Ten rozvod chtěl málokdo. Za to, že bolel méně, než se mnozí obávali, byli Václav Klaus s Vladimírem Mečiarem od kdekoho chváleni. Spíše než zásluhou těchto dvou sebestředných politiků byl onen klidný průběh vizitkou mírné nátury Čechů a Slováků, kterým díkybohu chybí jihoslovanská horkokrevnost. Že jsme ale možná udělali přece jen chybu a měli se pokusit udržet stát, který byl delší než Polsko a počtem obyvatel se rovnal Nizozemsku, napadlo nejednoho z nás přinejmenším při cestách do zahraničí.

Československo znal venku (skoro) každý. Českou republiku, která si ani po čtvrtstoletí neujasnila jednoslovný název, si především mimo Evropu stále pletou s Čečenskem nebo ho vůbec neznají a Slovensko na tom zcela jistě není o mnoho lépe.

Donedávna zachraňovali naše renomé fotbalisté, jména jako Nedvěd nebo Poborský znali v každé pralesní osadě se satelitem. Teď jsme ale v žebříčku FIFA na 48. místě − o 20 míst za Slovenskem −, a až zanedlouho odejde do fotbalového důchodu veterán Petr Čech, zmizíme pro stamiliony lidí z mapy světa. Ano, ještě před pěti lety se mi stalo, že opravář bicyklů v Barmě chválil Václava Havla, ale i tehdy to už bohužel byla jen vzpomínka na naše dějiny. Teď si v myanmarském krámku s dušemi a ráfky vybaví spíše slovenského suveréna Tour de France Petera Sagana.

Rozpaky, nebo radost?

Navzájem se ale máme rádi. "Máme nejlepší vztahy, jaké jsme kdy měli," říká bratislavská herečka Ingrid Timková v jednom z pěti rozhovorů se zajímavými Slováky, které jsem vedl o jejich životech v samostatném státě. (Oslovili jsme také pětici Čechů ze stejných oborů, články si přečtěte na následujících stranách.) Našince přivádí až do rozpaků, když od Slováků slyší často chválu na češtinu, českou kulturu a historii, nebo dokonce na česká média (především na veřejnoprávní televizi), k nimž tu máme tolik výhrad. A každý druhý Slovák vám v debatě o česko-slovenských vztazích připomene vyšší českou životní úroveň, mzdy nebo kvalitu vysokého školství (o němž si myslíme své), kvůli nimž se stěhují desetitisíce Slováků do Česka. Dnes jich tu je zaměstnáno na 150 tisíc, zhruba desetkrát víc než Čechů na Slovensku.

My Češi jsme donedávna na Slovácích obdivovali hlavně to, co už měli dávno před rozdělením: opravdové hory s medvědy a vlky, libozvučnější jazyk, srdečnější povahu, brynzu a oštěpek, hezčí pop-music… Ekonomické rozdíly v mnoha položkách se však v posledních letech víceméně vyrovnaly. V polovině 90. let na Slovensku přitom vládl prapodivný mafiánský kapitalismus s únosy a vraždami, země za řekou Moravou mířila do mezinárodní izolace a mnozí Češi si zřejmě říkali: Dobře, že se odtrhli. Slovensko například vstoupilo do NATO až o pět let později než Česko.

Česká republika byla v první polovině 90. let přes řadu vlastních korupčních kauz dávána za vzor ekonomické transformace. Teď vyhlíží politika divočeji v Česku a liberální Denník N píše, že "Česku vládne nejhorší možná kombinace" čili tiché souručenství populistického miliardáře Babiše, nahnědlých okamurovců a komunistů. Připomíná někdejší slovenskou koalici dalšího populisty Fica, Mečiara a nacionalisty Sloty. V oněch dobách si Češi mysleli, že je něco podobného potkat nemůže.

Když jsem se oslovených Slováků během rozhovoru ptal, co to s nimi dělá, usedá-li na české premiérské křeslo jejich krajan, nevyzpytatelný podnikatel s rozporuplnou minulostí i současností, reagovali většinou podobně jako zmíněná Ingrid Timková. S potutelným úsměvem: "Vtip je to dobrý, ale je to váš problém!"

Přes zřetelné váhání na obou stranách, co bychom vlastně měli po čtvrtstoletí samostatných republik slavit, je přece jen možné se z něčeho radovat. Obě země patří k těm několika málo desítkám států, v nichž se žije poměrně dobře a bezpečně. Jistě, ne úplně všem. Například tisíce Slováků romského původu přebývají v ubohých osadách v podmínkách třetího světa, vzduch na Ostravsku patří k nejšpinavějším v Evropě. Stále ale máme své věci více méně ve svých rukou a přes všechny karamboly se dá říct, že těch uplynulých 25 let bylo docela úspěšných.

Eugen Korda, novinář

Jak jste mohli volit Babiše?

Prvního ledna 1993 se tisíce Slováků shromáždily v centru Bratislavy, aby oslavily první den samostatného státu. "Někteří mi nadávali a plivali na mě. Nebylo to nijak zvlášť agresivní, ale přišlo mi to hodně líto. Rozpad Československa i dnes pokládám za zbytečnou katastrofu," vypráví novinář Eugen Korda. Ten den natáčel pro Fera Feniče í záběry do dokumentu o rozpadu federace. Zároveň šlo po letech také o první Kordův den bez stálého zaměstnání. Skončil jeho pracovní poměr ve federální televizi, kam přešel v průběhu roku poté, co byl kvůli svým kritickým příspěvkům na adresu slovenského premiéra Vladimíra Mečiara a profederativní postoje vyhozen z bratislavského studia.

Nejlepší novinářské roky ale Kordu teprve čekaly. Začal pracovat jako slovenský zpravodaj televize Nova a podobně populárním jako v Česku se stal také ve své vlasti. I tam měl první soukromý český kanál totiž velkou sledovanost a Korda dostal na rozdíl od svých kolegů ve slovenských médiích v odhalování politických kauz mečiarismu volné ruce.

"V Praze jsem studoval FAMU, ale nikdy jsem tam nechtěl žít. Mám rád město, kde večer z hospody trefím domů, a v Praze jsem někdy bloudil," směje se 68letý reportér v kavárně bratislavského filmového klubu.

Lidé měli strach

Únos syna prezidenta Michala Kováče a vražda jednoho ze svědků, expolicisty Róberta Remiáše, z níž mnozí viní lidi kolem Mečiara. Popravy mezi mafiány napojenými na tajnou službu. Nejasný původ peněz, z nichž premiér koupil svou vilu. Díky Kordovým reportážím se Češi a Slováci mohli takřka v přímém přenosu seznamovat s gangsterskými metodami vládnutí na Slovensku poloviny 90. let.

"Lidé tu měli strach. Každou chvíli někomu vybouchlo auto, někoho zastřelili nebo aspoň zbili," vypráví Korda. Když jednou ráno našel před domem svůj opel rozmlácený a poté mu anonymové vyhrožovali zabitím malého syna, přestěhoval svou rodinu na dva roky do Prahy. Sám ale zůstal na horké slovenské půdě.

