyslu, že po šesti sedmi setkáních s Vladimírem Mečiarem pochopil, že Slováci se na koexistenci dohodnout nechtějí.

Nesouhlasím. Jednali jsme dlouho, desítky hodin, a když už jsme došli k otázkám, co tedy bude společné − jako obrana či finance −, a začalo nám být jasné, že to třeba ani nemusí být federace, ale konfederace, Václav Klaus řekl: "Než nějaký experiment, to raději dva suverénní státy." Až tehdy jsme i my řekli: "Tak jo, rozdělení."

Vzpomínám si, že jste patřil k nejtvrdším vyjednavačům na slovenské straně.

Jak nejtvrdším? Choval jsem se normálně, adekvátně situaci. Bylo to přece vyjednávání o budoucnosti státu.

Tvrdě jste prosazoval slovenské požadavky, před kamerami jste byl vždy velmi neústupný. Myslím, že řada Čechů si vás dodnes pamatuje jako slovenského…

… nacionalistu! Ano, jen to řekněte. Novináři mě obviňovali, že jsem nacionalista, ale jak bych mohl být? Točil jsem v Česku, mám dva syny z prvního manželství, kteří jsou Češi. Neusiloval jsem o rozdělení Československa, ale o lepší podobu federace. Mimochodem, ti, kteří mě obviňují z nacionalismu, by také měli vzít v úvahu, že česká vláda si už v roce 1991 dala zhotovit české kolky na společnou měnu.

A vám zase v roce 1990 ve slovenské vládě zřídili post ministra pro mezinárodní vztahy, který neměl ekvivalent v české vládě. Neměl jste za úkol dělat už tak trochu vlastní zahraniční politiku?

Další mýtus.

A co je tedy pravda?

Existuje něco jako Sdružení evropských regionů, k němuž se na začátku 90. let hlásilo okolo 170 členů. Region je první administrativní útvar po státě, což v případě ČSFR byly Česká republika a Slovenská republika. To byly evropské regiony a já zastupoval jeden z nich. Nedostatečné znalosti či vzdělání některých lidí, kteří to měli mít na federálu v malíčku, nebo jejich negativní vůle vytvořily mýtus, že se tím pletu do zahraniční politiky Československa.

Tvrdili také, že jste si ve slovenské vládě vytvořil pozici "malého" ministerstva zahraničí, a proto jste posléze tolik usiloval o rozdělení Československa, abyste mohl rovnou přejít na post ministra zahraničních věcí samostatné Slovenské republiky. Dokonce vás obviňovali, že jste to vše dělal právě za příslib od Mečiara, že dostanete zahraniční věci.

Tohle mohou tvrdit jen diletanti nebo ignoranti. Nesmysl! Podepsali jsme například smlouvu s Valonskem, Bavorskem, ale − a je třeba to zdůraznit a třikrát podškrtnout − absolutně respektujíce zahraniční politiku Československa. Já jako slovenský ministr mezinárodních vztahů jsem potkával jen představitele regionálních vlád, nikdy ne ministry zahraničí. S těmi jednal Jiří Dienstbier. A když konečně i na české straně pochopili, proč to tak děláme, zřídila Viktorie Hradská obdobný post v Praze.

Ale to nebylo ministerstvo.

Přesně to mi namítl nedávno, při jedné veřejné diskusi v Brně, Petr Pithart. A já odpovídám, že to bylo jedno, jak se ten post nazýval. Zřídili jsme ministerstvo, protože jsem byl ministr vlády bez křesla a dostal jsem na starosti onen "mezinárodní útvar", který se zabýval výměnou mezi regiony v oblasti ekonomiky, vzdělání a kultury. Skutečné ministerstvo zahraničí jsme začali budovat až po rozdělení.

A kdy vám osobně tedy bylo jasné, že se Československo musí rozdělit?

Opravdu až v momentě, kdy Václav Klaus odmítl onen experiment s konfederací.

Jaké byly pro vás ty první měsíce po vzniku samostatného Slovenska? To bylo asi radostné období, že?

To se stane maximálně jednou za život. Když se buduje něco nového, je to vždy skvělé − a diplomacie je úžasné poslání. Mým prvořadým úkolem bylo co nejrychleji najít schopné lidi na funkce diplomatů a dohodnout dělení československého majetku v zahraničí.

Takže vás čekaly zase rozepře, licitace.

