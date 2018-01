Aktuální situací v Íránu, kde už několik dnů probíhají velké protesty proti vládě, se zabývají zahraniční investoři včetně těch z Česka. Největší demonstrace od roku 2009 si už vyžádaly přes 20 obětí, zhruba 450 lidí bylo zadrženo.

"Dění v Íránu sledujeme, otázkou je, jaký bude další vývoj. Tedy zda vláda protesty potlačí, nebo ne," uvádí Zdeněk Sobotka, majitel Solek Group, který nedávno vstoupil na tamní solární trh. Upozorňuje, že v Íránu dochází ke změnám v ekonomice, ve společnosti ale ne.

Samotní Íránci se ale obávají, že by se mohla propadnout tamní měna, riál, což by mohlo poškodit mezinárodní obchody.

Související Fotogalerie České firmy čekají na další vývoj v bouřlivém Íránu

"Mluvili jsme s lidmi, kteří pro nás v Íránu pracují, a ti říkají, že nevidí v aktuální situaci žádný problém," uklidňuje situaci Vladimír Trochta, majitel strojírenské společnosti Ostroj. Ta nedávno uzavřela zakázku na vybudování hlubinného dolu pro těžbu černého uhlí v íránské provincii Kermán.

Írán v roce 2015 podepsal s hlavními světovými mocnostmi dohodu o omezení svého jaderného programu výměnou za odvolání protiíránských hospodářských sankcí. Od té doby láká zahraniční investory, včetně českých, kteří by podpořili rozvoj ekonomiky a přinesli peníze i know-how.

"Země se teprve otevírá světu, jsou teprve na začátku. Přesto jsme se s výraznějšími problémy nesetkali. Jako zahraniční investory nás vítali," vysvětluje Sobotka, majitel Solek Group. Jeho podnik se chce i v budoucnu soustředit na rozvoj solární energetiky v zemi. "Írán je obrovská země, myslím, že budeme mít v příštích pěti letech v oblasti solární energetiky ještě co dělat," doplňuje Sobotka.

Íránci vyšli do ulic protestovat proti špatné hospodářské situaci, ale také korupci. U části tamní společnosti dlouhodobě přetrvává frustrace. Mnozí lidé se domnívali, že jim nová éra ve vztazích se Západem přinese nové příležitosti, širší nabídku pracovních míst a výrazně lepší životní úroveň. To se ale nestalo. Dohoda sice umožnila zvýšit vývoz ropy, jenž tvoří hlavní zdroj příjmů státu, jenže hospodářská situace se nezlepšila tak, jak mnozí doufali.

Míra nezaměstnanosti se podle vládních údajů pohybuje na 12,5 procenta, neoficiálně bude ale vyšší a dopadá hlavně na mladé lidi. Inflace činí asi deset procent.

Protesty by ale mohly některé investory v dlouhodobém horizontu spíše odradit a ještě oslabit tamní ekonomiku. "Hodně bude záležet na tom, jak dlouho potrvají a jak budou intenzivní. Pokud se uklidní třeba za týden, nebudou mít žádný dramatický dopad na íránskou ekonomiku," vysvětluje Josef Kraus, politolog z Masarykovy univerzity.

"Jak už ale pozoruji, tak i sami Íránci, kteří mi volají a píšou, mají obavy, že by to mohlo hospodářství ještě poznamenat. Zejména lidé, kteří se snaží obchodovat ze Západem nebo jezdí do zahraničí," doplňuje politolog. "Obávají se, že íránská měna padne, jako k tomu došlo za vlády bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, kdy skokově došlo k propadu měny a ztrojnásobení ceny zahraničních valut," poznamenává pak Kraus s tím, že to by mohlo zkomplikovat obchod se Západem.

S přispěním Martina Ehla

Související Fotogalerie České firmy čekají na další vývoj v bouřlivém Íránu