Eugen Korda, novinář Foto: Gabriel Kuchta

Novinářem byl i jeho otec, také Eugen, který pracoval v Londýně pro BBC a po roce 1945 v Praze jako korespondent slovenských demokratických novin Čas. Po roce 1948 skončil na deset let v komunistickém vězení a vrátil se domů, až když bylo jeho synovi 12 let. "Mám doma otcovu fotku s prezidentem Benešem i Churchillem," říká Korda. Jeho dospělý syn dnes žije v Praze.

Po nástupu nového premiéra Mikuláše Dzurindy v roce 1998 přestali mít šéfové z Novy o politiku větší zájem a chtěli po svém zpravodaji spíš lehčí, až bulvárnější témata. Přijal tedy nabídku ze Slovenské televize, ale v roce 2007 odtamtud podle svých slov odešel proto, že vedení se nelíbilo, jak referoval o kauze Hedvigy Malinové. Tato dívka ohlásila na policii, že ji zmlátili dva muži za to, že mluvila maďarsky. Za vyšetřovatele, kteří případ smetli ze stolu jako dívkou vymyšlený, se postavila vláda Roberta Fica. Pak Korda pracoval ve videosekci deníku SME. Noviny opustil poté, co dostal nabídku kandidovat do parlamentu za stranu Obyčajní ľudia, ale po několika měsících po neshodách s vedením partaje stejně jako někteří další kandidáti odešel. Nyní natáčí videa pro časopis .týždeň.

Svobody ubývá

Eugen Korda jezdí jako reportér často do Česka. "Před čtyřmi pěti lety na tom byli Slováci i Češi se svobodou médií docela dobře, ale postupně se to na obou stranách zhoršuje," podotýká. Slovenské tituly nicméně podle něj dřív zachytily nástup internetu, své příspěvky včas zpoplatnily a hodně slovenských čtenářů si za články už zvyklo dávat peníze.

Ikona antimečiarovské žurnalistiky podle očekávání necítí sebemenší hrdost nad tím, že se jeho krajan Andrej Babiš stal českým premiérem. Diví se třeba, jak mu mohly české úřady schválit nákup několika novin a zároveň i nejposlouchanějšího rádia.

Vůdčí postava převratu na Slovensku z roku 1989 Fedor Gál nedávno připomněl, že Slováci zvolili Mečiara třikrát, než prozřeli. "Tak dlouhou dobu s Babišem vám nepřeju. Mečiar je větší hulvát, jsem přesvědčen, že měl na svědomí únos a pravděpodobně i vraždu, což Babiš zatím nemá. Ale je to škodná, nebezpečný člověk. On i Mečiar byli komunisté a oba byli zapletení s StB," prohlašuje. Pak se usměje: "Vždycky jsem si myslel, že Češi jsou racionálnější než Slováci, ale po posledních volbách se zdá, že to tak nebude. Teď se jen modlím, aby ty prezidentské znovu nevyhrál Zeman. Když tam bude dobrý prezident, bude mít Babiš problém."

Ľubomír Smatana, novinář

Jsme opravdu dva různé státy

Jaký je nejvýraznější rozdíl mezi Čechy a Slováky? "Když spolu sedí v hospodě, Čech se tváří, že má v kapse deset korun, ale má tisícovku. Zatímco Slovák se tváří, že má tisícovku, a vlastní jen desetikorunu," usmívá se Ľubomír Smatana, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu, který o dění v sousední zemi referoval mezi lety 2006 a 2010. "Zkrátka Balkán a Německo. Na Slovensku v hospodě pořád většinou platí jeden člověk, ne jako tady, že se útrata rozpočítává," dodává reportér. Ptám se, jestli by se mohl stát na Slovensku premiérem Čech. "Myslím si, že ne. Nedávno jsme o tom diskutovali se známými Slováky a není to pravděpodobné. Asi by to nepřekousli."

Smatana má po otci slovenské kořeny a narodil se před 50 lety ve východoslovenské Snině. Odtud ale rodina už za rok po příchodu sovětských vojsk odešla na Moravu. Po několika přesunech zakotvila na opačné straně soustátí, na Chebsku. Ľubomír nicméně trávil u babičky na Slovensku prázdniny a obě země mohl srovnávat už od dětství.

Česká společnost je liberálnější. Slováci jsou větší nacionalisté, protože obtížněji hledají své kořeny," myslí si Ľubomír Smatana.

Tisíciletá poroba

Když zhruba před deseti lety na Slovensku pracoval, stejně jako dnes byl premiérem Robert Fico. Lídr strany Směr má leccos společného s Andrejem Babišem. Komunistickou minulost, šikovné využívání marketingových strategií, určitou mediální zručnost a "lenon" styl. "Fico ho zdědil už po Mečiarovi. Vyznačuje se jím muž, který dokáže všechno sám. Rozuměj 'len on' neboli jen on."

Každý premiér je ovšem z jiného těsta. Což platí hlavně o Babišovi, Fico se zdá být spíš železným mužem, byť vloni prodělal operaci srdce. "Je to asi čtyři roky, co soutěžil s vojáky v Žilině o to, kdo udělá za hodinu víc kliků. Fico jich za půl hodiny ve svých osmačtyřiceti předvedl tisíc a suverénně vyhrál."

Smatana je přesvědčen, že česká společnost je liberálnější. "Slováci jsou větší nacionalisté, což je pochopitelné, protože daleko obtížněji hledají své kořeny," myslí si reportér. "Vytvořili si mýtus o 'tisícročné porobe' od Maďara, což je podobné jako naše jiráskovská legenda 'tři sta let temna'. Ale Slováci nikdy nepřijali za svou maďarskou šlechtu, tak jako my německou, která v říši vládla, a tím se ochuzují o velkou část své historie."

Ľubomír Smatana, novinář Foto: Lukáš Bíba

Ľubomír Smatana často používá k vysvětlení slovenského živlu mapu. Je přesvědčen, že lidi zásadně determinuje krajina, v níž žijí. "Existují zajímavé záznamy nejméně od roku 1918 o tom, jak volí jednotlivé regiony. Z nich je patrné, že třeba severní Slovensko − okolí Oravy, Spiš − posílá vládnout pořád ty samé typy politiků. Vyhrával tam Tiso a 'národovci' vítězí pořád. Není se co divit − hornatá oblast, vesnice v kopcích, kde končí silnice a žijí konzervativní, chudí lidé s omezeným přístupem ke vzdělání," zamýšlí se autor sedm let staré knihy o Slovensku nazvané Jánošíci s těžkou hlavou.