Vůbec ne. Stačilo nám šest týdnů a vše bylo rozděleno, až na pár výjimek. Tohle dělení nebyla jednání o paritě, ale čistá matematika − podle počtu obyvatel. Poměr 2 : 1 byl nezpochybnitelný, přičemž se na tom všem podílela ještě zahraniční firma, která zodpovídala za audit a také nám navrhovala možnosti řešení. Podmínkou bylo, abychom od 1. ledna 1993 mohli fungovat samostatně ve všech asi 60 zemích, kde oba nové státy chtěly mít zastoupení. Stihli jsme to. Prakticky dnem vzniku Slovenské republiky jsme dosáhli také mezinárodního uznání. To byl úspěch. Jen pro zajímavost, za posledních 150 let měli Slováci čtyři různá hlavní města − Vídeň, Budapešť, Prahu a Bratislavu. Takové turbulence prožil jen málokterý národ.

Chápu vaše nadšení ze samostatnosti. Většina Čechů naopak asi odtržení Slovenska jistou dobu pociťovala jako ztrátu…

… proč ztrátu? Slovensko se neodtrhlo, dohodli jsme se na roz-dě-le-ní! A dnes jsme všichni v EU, nejsou hranice. Do Česka jezdím, všechno, co jsem měl na Česku rád, mám stále rád.

Ano, pachuť nad nesmyslným rozchodem už dávno zmizela. Mám to stejné. Ale něco se přece jen změnilo.

"Nesmyslný rozchod" bylo to nejsmysluplnější, na čem jsme byli schopni se dohodnout. Změnilo se jenom to, co jsme ochotni si vnitřně připustit.

Tak já tedy připouštím, že jsem odmala četla ve slovenštině, měla jsem ráda vaše hory i malé divadelní scény, zatímco dnes moje dospívající děti jen s obtížemi rozumí "po slovensky" a nemají ke Slovensku žádný vztah. Nepřijde vám to přece jen trochu škoda?

Vztah se nedědí, vztah musí vzniknout. A to přece nijak nesouvisí se státním zřízením.

Ale je to přece jen jiné, když dva národy žijí v jednom státě, uznejte. Nechtělo to víc a déle vyjednávat?

Určitě to chtělo déle a trpělivěji vyjednávat! Ale chtělo to také dobrou vůli. A čas. Bohužel, toho se hodně ztratilo během těch dvou let po revoluci. První vlády se chovaly, jako kdyby náš společný problém − nefungující federace − ne­existoval. Ale on tady byl! A pak se jen potvrdilo, že nejsme schopni najít společnou řeč. Při této příležitosti však musím zdůraznit, že jsme zase nebyli žádná odstrašující výjimka. Porevoluční závan svobody přece neustál snad žádný postkomunistický federativní stát − a vzniklo asi 25 nových států. Bylo to správné? Nevím, nechci na to odpovídat, ale na pozadí událostí v Rusku a také v někdejší Jugoslávii rozdělení Československa bylo bezprecedentní. Rozchod za kulatým stolem. Politici i novináři na celém světě nám tleskali. Tento respekt a uznání jsem pociťoval po celou dobu, co jsem byl ministrem zahraničí.

Vzpomínám si, že ve francouzských novinách tehdy ale také vyjadřovali politování nad tím, že jsme nezralí a nezvládli jsme se vyrovnat se svou společnou minulostí, která nebyla vůbec špatná. Kdybychom to dokázali, mohli jsme žít spolu jako třeba Vlámové a Valoni.

Když mluvíte s jedním Belgičanem, pochvaluje si to. Když s druhým, řekne vám, že to je špatně. Zrovna nedávno tam zase měli nějaké občanské a národnostní nepokoje, ne? A o každý rozpočet se hádají.

Možná mají ale stabilnější, silnější postavení v Evropě. Nebylo by lépe, kdyby nás bylo 15 milionů?

Spíš ne než ano. Myslím, že máme teď, my Češi a Slováci, naprosto nadstandardní vztahy. A když se domluvíme na stejném postupu, máme navíc k dispozici dva hlasy − v rámci Visegrádu i Evropské unie − a to je dvakrát více než jeden. Deset, nebo patnáct milionů? To už nehraje roli. Naše cesta bude také vždy ve spojení malých států. Není-li nás 50 milionů, nic jiného nám nezbývá. Nic si nenalhávejme. A naše budoucnost − například s ohledem na hrozby ze strany nedemokratického Ruska − je zase jedině v evropském společenství. V tomto kontextu vůbec neuvažuji o problému Rusko versus Slovensko, ale vždy jen Rusko versus Evropa.

Jsme tedy, díky EU, znovu na jedné lodi. Co myslíte, máme se stejně dobře?

Společné máme třeba to, že na politické scéně v poslední době vznikají nestandardní subjekty. A stejně na Slovensku jako v Česku je aktuální fenomén "prasklé země".

Prasklé země? Co si mám pod tím prosím představit?

