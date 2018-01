Týden čekali čeští zástupci v Evropském parlamentu, než se po vánočních svátcích otevřou brány bruselských úřadů, aby se dožadovali zprávy vyšetřovacího úřadu OLAF. Ten však jejich naděje rychle zchladil, zprávu o vyšetřování padesátimilionové dotace pro projekt Farma Čapí hnízdo spojený s premiérem Andrejem Babišem jim nevydá.

"Ředitel OLAF Nicholas Ilett odpověděl, že mi zprávu ani její závěry nebo doporučení vydat nemůže. Zveřejnit ji podle něj může evropská komise nebo české orgány. Píšu na komisi a o dokument požádám," uvedla europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Stejně jako ona se pokoušel získat dokument, který může obsahovat informace o neoprávněně získané dotaci pro Čapí hnízdo, další europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). "My jsme si mysleli, že dokument získáme, protože nám nepřišlo, že ta zpráva by měla být z nějakého důvodu tajná," řekl europoslanec.

OLAF a Čapí hnízdo OLAF se snažil od jara roku 2016 zjistit, zda došlo při získání padesátimilionové dotace z bruselských peněz k podvodu a zda farma získala finance oprávněně. Čapí hnízdo spadá do majetku Agrofertu, který Andrej Babiš převedl do svěřenského fondu.

Podobně dopadla také česká média, která během týdne zahltila OLAF žádostmi o poskytnutí kopie zprávy. "Závěrečné zprávy úřadu OLAF podléhají přísným pravidlům důvěrnosti s cílem chránit práva dotčených osob a zajistit důvěrnost vyšetřování," zněla odpověď z úřadu.

Čeští zástupci v Evropském parlamentu hledají další cesty, jak se k materiálům dostat. "Musím říct, že se mi toto pravidlo nelíbí. Já tedy píšu předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudovi Junckerovi, že chci tu zprávu získat," uvedla Šojdrová. Podle ní není problém respektovat, že některé části dokumentu mohou být neveřejné. "Ale třeba o závěry a doporučení stojím právě proto, že je to tak politicky citlivé."

Žádost o vydání Podle prozatímních závěrů české policie mohlo dojít při získání dotace k podvodu. Kriminalisté požádali o vydání Andreje Babiše a šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání již dvakrát. Před volbami oba muže sněmovna vydala. Po volbách získali imunitu znovu a poslanci budou o vydání hlasovat ještě jednou.

Zdechovský uvedl, že celý případ konzultoval s lidmi z komise, kteří se nedomnívali, že by výsledek šetření byl natolik zásadní, aby se nezveřejnil. Navíc jde o projekt, kde případná finanční újma EU je dva miliony eur. "Zpráva navíc podle mých informací obsahuje větu, že pokud existuje veřejný zájem, je možné zprávu zveřejnit," řekl Zdechovský.

HN se proto obrátily na ministerstvo financí, aby právě z důvodu veřejného zájmu poskytlo alespoň shrnutí vyšetřování, tedy zda se podle evropských vyšetřovatelů příjemce dotace pro Čapí hnízdo dopustil dotačního podvodu, či nikoliv.

"Uděláme všechno pro to, abychom zveřejnili, co zveřejnit jde. Ale jestli by to mělo bránit nebo mařit trestní stíhání, to si na odpovědnost nevezmu," řekla nová ministryně financí v Babišově vládě Alena Schillerová.

Podobná kauza proběhla minulý rok v Maďarsku, kam OLAF poslal zprávu o vyšetřování dotací pro budapešťské metro. Také tam se vedla debata o tom, zdali údaje o největším dotačním projektu Maďarska by měly být zveřejněny s ohledem na probíhající vyšetřování. Tamní policie se zajímala o výstavbu čtvrté linky metra, při níž údajně zmizelo v přepočtu kolem 35 miliard korun. Také Maďarům OLAF vzkázal, že případné zveřejnění je čistě jejich věc a bruselský úřad do toho nehodlá zasahovat.

Maďarský úřad pro ochranu osobních údajů došel vloni v únoru k závěru, že výsledky šetření by měly být veřejné. "Zpráva je veřejná informace od prvního do posledního písmene, protože se týká veřejných prostředků z centrálního rozpočtu a z Evropské unie," citoval vloni v únoru šéfa úřadu Attilu Péterfalviho maďarský deník Daily News Hungary.

Po zveřejnění volal i budapešťský starosta István Tarlós, který uvedl, že vůbec nechápe, proč se kolem toho vede debata a proč OLAF tyto zprávy sám nevydává. Během několika dnů byla zpráva zveřejněna a dodnes je veřejně přístupná na internetu.