V ní je zajímavá pasáž o tom, že na Slovensku chybí grunty. Podle uherského práva totiž nedědil statek nejstarší syn či dcera, ale všichni potomci, takže pozemky se drolily na stále menší kousky a nemohla vzniknout střední vrstva. "Dodnes se to odráží na stavbě slovenských dálnic. Na 100 kilometrů je 40 tisíc vlastníků. Jak se s nimi vypořádat? Slováci občas někde nějaký kousek dálnice dokončí, asi jako u nás. Ale ani po 25 letech se jim třeba nepodařilo postavit dálnici z Bratislavy do Košic."

Moc natvrdo

Navzdory vypjatějšímu nacionalismu mají ovšem Slováci podle Smatany daleko vřelejší vztah k Evropské unii než Češi. Souvisí to i s eurem, jež v roce 2009 přijali. "Slovákům zvedlo sebevědomí a ceny. Ale hřeje je na duši, že Češi byli celou dobu napřed a teď mají houbelec."

Během svého putování po slovenských končinách, které několikrát do roka stále podniká, navštěvuje Ľubomír Smatana především obyčejné lidi. Mezi nimi neměl se svou českou státní příslušností nikdy problém. "Mají rádi, když za nimi přijde Čech. A když občas řekne 'vole', jsou v sedmém nebi. Většinou mi tvrdí, že za Československa to bylo dobré a že jsme se neměli rozdělit, ale nevím, nakolik to myslí vážně a nakolik je to jen chvilkový sentiment."

Bývalý zahraniční zpravodaj se na odluku Čechů a Slováků dívá jako na nutnost, zpochybňuje ale způsob, jakým k ní došlo. "Myslím si, že časem bychom se rozdělili stejně. Jsme opravdu dva různé státy. Klaus s Mečiarem to ale udělali moc rychle, natvrdo a spíš kvůli sobě než kvůli lidem. Vždycky budou zaznívat názory, že o rozdělení mělo rozhodnout referendum."

Milan Čupka, pekař

S Mečiarem v jedné kanceláři

Milan Čupka patří k nejoblíbenějším pekařům západního Slovenska. V téměř pětitisícové obci Šenkvice na úpatí Malých Karpat na půli cesty mezi Bratislavou a Trnavou provozuje pekárnu už od roku 1991.

Na otázku, co jako majitel už prosperujícího malého podniku před 25 lety očekával od vzniku samostatného slovenského státu, říká: "Neočekával jsem nic. Víte, já jsem Mečiara dobře znal. Seděl jsem s ním rok v jedné kanceláři. V roce 1966 v Liptovském Mikuláši, kdy jsme byli oba tajemníci Československého svazu mládeže," vypráví 74letý pan Čupka. Budoucí dělitel federace Vladimír Mečiar se tehdy zrovna vrátil z komsomolské školy v Moskvě a byla to jeho první štace. "Vydržel tam jenom rok a pak ho vyhodili, jinak by vyměnil celý okresní výbor. Bydlel sám na ubytovně. Bylo nám ho se ženou líto, tak jsme ho někdy brali na procházky. Během nich nás nepustil ke slovu," usmívá se Milan Čupka. Pak mu Mečiar zmizel z očí.

"Viděli jsme tam Mečiara v koženém kabátě, jaký nosili estébáci. Proboha, kde ten se tam vzal? říkali jsme si," vzpomíná Milan Čupka.

Na konci roku 1989 se Milan Čupka díval s manželkou v televizi na přenosy mítinků na slovenských náměstích. "Najednou tam vidíme Mečiara v koženém kabátě, jaký nosili estébáci. Proboha, kde ten se tam vzal? říkali jsme si."

Zákony jako na běžícím pásu

Přímo s Mečiarem se setkal až zhruba o dalších pět let později. Jeho vládní strana HZDS pořádala konferenci v Pezinku, vinařském městečku vedle Šenkvic, a u Čupky si objednala sladké pečivo. "Koláče jsem tam osobně dovezl. Poznal mě, prohodili jsme pár slov, tykal jsem mu," vzpomíná Čupka. "Ale žádné výhody jsme z toho neměli, nic jsme neprivatizovali," ujišťuje jeho syn a spolumajitel pekárny Rastislav, který je přítomen u rozhovoru v kanceláři pekárny.

Milan Čupka (vpravo) se synem Rastislavem Foto: Gabriel Kuchta

Jejich firma Framipek má prodejny v šesti okolních okresních městech, v nich a v šenkvickém provozu je celkem 170 zaměstnanců. Výrobny s podobným počtem lidí zvládnou větší množství chleba, rohlíků či vánoček, ale jak upozorňuje Milan Čupka, jeho rodinný podnik "nebojuje s laciným pečivem". "Zůstáváme věrni řemeslnému zpracování. Ve fázích, kde by stroj výrobek spíš poškodil, dáváme přednost lidské ruce. Děláme dražší, hezčí produkty z lepších surovin," říká pekař.

Před 26 lety začínal bývalý strojař s rodinnými příslušníky a desítkou zaměstnanců. Tehdy si vzal třímilionový úvěr, zastavil dům. "To byla doba, kdy se úvěry dávaly i na krabičku od sirek," prohodí pan Čupka, který se vydal v podnikatelských šlépějích svého otce, jenž do znárodnění po únoru 1948 patřil se 60 zaměstnanci k největším obuvníkům v kraji.

První léta slovenské samostatnosti byla pro podnikatele a živnostníky náročná. Nový stát vyráběl nové zákony jako na běžícím pásu. "Nebylo moc času na jejich studování," podotýká pan Čupka.

Rozdělení byl podvod

On ani jeho syn rozdělení republiky nechtěli. "Pro nás to nebylo vítězství. V Česku jsme měli část rodiny, dobré přátele, které jsme navštěvovali," říká Milan Čupka. Jeho 48letý syn volí ostřejší slova: "Byl to podvod. Každého Čechoslováka bolelo srdce. Udělali to politici, kteří k rozdělení neměli mandát, jen aby se dostali k majetku."

Kromě jedné milionové dotace od státu v počátcích podnikání, kdy byl premiérem Ján Čarnogurský, už šenkvická pekárna nikdy žádnou − a to ani od Evropské unie − nezískala. "Důvodem je, že okolí Bratislavy je rozvinutý region s nízkou nezaměstnaností," říká Milan Čupka. Zato na kontrole byli v jeho firmě evropští komisaři i státní úředníci několikrát. Bylo pro ně snazší vyjet kousek od hlavního města než se trmácet do vzdálenějších koutů země. To se podle Čupkových týkalo třeba i daňových kontrol. Proto "kvůli narovnání trhu" uvítali zavedení elektronické evidence tržeb, která začala na Slovensku dřív než v České republice. Naopak z eura nadšení nejsou, protože podle nich vyvolalo zvýšení cen.

Nástup Slováka Andreje Babiše do českého premiérského křesla sleduje Milan Čupka bez pozitivních emocí. Dodává však, že pekárny Agrofertu pro něj nejsou konkurencí, protože se zaměřují na levnější pečivo. "Vím, jak skupoval velké pekárny na Slovensku, a nelíbilo se mi to," říká o Babišovi Milan Čupka, který patří k zakladatelům pekařského cechu na Slovensku. "Poslal do nich své lidi, ti udělali audit, vždycky tam něco našli a řekli: Buď nám snížíte cenu, za kterou vás chceme koupit, nebo na vás pošleme oznámení na úřady. Takové jednání se mi nelíbí."