Jedni jsou správní a druzí nesprávní. Nic mezi tím. Nefunguje normální politický systém, kdy pravice se s levicí střídá u moci i v konstruktivní opozici. Teď jsou to dva nesmiřitelné tábory, jedni druhým vyhrožují kriminálem. U nás to dostoupilo už takového stupně, že mluvíme o ukradené zemi. Oligarchové mají moc a v posledních deseti jedenácti letech provozují něco, co už nemá s normální politikou a morálkou nic společného. A k tomu bych ještě připočetl, že se na Slovensku i v Česku dají zaslechnout sebelítostné hlasy, jež volají po zlatých časech, kdy všichni měli práci a máslo stálo deset korun. Postkomunistická nostalgie.

My máme teď také pana Okamuru a jeho stoupence v parlamentu, vy zase…

… ano, máme také podobné pohádkové bytosti. Tak jim říkám.

Ale váš pan Kotleba teď prohrál post župana. Vše se v dobré obrací?

To bych neřekl. Prohrál, protože se všichni spojili proti němu. Ale v parlamentu stále účinkuje i se svými lidmi a jeho popularita neklesá.

To je nebezpečné, ne?

Ano, je to nebezpečné, je třeba to sledovat, ale není zatím důvod k panice. Jestliže extremisté mají 15 procent, je to normální projev v běžné demokracii. Tak je to v Rakousku, ve Francii.

No, madame Le Penová měla až 35 procent. Šel z ní strach, Francouzi se taky proti ní všichni spojili.

Není čas na strach, je čas na to, aby se něco podniklo. Proti extremismu zabírá jediné: když standardní politická vládnoucí garnitura něco slíbí, musí z toho alespoň něco dodržet. Alespoň 20 procent! Když to neudělá, budou lidi hledat radikálnější řešení. Jenže na Slovensku výkonná moc dnes selhává. Dobrodruh, který je premiérem a bydlí u daňového podvodníka, s nímž navíc obchoduje ministr vnitra, tvrdí, že jsme sociální stát. Ale 50 tisíc slovenských zdravotních sester pracuje v Rakousku a každý rok 15 tisíc většinou mladých lidí opouští tuto zemi. Za poslední roky takových, kteří se nechtějí nikdy vrátit, odešlo na 180 tisíc. A dalších 200 tisíc za prací dojíždí… A ještě se tu krade. Vy máte alespoň Ratha nebo Nečase před soudem. U nás pan Fico vykládá, že jsme nejdemokratičtější zemí v Evropě, ale už neřekne, že Nejvyšší kontrolní úřad, policie, prokuratura, tajná služba, soudci i veřejnoprávní televize jsou pod jeho kontrolou. Rozhoduje o nich totiž přímou volbou parlament, kde má Smer většinu.

To bylo asi také za Mečiara, v jehož vládě jste účinkoval, ne?

Ano, bylo. Ale to snad není měřítko! Pak se to změnilo… Ale teď se to zase otočilo, dva kroky zpátky. To je jako za komunismu. Karpatská demokracie.

Takže dnes se Slováci mají hůř než Češi?

Co se týká demokracie, myslím, že jste na tom lépe. A české veřejné mínění a občanské zázemí je silnější. Když se ale podívám na ekonomickou situaci, statistiky mluví jasnou řečí: nikdy se Slováci neměli tak dobře. Na počátku byl mezi oběma státy velký rozdíl − myslím, že to bylo v desítkách procent −, o nějž Češi měli vyšší životní úroveň. Teď už jsme na dvou třech procentech a jestli to takhle půjde dál, brzy se to srovná. To musím objektivně přiznat, i když s řadou věcí nesouhlasím.

Proč jste kandidoval v posledních prezidentských volbách?

Už v roce 1993 mě přesvědčovali.

Ale to vám nemohu věřit. Jste přece ambi­ciózní muž.

O tomto postu jsem ale vždy přemýšlel jako o oběti. Přišel bych o svou zajímavou práci a svobodný způsob života. A také riskoval rodinnou pohodu. Kdykoliv jsem tuhle možnost připustil, protože při každých prezidentských volbách mi ji některé politické kruhy nabízely, se mnou žena přestávala mluvit. A vždycky jsem to také odmítl.

Proč jste tedy naposledy neodmítl?

Přidaly se hlasy ze zahraničí, jichž si vážím. A dozvěděl jsem se, že bude kandidovat Fico! Bylo to jen dva měsíce před volbami, měl jsem málo času, špatnou kampaň, ale nelituji. Šel jsem do toho s tím, že mohu dosáhnout dobrého výsledku a zvolí mě, nebo ještě lepšího − a nezvolí mě.

Takže jste šel do voleb hlavně proto, abyste vzal hlasy Ficovi?

