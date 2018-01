Svět vstoupil do roku, v němž uplyne deset let od pádu americké investiční banky Lehman Brothers. Hned první obchodní den tohoto roku uzavřel americký akciový index Nasdaq poprvé ve své historii nad úrovní sedmi tisíc bodů a ostatní indexy zaznamenávají dlouhodobě obdobný vývoj.

Akcie zažívají druhé nejdelší období růstu v historii. Americká ekonomika v první polovině roku pravděpodobně překoná expanzi z předkrizových let a díky nedávno schválené daňové reformě, která poskytne potřebný fiskální stimul, může její současný výkon ještě chvíli vydržet. Podobně je na tom i ekonomika eurozóny, jež vykazovala lepší výkon pouze na přelomu milénia a v předkrizových letech. To vše se promítá i do vývoje předstihových ukazatelů, které každým dalším měsícem překonávají své rekordní hodnoty nebo se pohybují poblíž svých vrcholů. Optimismus firem a spotřebitelů tak podporuje další ekonomický růst, který vyvolá ještě vyšší míru optimismu. Dostáváme se tak do spirály, jež vyžene ekonomiku do nejvyšších pater a může následně způsobit pád z mnohem větší výšky.

Konstantní růst optimismu si užívá i česká ekonomika. Hospodářský cyklus je však běžnou součástí života a je nutné počítat i s nepříznivými zprávami, které − ať chceme nebo nechceme − jednou přijdou. Jejich náznaky proto nelze přehlížet, ale je třeba se na ně poctivě připravit.

Související