Dagmar Koutná, pekařka

Násilím nikoho neudržíte

Před pekařstvím u silnice v Příšovicích na Turnovsku každou chvíli zaparkuje nějaké auto. Lidé vyskočí a běží do malého krámku v přízemí dvoupatrového domu. Je tu šrumec. Chodbou za krámem se dá projít do pekárny. V podstatě je to jedna místnost, ale každý den tu vyrobí 600−800 chlebů, asi desetkrát víc rohlíků a housek a k tomu sladké pečivo. Vánočky před koncem roku upekli po šestadvacáté, protože rodina Koutných začala podnikat už v roce 1991. Volba padla na pekařinu proto, že oba manželé byli od "fochu". Pan Koutný byl mlynář a jeho žena vystudovala potravinářskou průmyslovku v Pardubicích. Protože to byla jediná škola svého druhu v Československu, měla i tři slovenské spolužačky, jedna z nich prý zůstala v Pardubicích.

Podnikat začali Koutní částečně proto, že se dvěma malými dětmi neměli po ztrátě služebního bytu v sousedních Svijanech kde žít. "Manžel si tenhle dům vyhlédl s tím, že bychom dole mohli mít pekárnu a nahoře bydlet," vysvětluje Dagmar Koutná v malé kanceláři firmy v prvním patře. Hned vedle skutečně sama bydlí a v podlaží nad ní pak syn Tomáš s rodinou, který vedení společnosti po matce před dvěma lety převzal.

V něčem jsou šikovnější

Začátky v 90. letech byly poněkud divoké. Manželé začali provozovat pekárnu a k tomu opravovali zdevastovaný dům z počátku minulého století, který se jim podařilo od obce koupit. Vzali si celkem tři úvěry, aby mohli nakoupit stroje a další vybavení. Na "osudný" rok 1993 se u Koutných vzpomíná jako na dobu, kdy se začalo platit DPH a kdy si koupili počítač za 45 tisíc. Nicméně rozdělení federace si paní Dagmar dobře vybavuje: "Byla jsem z těch, kteří si říkali, že když Slováci chtějí, ať jdou. Násilím nikoho neudržíte, to buď jenom slibujete, nebo ustupujete, a pak zjistíte, že to stejně k ničemu není. Vztahy mezi státy jsou stejné jako vztahy mezi lidmi."

Dagmar Koutná, pekařka Foto: Honza Mudra

Koutní mají sice na Slovensku vzdálené příbuzné, byli se za nimi ale podívat ještě před revolucí. Paní Dagmar se nicméně zúčastnila před třemi lety zájezdu do Spišské Nové Vsi a překvapilo ji, že za oběd dala i pět šest eur. O tom, jak se našim východním sousedům podniká, představu nemá, ale v něčem jsou podle ní šikovnější než Češi. "Třeba my se s každým víc mažeme, zatímco Slováci nedají sociální podporu jen tak někomu," myslí si pekařka.

Slovensko jako Brno

Pro vztah mezi manželi Koutnými byly budování pekárny a souběžná rekonstrukce domu nakonec příliš velkou zatěžkávací zkouškou. V domě a v pekárně zůstala paní Dagmar, které už od maturity pomáhá dnes 34letý syn Tomáš. Pokud jde o různá nařízení úřadů, pamatuje už leccos.

"Když to vypadá, že všechno klape, přijdou úředníci s nesmyslnými požadavky. Najednou se třeba dveřmi, kterými se dovnitř nosí prázdné bedýnky, nesmí už plné nosit ven. Jindy muselo být místo, kde se expeduje zboží, kryté, ale snad za půl roku, když jsme se podle toho zařídili, už to neplatilo," uvádí pro představu Koutný junior, který má navíc pocit, že se vše zpřísňuje."Třeba ještě před deseti lety měli úředníci lidský přístup a uvědomovali si, co je reálné a co ne. Dneska se každý bojí, že bude někdo kontrolovat zase jeho práci, a tak vyžaduje všechno přesně podle zákona. A skutečnost, že byl psaný pro velkou fabriku, zatímco my tu máme všeho všudy 20 lidí, je nezajímá."

Ptám se, jak moc z toho Tomáš Koutný viní "Brusel". "Evropská unie je často jen výmluvou. Je pravda, že občas přijde se špatným nápadem, jindy s dobrým, ale české pojetí je vždycky nejhorší."

Další překážkou v podnikání bývá nedostatek šikovných lidí. Největším konkurenčním zaměstnavatelem v kraji je mladoboleslavská Škodovka, ale v okolí je i celá řada menších "montoven". Pokud Koutní shánějí někoho nového, musí nabídnout solidní plat. "Minimální mzda se bude od nového roku zvyšovat a s ní i všechny příplatky, třeba za noční služby. Ale to se nás nedotýká, protože naši zaměstnanci jsou s platy nad touto hranicí, jinak by u nás nedělali," vysvětluje šéf firmy. O vztazích Čechů a Slováků si myslí, že se podobá vztahu mezi Prahou a Brnem: Brňané ho řeší, Pražanům je fuk.

"Slováci tehdy nesnesli Havla prezidentem a my teď máme Slováka za premiéra. Mně se nelíbí jeho minulost, vím, kdo mohl kdysi dělat na zahraničním obchodu, a dokážu si představit, jak to chodí s evropskými dotacemi, o něž jsme se také jako firma pokoušeli jednou žádat. Ale chtěla bych vědět, který Slovák by volil českého premiéra," ptá se Dagmar Koutná.

Ingrid Timková, herečka

Nechci reptat

Bylo mi 25 let a to nic neberete příliš tragicky," vzpomíná herečka Ingrid Timková na rozdělení Československa. "Tehdy se mě na můj názor ptali i novináři a já jim řekla: Všechno bude dobré," vypráví v herecké šatně členka činohry Slovenského národního divadla, v němž působí už od roku 1990.

Pro rozdělení federace ale nebyla, chtěla prý jen zůstat optimistkou. "Snažím se být věcná. Ne, že bych je velebila, ale bylo dobře, že se Klaus s Mečiarem dohodli, drželi slovo a že vývoj nepřerostl k něčemu horšímu," říká.

První roky samostatného státu, které se nesly ve znamení zneužívání moci premiérem Mečiarem a vládnoucí stranou HZDS, si ale představovala jinak. "Byli jsme na tom hodně špatně, Češi to věděli, ale nepamatuji si z vaší strany nějakou velkou společenskou podporu. Museli jsme se z toho vyhrabat sami," podotýká Ingrid Timková.

