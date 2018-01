Desítkám tisíc lidí v Česku nechodí od úterního rána noviny. Může za to nový distributor tisku První novinová společnost (PNS), který společně s firmou Mediaservis od ledna převzal rozvážku předplacených novin od České pošty. Mediální domy, které vydávají denní tisk, tak momentálně řeší, jak noviny dostat k předplatitelům. Roznáška novin vázne hlavně ve Středočeském kraji, v Praze a na severní Moravě.

"Největším a jediným problémem je personální obsazení firmy Mediaservis na úrovni doručovatelů," vysvětluje výpadek předseda představenstva PNS Petr Novák. PNS má na starosti rozvoz předplacených novin z tiskáren zhruba do 2500 míst, kde je mají přebírat doručovatelé Mediaservisu. Ti je pak roznesou do schránek. Roznášku v průměru čtvrt milionu novin denně mělo v Mediaservisu zajistit zhruba 4000 doručovatelů. Jenomže nová služba si vyžádala přijetí dalších pracovníků. Firma je však nenašla.

"Problém společnost Mediaservis řeší okamžitým náborem nových doručovatelů. Jedná se o poměrně jednoduchý a krátký proces, nicméně zabere řádově několik dní," uvádí Novák. Přestože PNS mluví o nápravě do několika dní, pro mediální domy může výpadek znamenat velké problémy − například ztrátu předplatitelů. Například čtvrteční vydání Mladé fronty Dnes s magazínem patří k nejsilnějším, stejně tak i sobotní vydání Deníku Víkend nebo páteční Hospodářské noviny.

Omluva předplatitelům Hospodářských novin Vážené čtenářky a čtenáři, přijměte mou omluvu za to, že se mnozí z vás v těchto dnech nedočkali svých předplacených Hospodářských novin. Celý trh tištěných novin a časopisů je zasažen problémy, s kterými se potýká nový distributor, protože nezajistil dostatek doručovatelů. Intenzivně jednáme s distributorem o co nejrychlejší obnově kvalitních dodávek a současně hledáme vlastní řešení, jak vám Hospodářské noviny doručovat. Všem, kteří jsou touto situací postiženi, budeme újmu kompenzovat. Rád bych vás požádal o trpělivost a shovívavost v situaci, která tým Hospodářských novin trápí stejně jako vás, jejich čtenáře. Přeji vám vše nejlepší v novém roce a věřím, že váš vztah k Hospodářským novinám nebude touto nepříjemnou situací narušen a zachováte nám svou přízeň. V úctě Martin Jašminský, šéfredaktor Hospodářských novin

"Chtěl bych ubezpečit předplatitele, že nespoléháme jen na náhradní opatření distributora, ale hledáme také vlastní. Rád bych požádal naše čtenáře o trpělivost, samozřejmostí je finanční kompenzace nekvalitní dodávky," říká Roman Latuske, generální ředitel mediálního domu Economia, který vydává Hospodářské noviny, Respekt nebo Ekonom. Podle předsedy představenstva PNS Petra Nováka je kompenzace otázkou vydavatele. "Nicméně jsme i v této otázce v úzkém kontaktu s vydavatelem a jsme dohodnuti a připraveni nést kompenzace za krátkodobý výpadek v doručování," doplňuje Novák.

Zaměstnanci Mediaservisu nedoručili tisíce kusů tiskovin mediálního domu Czech News Center (CNC) − vydává Reflex, ABC či Blesk, Hospodářských novin vydávaných mediálním domem Economia, deníků Mladá fronta Dnes či Lidových novin od skupiny Mafra. Do schránek nedoputovaly ani Deníky od vydavatelství Vltava Labe Media (VLM). "Kromě toho, že to řešíme neustále s Mediaservisem, jsme aktivovali i lidi uvnitř firmy. Přímo se podílejí na distribuci, část redaktorů je zapojena do ranního roznosu a druhá odpolední vlna reaguje na reklamace od jednotlivých čtenářů," přibližuje Roman Gallo, ředitel redakcí Vltava Labe Media. Do roznášky novin se zapojí také zaměstnanci Hospodářských novin.

Česká pošta před pěti lety převzala roznášku předplaceného tisku právě od Mediaservisu, když se dohodla s jednotlivými vydavateli. Pošta se však pro letošek s vydavateli nedohodla na zvýšení ceny za distribuci. "Vzhledem k rostoucím nákladům na straně České pošty nebyl tento stav udržitelný a ani přes snahu všech smluvních stran nedošlo k dohodě o navýšení odměny," dodává mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

PNS se v posledních letech snaží hledat cesty, jak pokles výnosů kvůli snižujícímu se nákladu prodávaných novin nahradit. Zkoušela například doručování balíků z internetových obchodů pod názvem Baliczech. Projekt ale nezapadl do jejího distribučního modelu, a tak jej ukončila. Loni PNS a Mediaservis společně testovaly možnost podání a doručení dopisů a pohlednic v trafikách PNS. Akciová společnost je vlastněná mediálními domy − VLM (35 %), CNC (27 %), Mafra (26,27 %) a Bauer Media (11,24 %).

S přispěním Jana Wirnitzera