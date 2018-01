Mnohamiliardový nákup poloviny bankovní skupiny J&T Finance Group čínskou skupinou CEFC narazil na Českou národní banku. Jak informoval server Echo24.cz, centrální banka odmítla vydat souhlas s tím, aby Číňané získali padesátiprocentní podíl. Číňané podle ČNB mimo jiné dostatečně neprokázali původ peněz. Rozhodnutí ale není konečné a čínská skupina se proti rozhodnutí odvolala.

"CEFC vnímá požadavky ČNB na dokumentační doložení žádosti jako plně oprávněné. CEFC China věří, že k 31. prosinci 2017 doložila ČNB všechny relevantní skutečnosti nutné pro získání souhlasu ČNB a je připravena na vyžádání ČNB doplnit i další potřebné dokumenty," uvedla v prohlášení CEFC, které v Evropě šéfuje exministr obrany Jaroslav Tvrdík. Ten pro HN doplnil, že ČNB požádala čínskou skupinu o doplnění desítek informací. Dodal, že komunikaci s ČNB považuje za standardní a profesionální.

Přes tři roky

Vstup čínské CEFC do několika bank ovládaných skupinou J&T a sdružených v J&T Finance Group probíhá už od roku 2014. Číňané nejprve získali pět procent a následně deset procent. Původně měli získat třetinu, ale předloni se Tvrdík se šéfem J&T Patrikem Tkáčem domluvili, že CEFC nakonec získá polovinu, za niž má zaplatit 980 milionů eur (26,5 miliardy korun). S obchodem ale musí souhlasit hned několik centrálních bank, kde J&T působí. Číňané už získali kladné stanovisko na Slovensku, v Rusku, Chorvatsku a na Barbadosu. V květnu loňského roku dostali souhlas i od Evropské centrální banky.

26 miliardy korun je cena, za kterou mají Číňané získat polovinu bankovní skupiny J&T Finance Group.

K tomu, aby k obchodu mohlo dojít, ale potřebují ještě souhlas právě ČNB, která je v tomto případě hlavním regulátorem a provází takzvaný dohled na nejvyšší úrovni. Názor ČNB je tedy klíčový. Česká centrální banka navíc skupinu J&T řadí mezi významné instituce v zemi. Kromě tří největších bank − ČSOB, Komerční banky a České spořitelny − spadá do kategorie systémově významných dále jen právě zmíněná J&T a skupina PPF Petra Kellnera.

A jak již bylo řečeno, v první instanci ČNB souhlas nedala. Podle serveru Echo24.cz ji k zamítavému rozhodnutí vedou pochybnosti o původu čínských peněz. "Důvodem zamítnutí žádosti bylo nedostatečné prokázání původu a nezávadnosti podstatné části ­finančních zdrojů žadatelů (cca 728 milionů eur, když celková hodnota investice do J&T Finance Group činí 980,6 milionu eur) a s tím souvisejících důvodných obav," stojí ve zprávě ČNB, kterou má server k dispozici. To je drtivá většina sumy, za kterou mají Číňané ovládnout polovinu v bankách J&T, jejichž aktiva podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2016 přesáhla hodnotu 10 miliard eur, tedy přes čtvrt bilionu korun. ČNB nechtěla informace nijak komentovat, vyjádří se až po pravomocném rozhodnutí.

ČNB už v nedávné minulosti posuzovala vstup dvou čínských bank do Česka a v obou případech během zhruba dvou měsíců bankovní licenci udělila. Získaly ji obří čínské instituce Bank of China a Indu­strial and Commercial Bank of China.

Čínská jízda

CEFC je nejaktivnější čínskou skupinou v Česku. Postupně získala podíly v bankách J&T, pivovarech Lobkowicz, strojírnách Žďas, letecké společnosti Travel Service či cestovní agentuře Invia. Zároveň skoupila několik hotelů a nemovitostí v čele s kancelářským komplexem Florentinum na pražské Florenci. Také ovládla fotbalovou Slavii Praha.

CEFC také spolu s investiční skupinou Penta, od níž Florentinum koupila, usiluje podle agentury Reuters o ovládnutí televize Nova a celé mediální skupiny CME.

Kromě toho působí prezident čínské CEFC Jie Ťien-ming zároveň jako poradce českého prezidenta Miloše Zemana pro "ekonomické záležitosti a záležitosti Čínské lidové republiky".