Nevyžádaná parodie

Z vládní strany například v polovině 90. let přišel požadavek, aby národní divadlo hrálo současné slovenské hry. "Jenže žádné nebyly. Nakonec jsme hráli komedii Svatební noc v dobře utajeném saloně, která byla hrozná. Ptala jsem se našeho uměleckého šéfa: Jiná není? Řekl, že je tam už jen jedna, co se odehrává za Sámovy říše, a ta je ještě horší. Tak jsme tu první pojali jako parodii na Mečiara a jeho sekretářku Annu Nagyovou. A lidi se bavili," směje se.

Mečiarova strana zase jindy žádala o poskytnutí divadelních sálů ke svým předvolebním mítinkům, což vyústilo v konflikt s vedením divadla, které to odmítlo. Následovalo odvolání tehdejšího ředitele Dušana Jamricha a měsíční stávka souboru.

Timková, která hrála i v českých filmech a za role ve snímcích Anděl milosrdenství a Horem pádem byla nominovaná na Českého lva, těžce prožívala i zánik slovenské kinematografie v 90. letech. Ten nastal po privatizaci Filmového studia Koliba, které ovládli − jako ve špatném filmu − potomci premiéra Mečiara Vladimír a Magda. Znamenalo to konec výroby snímků domácí provenience, ateliéry dodnes chátrají.

Ingrid Timková, herečka Foto: Gabriel Kuchta

V posledních letech se však slovenské filmy přece jen začínají točit. Mimořádným počinem byl Únos, uvedený letos do kin. Zpracoval případ únosu syna prezidenta Michala Kováče z roku 1995, z jehož objednání je podezírán právě Mečiar. Timková si v něm zahrála matku bývalého policisty Róberta Remiáše, který byl zavražděn poté, co nechtěl vyzradit tajné službě úkryt nepohodlného korunního svědka únosu.

"Nikdo z oslovených herců neodmítl, přestože se nás tvůrci snímku ptali, jestli nemáme strach," líčí Timková. Všeobecně se má za to, že film přispěl k zrušení amnestií, které v kauze zavlečení Kováče mladšího vyhlásil v roce 1998 právě Mečiar. V tom roce potřetí vyhrál volby, ale nepodařilo se mu sestavit vládu. Nyní se má rozjet další vyšetřování kauzy. "Premiér Fico dříve tvrdil, že amnestie zvrátit nejde, v parlamentu se nenašlo dost hlasů. A teď se to podařilo. Když se chce, tak to jde," usmívá se Timková.

Pět milionů není patnáct

Pochází z východního Slovenska, narodila se v Sečovcích, 40 kilometrů od ukrajinských hranic. Jezdí tam pravidelně za rodinou. "Život na Slovensku se v posledních letech zlepšuje, ale platí to hlavně o západní části, možná o středu. Čím dál na východ, tím je to horší a zaostalejší. Ani po 25 letech třeba nemáme dálnici z Bratislavy do Košic." Z východního Slovenska se mnoho lidí stěhovalo do Ameriky už na začátku a v první polovině 20. století, ale emigrace se obnovila také v 90. letech. "Mám v USA několik příbuzných. Moji dva bratři tam v roce 1993 také odešli a zůstali tam. Moje maminka pracovala ve Státech 17 let, ale vrátila se," vypráví Ingrid Timková.

Na konci prvního čtvrtstoletí samostatného Slovenska už není tak optimistická jako na jeho začátku, ale − jak říká − je "vděčná za malé krůčky, které země dělá dopředu". Nesdílí tedy tak bezvýhradně nadšení některých ekonomů, kteří nyní opěvují slovenský hospodářský růst nebo klesající nezaměstnanost. "Rozhodně ale nechci reptat jako pár lidí i tady v divadle. Nesmí vás to pohltit."

Podle ní mají dnes Slováci a Češi − navzdory tomu, že česká mládež rozumí slovenštině méně než slovenská češtině − "nejlepší vztahy, jaké kdy byly". Pak Ingrid Timková udělá pauzu. "Stejně jsme před 25 lety mohli udělat víc, abychom zůstali spolu. I v té Evropské unii má silnější hlas 15 milionů než pouhých pět."

David Prachař, herec

Nostalgie? Jaká nostalgie?

Okolnosti rozpadu společného státu si vybavuje do podrobností, živě se zajímá o jejich historická východiska i soudobé hodnocení, ale k události se staví věcně. David Prachař, člen Činohry Národního divadla, není příznivcem falešného sentimentu a díky častým kontaktům se slovenskými kolegy má vcelku jasnou představu o tom, v čem Československu dělení prospělo, zač je možné Slováky obdivovat, ale i kritizovat.

"Myslím, že rozpad byl nevyhnutelný, Slováci byli v našem společném svazku po revoluci utrápení, ačkoliv v českých intelektuálních a uměleckých kruzích 90. let převládal pocit, že nás soužití obohacuje. V evropském kontextu − a s ohledem na dekády emancipace národních států, která začala v polovině 19. století − nebylo dělení ničím překvapivým. Ano, byly chvíle, kdy jsem si říkal, jak by bylo krásné stát se evropskou výjimkou a ukázat, že se společnost dokáže někam posouvat, ale i když nejsem pesimista, společnost se jako celek neposouvá nikdy nikam," usmívá se Prachař, který právě dočetl další knihu ve slovenštině.

Herec je dlouholetým obdivovatelem proslulého maďarského spisovatele Sándora Máraie, košického rodáka, z jehož knih si pořizuje příležitostné výpisky. Díky jednomu z posledních Prachařových záznamů se dozvídám o existenci slovenské verze "čaje o páté" či pozdní svačiny. Říká se jí "opolovečera".

Ozajstná javisková slovenčina

Prachař dokáže mile parodovat intonační manýru i vady výslovnosti mladých slovenských hereček, jež se v Čechách těší značné oblibě, přestože herecký projev má být, přinejmenším na renomovaných scénách, oslavou národního jazyka. Zmiňuje, že slovenské herečky mívají tendenci v Česku pracovat na postavení středoevropské hvězdy − často sem jezdí v doprovodu manažerů a pečlivě si vybírají akce, jichž se budou účastnit. Obráceně to však příliš nefunguje a dřívější vazby národních divadel k sobě navzájem ochably, což potvrzuje i jeho slovenská kolegyně Ingrid Timková. Mladší generace herců z prvních scén se příliš nestýkají.

David Prachař, herec Foto: Josef Horázný

"Slováci jsou také citlivější na rodnou řeč − viete, javisková slovenčina… Ve srovnání s nimi sneseme leccos. Zrovna jsem dotočil seriál se slovenským štábem, mluvili jsme spolu slovensky, tak jsem se zdokonalil. Slovenština se na českých jevištích občas uplatní, v Romeovi a Julii se například objevili Kapuletové jako Slováci, což podle mě fungovalo. Jinak si myslím, že kdo touží po slovenském divadle, nemusí čekat, až k nám přijede hostovat − může sednout do vlaku, dát si kávu a za tři hodiny bude sedět v bratislavském hledišti."