To byl jeden z důvodů. Ale musím také přiznat, že slovenského prezidenta nepovažuji za bezmocnou loutku. I když nemá ústavní kompetence, může mít silný politický vliv. A je to morální vzor a nejvyšší velvyslanec státu.

Prohrál jste a do druhého kola vyjádřil podporu panu Kiskovi. Proč jste pak šel ještě do klání o primátora v Bratislavě?

Protože při prezidentských volbách jsem vyhrál v hlavním městě. A tak jsem to bral jako povinnou jízdu.

Nepovedlo se.

To byl také můj poslední politický pokus. Ve stranické politice nejsem už 15 let a tak to také zůstane.

Cítíte se na Slovensku dnes dobře?

Je to moje země. A když se necítím dobře, dávám to najevo způsobem, jakým mohu. Tedy jako občan upozorňuji na některé praktiky politicko-ekonomické mafie. Soudím se třeba s panem Bašternákem, u něhož právě bydlí premiér a který v naší ulici stavěl odporný developerský projekt. A také píšu blogy, účastním se diskusí a otevřeně říkám, co si myslím. Tak to asi budu mít do smrti. Kdysi jsem měl v hlavě "malého Francouze", který mě lákal do emigrace. To bylo až do roku 1989, ale on pak jako by se sám vystěhoval. Já už jsem doma na Slovensku, utíkat nebudu. Mimochodem − je mi dvaasedmdesát let, ten fakt musím také přijmout, i když fyzicky se cítím dobře. Když vydržím hodinu a půl se Shylockem sám na jevišti a hraju v češtině, tak ještě nemusím asi kvůli upadající mentální svěžesti luštit křížovky. Do některých situací už sice nepůjdu, ale jen tak si něco líbit také nenechám.

Jak tuhle vaši bojovnou povahu zvládá žena? Už s vámi mluví?

Jakou bojovnou povahu? Jsem mírný, krotký.

No, jen jste tuhle bez zaváhání střílel po zloději.

A co jsem měl dělat v půl druhé ráno? Uvařit mu kafe? Ještě že jsem měl zbraň a nemusel ho nutit jinými prostředky, aby tam v klidu počkal na policajty.

Podle našich zákonů byste musel ovšem po oné střelbě asi poměrně složitě dokazovat, že jste střílel v sebeobraně.

V tom se náš zákon liší: i kdybych ho zabil, museli by mi na Slovensku naopak dokazovat, že jsem ho zabil schválně. Upozorňuji, že jsem nestřílel nejprve na výstrahu a pak teprve do nohou. Zejména proto, že jsem nevěděl, jestli jich není víc.

Rozsudek nad tím zlodějem, mimochodem s trvalým bydlištěm v Česku, vás ale rozčílil.

Šlo o vloupání, navíc jeho nejnebezpečnější formu, protože v domě spali lidé. Na to máme na Slovensku paragraf od tří do deseti let. A tento recidivista dostal nejnižší sazbu. To bych možná ještě akceptoval, ale zdůvodnění mě šokovalo. Soudce bral jako polehčující okolnost, že se dotyčný přiznal − a odečetl mu rok. Jak by se ovšem nepřiznal? Vždyť tam ležel s prostřelenou nohou, s mými šperky a penězi v kapsách. Za druhou polehčující okolnost a další rok minus považoval soudce to, že zloděj projevil účinnou lítost. Jen pro vaši informaci: takhle litoval už počtrnácté. Recidivista profík! Lhal, že nás vykradl náhodou. Přitom z jeho výpovědi jednoznačně vyplynulo, že přeskočil vysoký plot, prošel několik set metrů zahradami, překonal další plot, pak zase 100 metrů zahradou. Došel k našemu domu zezadu, zepředu nemohl, protože tam je developer Bašternák a všude kamery. Zloděj tedy zaparkoval auto 1,5 km od našeho domu, aby ho kamerový systém neztotožnil s místem činu. Měl rukavice, byl celý v černém, s profesionálním náčiním… Za rok ten lump bude venku. U soudu si stěžoval, že po té střelbě nemůže spát. On? Moje žena nemůže spát, a pokud nejsem doma, zamyká se, když jde z kuchyně do obýváku!

Křičel jste prý na soudce, že je podplacený. Odvolal se proti jeho rozsudku žalobce?

Abych to uzavřel: Ti, kteří za mnou toho recidivistu poslali, mu pak zařídili, aby dostal nejnižší trest. Prokurátor se neodvolal. Ale dovolání podá ministerstvo. A může to také udělat Generální prokuratura. Ať něco dělají! Ne, já nemám strach. Ale zlobím se. Dost se zlobím.