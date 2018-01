Pražští řidiči jezdí podle prázdninových jízdních řádů. Na autobus, tramvaj či metro proto cestující musí na zastávkách čekat déle. Včera ráno kvůli tomu přibývalo stížností na pražský dopravní podnik i organizátora MHD − společnost Ropid.

"V pondělí jsme registrovali zvýšený počet stížností. Bylo to dáno mimo jiné i špatným počasím," potvrdil HN mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Situace se nezlepší až do konce příštího pracovního týdne. Dopravní podnik se lidem omlouvá − intervaly některých spojů musel dočasně prodloužit kvůli nedostatku řidičů.

10 tisíc profesionálních řidičů chybí v současné době v Česku.

Na to včera v ranních hodinách doplatili například někteří obyvatelé sídliště Černý Most. Linka 141, kterou okolo sedmé hodiny ráno využívají ve velké míře školáci, jezdila v delších časových rozestupech a některé autobusy navíc nabíraly několikaminutové zpoždění.

Podle Ropidu však nejsou problémy natolik závažné, aby se ještě před 12. lednem musely měnit jízdní řády. "Pokud by na některé lince nastal skutečně zásadní problém, samozřejmě bychom na to neprodleně reagovali a posílili ji, ale to se zatím neděje," vysvětluje Drápal.

Dopravní podnik hlavního města Prahy neomezuje MHD v lednu poprvé. K podobným opatřením přistupoval i v minulých letech.

"K omezení dopravy v tomto období docházelo, někdy i ve větší míře a v delším časovém úseku," říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Zatímco v minulosti dopravní podnik delší intervaly vysvětloval tím, že v Praze je na začátku nového roku méně cestujících − což mimochodem potvrzují i statistiky Technické správy komunikací −, letos omezení odůvodnil právě nedostatkem zaměstnanců, jmenovitě řidičů.

Dopravci chybí zhruba osm procent řidičů, tedy 340 lidí. V současné době jich zaměstnává 4230. Řada z nich však už zcela vyčerpala maximální počty přesčasových hodin. Pokud by se počet přesčasů v průběhu roku ještě navýšil, mohlo by se koncem roku stát, že by někteří řidiči nemohli usednout za volat, což by přineslo další omezení, která by však mohla pro město znamenat větší komplikace. Aby se problému předešlo, jezdí pražská MHD podle prázdninových jízdních řádů právě v lednu, kdy spoje využívá méně lidí.

O řidiče je v současné době nouze v celém Česku. Podle personálních agentur na trhu chybí více než 10 tisíc řidičů. Největší problémy přitom často mají právě městské dopravní podniky. "Dopravní podniky jsou na tom v porovnání se soukromými dopravci hůře, protože nemají takové možnosti zvýšení mezd," vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik LMC, která provozuje portál Práce.cz.