Heroický výkon

David Prachař nemá příliš pochopení pro sentimentální nálady ani idealizaci "ztraceného bratra Slováka". "To, jestli jsme se rozpadli nebo nerozpadli, je úplně jedno. Je to zažitý nostalgický přelud. Československo totiž není jen T. G. Masaryk, je to taky Gustáv Husák. Je to normalizace, která u nás probíhala úplně jinak než na Slovensku. My měli dlouhé seznamy zakázaných herců a zpěváků, na Slovensku téměř nikoho. Jestli je někomu smutno, ať si vezme eura a vyrazí na výlet. Já na Slovensko jezdím pravidelně od svých 15 let a znám místa, k nimž mě váže opravdové pouto. Když má nějaký národ padnout, ať padne," uvažuje Prachař.

"Během národního obrození usedlo sedm intelektuálů do kavárny a rozhodlo se, že vrátí češtinu a Čechy na mapu Evropy. Během několika let vygenerovali takové množství energie, dobré vůle a práce, že na mapě dnes skutečně jsme. Ale v současnosti nedokážeme postavit ani národní knihovnu. Jsme na úrovni doby kamenné," hodnotí situaci Prachař. Slováci jsou podle něj k hrdosti a národnímu cítění disponováni jinak.

"Nedokážu si představit, že by si zvolili premiérem Čecha s minulostí u StB. To podle mě nepřipadá v úvahu," říká Prachař. "Samostatnost si Slováci odpracovali navzdory ekonomickému handicapu, který po rozdělení republiky měli. Podali heroický výkon. Souhlasím s tím, že rozpad naše vzájemné vztahy posílil. Aspoň nežijeme v předrozvodové depresi."

Tomáš Bél, podnikatel

Euro nás vytáhlo nahoru

Jediný z naší pětice oslovených Slováků, který na rozpad Československa nevzpomíná se smutnou nostalgií. "Byly tu sice obavy, že sami budeme příliš malí, ale nakonec jsem rozdělení státu pragmaticky vnímal jako racionální rozhodnutí a říkal jsem si, že bude lepší obě země každou zvlášť efektivně manažovat a někam posunout než vést vzájemné destruktivní souboje," říká 52letý Tomáš Bél, majitel společnosti Anovative, investující do nových technologií a zabývající se firemním poradenstvím. Je slovenským podnikatelem roku 2010.

Rodák z Košic tamtéž studoval medicínu. Na konci roku 1989 jezdil pravidelně do Prahy coby člen celorepublikového stávkového studentského výboru. Za studenty byl zvolen zastupitelem na košickém magistrátu a dva roky pracoval jako lékař. Pak ale v prvním roce samostatného Slovenska začal podnikat. Nejdřív vozil ve svém favoritu sportovní oblečení, které nakupoval v Německu a skladoval je v garáži. "Všechno se dalo rychle prodat, hlad po spotřebním zboží byl velký," vypráví o svých začátích v roli obchodníka.

Mám pocit, že slovenské podnikatelské myšlení je víc otevřené než české. To je chráněné korunou a ta vytváří určitou bariéru," tvrdí Tomáš Bél.

Medicínu opustil prý proto, že v byznysu viděl větší možnost seberealizace. "V nemocnici jsem měl pocit, že jsem na okraji všech těch velkých změn, a to mě jako mladého člověka ubíjelo," říká Bél v kavárně na bratislavském hlavním nádraží, odkud směřuje na víkendový trek do Vysokých Tater. Obvykle pendluje právě mezi hlavním městem, kde má také kancelář, a metropolí východního Slovenska, v níž stále bydlí. Chvíli hledáme nekuřácký podnik. Na Slovensku je v některých lokálech, kde se nevaří, stále možné zapálit si cigaretu.

Dobrá idea se vyplatí víc u vás

Bél založil v roce 1993 dovozní firmu a sám začal později létat do Číny a dalších asijských zemí vyhledávat výrobce zajímavého zboží: oděvů, hraček, domácích potřeb. "Nějaké rozdíly v zákonech pro podnikatele existovaly, ale vnímal jsem jen jeden zásadní: velikost trhu. Ten v Česku byl kvůli větší kupní síle obyvatelstva až třikrát větší než u nás," vysvětluje. "Ve vaší zemi se prostě stejně dobrá podnikatelská idea stále vyplatí víc než na Slovensku," usmívá se.

Tomáš Bél, podnikatel Foto: Gabriel Kuchta

Nicméně v podnikání se mu dařilo. Dodával do řetězců na Slovensku i v Česku. Slovenská politika se ale za vlády autokratického Vladimíra Mečiara vyvíjela směrem, který si nepřál.

"Stát zasahoval do všeho, důmyslně budovanou pyramidou moci musela projít všechna rozhodnutí. Bylo to velmi demotivující, protože nebylo důležité, jak jste šikovný, ale jak jste zařazený a s kým spolupracujete," popisuje 90. léta. Naštěstí pro něj "chobotnice" obmotávala chapadla především kolem těch, kteří měli státní zakázky. A to se jeho podnikání netýkalo.

V lepších časech na začátku nového tisíciletí, kdy se Slovensko z mečiarismu otřepalo a pustilo se i v ekonomice do stíhání českého souseda, začal bývalý závodní cyklista Bél se společníkem vytvářet síť prodejen se sportovními potřebami a oblečením nazvanou Exisport. Na svém vrcholu, v roce 2013, měla firma už 34 obchodů. Před dvěma lety ale Bél svůj poloviční podíl prodal a vyměnil sport za knihy. Rozvíjel slovenský knižní velkoobchod Panta Rhei. Nyní vlastní zmíněnou společnost Anovative, která investuje do start-upů a nových IT firem.

Marketingové řízení státu

Největší rozdíl mezi Slovenskem a Českem dnes podle Tomáše Béla představuje euro, zavedené v roce 2009. "Nám výrazně pomohlo, vytáhlo nás nahoru a je to jeden z důvodů, proč jsme dohnali českou ekonomiku. Mám pocit, že slovenské podnikatelské myšlení je proto víc otevřené. To české je trochu jinak nastavené, protože je chráněné českou korunou a ta vytváří určitou bariéru," domnívá se Bél.

V nových podnikatelských projektech spolupracuje většinou s lidmi o polovinu mladšími. "To už je evropská generace s jinou budoucností. A to si uvědomuji nejen při diskusích nad novými technologiemi, kdy si nadávám, proč jsem se v tomhle oboru nebyl schopen naučit to, co lehce zvládají oni," směje se.

Jediné, co mu dělá větší obavy, je prý marketingové řízení státu a demokracie, které nyní začíná být trendem nejen v Česku. "Politika se dnes dělá tak, že se zadá marketingový průzkum a zjišťuje se, co lidé chtějí slyšet. Cílem není něco změnit, ale získat místa v parlamentu a vliv pro něčí úzké zájmy."

Věra Komárová, podnikatelka

Někdy mám pocit, že se nic nezměnilo

Patří k mladší generaci "pamětníků" života ve společném státě, ovšem její profesní dráha ji ke spolupráci s naším nejdůležitějším sousedem přivedla blíž, než by možná zvládly společné hranice.

"Když v pět ráno končíme na firemním večírku, bývám mezi kolegy ze Slovenska jediná Pražačka," směje se Věra Komárová, lingvistka, podnikatelka a matka tří dcer, která od roku 2002 spoluřídí česko-slovenskou kosmetickou značku Dermacol. "Někdy mám pocit, že se rokem 1993 nic nezměnilo, alespoň pro mě ne, ačkoliv v první chvíli mi dělení bylo upřímně líto," říká k událostem z doby, kdy jí bylo 17 let a krátkodobě pobývala v Nizozemsku. Manželem Věry Komárové je investor a spolumajitel televize Prima Vladimír Komár, který se narodil ve slovenské Levoči, takže u Komárových česko-slovenská vzájemnost zdaleka nekončí za dveřmi jejich kanceláří.

Věra Komárová, podnikatelka Foto: Libor Fojtík

"Rok 2018 ve firmě zahájíme velkou česko-slovenskou party, na níž oslavíme 100. výročí vzniku společného státu," říká Věra Komárová a doplňuje, že firma, jež vznikla v Československu v roce 1966 a dnes působí na 60 trzích po celém světě, ctí národní svátky a tradice dlouhodobě. Postavení značky však přesto není na Slovensku tak silné jako v Česku, ačkoliv historicky byla firma národním producentem zkrášlovacích přípravků, jež krátce po uvedení na trh uspěly i v Hollywoodu. Pro část české zákaznické základny je slovo "dermacol" i v 21. století synonymem pro "make-up".

Slovenská hvězda? Těsně vedle

"Rozvoj našich aktivit postupuje na Slovensku pomaleji, ale příští rok tam plánujeme velké investice, například do několika značkových prodejen a lepší distribuce. Tady seženete naše výrobky prakticky všude, na Slovensku je potřeba na této úrovni zapracovat," říká Věra Komárová. České a slovenské zákaznice firmy srovnává následovně: "Slovenky jsou podle mého náročnější než Češky. Víc se líčí, trošku víc o sebe dbají. Může to být vlivem Vídně, která je z Bratislavy nedaleko. Neznamená to ovšem, že bychom jim nabízeli něco jiného než v Česku, jen se potýkáme s jinou konkurencí."

Ačkoliv jsou si obě země blízké jazykem i kulturou, Věra Komárová přiznává, že k občasným nedorozuměním dochází například při plánování kampaní. "Na Slovensku někdy pokulháváme v odhadu situace. Vybereme si například ke spolupráci slovenskou hvězdu, posledně to byla skvělá Judit Bárdos, a pak zjistíme, že dotyčná dáma je u nás známější než u našich východních sousedů. Skupina No Name, která bude hlavním tahákem blížícího se večírku, je podobný případ," říká manažerka, která na Slovensko jezdí víc pracovně než z rodinných důvodů. Nejčastěji míří do Bratislavy, kde má Dermacol sídlo a obchod. Slovensko na ni působí domáčtějším, v lecčem i vřelejším dojmem.

S přáními do nového roku našim přátelům za řekou Moravou je však Věra Komárová raději opatrná.: "Když jsem si brala svého slovenského manžela, křičela jsem 'Slováci sú majstri', protože toho roku vyhráli mistrovství světa v hokeji. Od té doby ho nevyhráli…"

Elena Klamárová, majitelka realitní kanceláře

Jsem federální dítě

Ano, Praha je větší a pro turisty atraktivnější než Bratislava, ale město na Dunaji nyní zejména v jedné disciplíně vítězí. V poměru dokončených bytů na počet obyvatel. Stavět je je možná i kvůli ne tak rozsáhlým památkovým zónám jednodušší, ale skóre je prostě pro slovenské hlavní město příznivější. Zatímco v Praze připadalo v prvním letošním pololetí na jeden nově postavený byt 435 lidí, v Bratislavě jen 289.

Z větší nabídky má pochopitelně radost spolumajitelka bratislavské realitní kanceláře Amica Real Elena Klamárová, která s nemovitostmi pracuje už 30 let. "Staví se hodně, především za Bratislavou. Někdy ale překotně na místech, kde chybí jakákoliv infrastruktura," připomíná developerský nešvar, který dobře známe i z Česka.

Hranice byly pro obyvatele obou nových států spíše formální než skutečné, ale ukazovat pasy příjemné nebylo," říká Elena Klamárová.

Elena Klamárová vystudovala práva a ještě za minulého režimu začala pracovat v bratislavském bytovém podniku. V první linii tedy prožila proměnu vlastnických vztahů, kdy nejdřív byty převáděl stát na městské části a poté mnohé z nich začaly přecházet do osobního vlastnictví. Ať už restituentů, nebo nájemníků, kteří v bytech do té doby bydleli. "Pokud vím, Slováci mohli privatizovat byty za mnohem výhodnější ceny než v Česku," říká doktorka Klamárová ve své kanceláři v bratislavské čtvrti Ružinov. Oproti České republice také u východních sousedů trvala déle regulace nájemného, ta skončila až s koncem loňského roku. Jinak paní Klamárová vypráví spíše příběhy, jež nám jsou povědomé i z tuzemska: o osudech lidí, kteří se mohli po desetiletích nastěhovat zpět do domů, které jim komunisté předtím "znárodnili", a zchátralé stavby začaly žít nový život. A zná i kauzy, kdy se noví majitelé nemovitostí snažili nájemníky vystrnadit vypínáním vody či elektřiny. Setkala se i se spekulacemi s byty či nelegálním obchodováním s nájemními dekrety.

Elena Klamárová, majitelka realitní kanceláře Foto: Gabriel Kuchta

V posledních letech se ekonomická situace podle statistiků zlepšuje v obou zemích, ceny nemovitostí ale skokově rostou a ani nadprůměrně vydělávající člověk si na ně není schopen našetřit z běžných příjmů. "Devadesát procent zájemců si bere úvěry," podotýká podnikatelka, jež realitní kancelář založila se svou kolegyní v roce 2006.

Nejistota i obavy tu byly

Rozdělení Československa před 25 lety prožívala její rodina docela citlivě. Maminka totiž pocházela z Olomoucka, sama Elena Klamárová se narodila v Kroměříži a na Moravě žila do svých čtyř let, než přesídlila do Bratislavy. Do svých patnácti ale pravidelně trávila letní prázdniny u své moravské babičky. "Jsem federální dítě. Maminka tehdy těžko snášela, že od ledna 93 bude muset jezdit do Česka přes hranice jako do cizí země," vypráví paní Klamárová. Dodává, že hranice byly pro obyvatele obou nových států naštěstí spíše formální než skutečné, ale "ukazovat pasy příjemné nebylo".

Vybavuje si však, že v prvních měsících před rozpadem federace i po něm byla cítit nejistota a možná i obavy, aby se situace nezvrhla do nenávistných projevů. "Tady i u vás si lidé někdy vyčítali, že doplácíme na toho druhého," říká. Na jaře roku 93 pobývala na stáži v jedné londýnské právní kanceláři a cítila, že někteří Britové se na rozdělení Československa dívali s nedůvěrou. Jen pár set kilometrů od slovenských hranic se totiž rozpadal jiný postkomunistický stát, Jugoslávie, za velmi krvavých okolností.

Vaše politika je pitoreskní

Rozvod obou zemí sice proběhl sametově, ale mnozí Slováci nesli v 90. letech s nelibostí praktiky svého premiéra Vladimíra Mečiara. Ten však navzdory odporu většiny vzdělanější části společnosti vyhrával volby. Elena Klamárová si nevzpomíná, že by ve svém bezprostředním okolí zaznamenala hlasy, které by s Mečiarem sympatizovaly. "Jeho strana HZDS v Bratislavě nikdy neměla velkou podporu. Já i lidé kolem mě jsme se obávali, že se díky Mečiarovi můžeme dostat do izolace."

Jiné to bylo, když vyjela třeba za příbuznými na střední Slovensko, kde potkávala "babky demokratky" čili důchodkyně přezdívané takto komikem Milanem Markovičem. Obdivovatelky Vladimíra Mečiara tvořily někdy kordon při politikových návštěvách slovenských náměstí a byly vždy připravené vynadat názorovým oponentům či novinářům.

Přestože Mečiarova i Klausova doba jsou už dávno minulostí, paní Klamárová si nemyslí, že je reálné, aby se Česko a Slovensko dnes mohly znovu spojit ve společný stát. "Jsme přece sjednocení v Evropské unii," podotýká.

Mohl by se stát Čech slovenským předsedou vlády podobně jako nyní v Česku zasedl na premiérskou židli rodilý Slovák? "V Bratislavě a okolí by to asi lidé neviděli jako problém. Vždy ale záleží spíš na charismatu a tom, co takový politik nabízí," myslí si paní Klamárová.

Jako mnoho dalších Slováků stále čte české knížky, dívá se na českou televizi. "Vaše politika mi ale teď připadá ještě pitoresknější než ta slovenská," směje se.

Jaroslav Novotný, obchodník s realitami

Uvolnilo se napětí

Když si dnes chce obyvatel Prahy pořídit zbrusu nový byt, má o dost větší sháňku než člověk z Bratislavy. Tam se totiž v posledních letech mnohem víc staví. "Stavební řízení v Praze jsou zdlouhavá a navíc město nemá schválený dříve územní, dnes metropolitní plán. Ten se řeší už od roku 2000, kdy měl být hotový," popisuje důvody Jaroslav Novotný, zakladatel společnosti RAK. Současná situace v hlavním městě, při níž není jasné, kde se bude moci stavět a kde ne, budování nových bytů brzdí. "Developeři nakoupené parcely zastavují jen pomalu, aby si nevyprodali zboží," míní Jaroslav Novotný.

Na trhu realit se pohyboval už před evolucí, když působil jako soudní znalec a nemovitosti oceňoval. Hned v roce 1990 proto založil se společníkem Tomášem Pacnerem původně sdružení fyzických osob, o osm let později akciovou společnost, kterou vedou dodnes.

Česko-slovenská síť

Raná 90. léta musela být podle jeho vyprávění zajímavou dobou. Na trhu se i díky restitucím najednou začaly objevovat činžovní domy nebo továrny. Potíž byla v tom, že nikdo nevěděl, kolik mají stát. Navíc na trh vstoupili zahraniční kupci ochotní platit vyšší ceny, a tak se dvě podobné nemovitosti mohly prodat jedna za dva a druhá třeba za dvacet milionů.

Od roku 1994 měli také lidé možnost odkoupit si obecní byty. Jestli podstatně dráž než na Slovensku, není podle Novotného jednoznačné. "Zpočátku se nakupovalo relativně levně, obce to braly jako určitou sociální laskavost vůči nájemníkům, ovšem na přelomu tisíciletí už se považovalo skoro za trestný čin, když zastupitelstvo schválilo nějaký prodej za výhodných podmínek. Bylo to vnímáno, jako že okrádají obec," shrnuje privatizaci obecních bytů v Česku vystudovaný stavbař.

Jaroslav Novotný, obchodník s realitami Foto: Lukáš Bíba

Cenová hladina na trhu realit se podle něj ustálila až ve druhé polovině 90. let. Tehdy se také dostal do kontaktu se slovenskými kolegy. "Měli jsme nápad, který předešel svou dobu. Chtěli jsme vytvořit síť realitních kanceláří, plošně pokrýt celé území obou republik a vzájemně kooperovat. Jednou z 11 zúčastněných společností byla proto i realitní kancelář z Bratislavy," vybavuje si Jaroslav Novotný projekt, který v praxi nezafungoval, jak tvůrci zamýšleli, a kolem roku 98 byl "poslán k ledu".

Zákon, který nám chybí

Ona bratislavská realitka se jmenovala 1. národná aukčná spoločnosť a pod trochu jiným názvem existuje dodnes. "Pokud vím, na Slovensku bylo prostředí méně konkurenční než v Česku, kde vzniklo hodně realitních firem. U našich východních sousedů se do byznysu dostali lidé, kteří byli později dokonce ve vládě, například Ivan Mikloš se stal ministrem financí nebo Ludovít Kaník, ten zaujímal post ministra práce a sociálních věcí," jmenuje Jaroslav Novotný dva politiky, z nichž první dělá nyní poradce ukrajinskému premiérovi a druhý byl řadu let poslancem, ovšem vloni s nově založenou stranou nakonec do Národní rady nekandidoval. "Vzhledem k tomu, že na Slovensku nebylo prostředí zdaleka tolik zahuštěné, měli větší moc a byli v té době schopni ovlivnit i legislativní dění, například zavést pravidla pro činnost realitního makléře," domnívá se Novotný, který je zároveň prezidentem Asociace realitních kanceláří České republiky. Za ni se podílel právě na tvorbě zákona o realitním podnikání, jehož smyslem je, aby ho provozovali lidé s určitými kvalifikačními předpoklady.

"Zákon se dostal v roce 2016 až do Legislativní rady vlády, ale v lednu letošního roku bylo konstatováno, že se nestihne do voleb schválit, takže zatím zůstal v jakémsi latentním stavu," vysvětluje prezident asociace, proč dosud nemáme zákon, který na Slovensku prošel už dávno. "Co vím, tak se tam pak stejně obcházel, realitním makléřům se začalo říkat poradce v oblasti realit, takže asi nepřinesl to, co se od něj čekalo," relativizuje ovšem přínos normy Jaroslav Novotný.

Sám bral rozdělení obou států jako pragmatický krok. "Oni se cítili ukřivdění, my možná trochu nad nimi. Rozdělení uvolnilo napětí, které by existovalo v nějaké formě pořád."