Největší světový vývozce ropy, Saúdská Arábie, těžce doplatil na prudký pokles ceny této suroviny. Státní rozpočet se kvůli tomu v období 2015 až 2016 propadl do schodku odpovídajícího zhruba šestnácti procentům hrubého domácího produktu. Jde o jasný signál, že země musí šetřit.

Zprvu tomu tak skutečně bylo. Rijád přišel v září roku 2016 s rozsáhlým úsporným programem, kdy sáhl i na benefity ve veřejném sektoru, zaměstnávajícím saúdské občany. Zvedla se ale vlna protestů a vláda musela v dubnu 2017 od tohoto způsobu šetření ustoupit. Hospodaření skončilo i loni v deficitu, odpovídajícímu osmi až deseti procentům HDP.

Mezinárodní měnový fond, který Saúdům po loňském půlprocentním poklesu předpovídá na letošek skromný růst o 1,1 procenta, obvykle nabádá země potýkající se s hlubokým rozpočtovým schodkem k úsporám. Saúdské Arábii naopak doporučuje obezřetnost v omezování výdajů. V opačném případě by se mohla ocitnout v hluboké recesi s velice negativními sociálními a politickými důsledky.

42 procent saúdského HDP vytváří ropný sektor. Ekonomika potřebuje stamiliardové investice, aby se této silné závislosti zbavila. -7,2 procenta v poměru k HDP činí rozpočtový schodek, který Saúdská Arábie plánuje na letošek. Výdaje proti loňsku stoupnou o 5,6 procenta v přepočtu na 262 miliard dolarů.

Saúdové na takové varování slyší. Upustili od původního záměru dosáhnout vyrovnaného rozpočtu v roce 2019 a tento cíl odkládají o čtyři roky. Letos země dokonce hodlá svoji rozpočtovou politiku uvolnit, a povzbudit tak skomírající ekonomiku. Schválený rozpočet počítá se zvýšením výdajů o 5,6 procenta na 978 miliard riálů (v přepočtu kolem 5,7 bilionu korun).

Ještě rychleji, o 12,6 procenta na 783 miliard riálů (4,5 bilionu korun), by se měly zvýšit státní příjmy. Rijád se přitom spoléhá na zdroje mimo ropný sektor. Jeho příjmy doplní například spotřební daň z tabáku a slazených nápojů zavedená loni v červnu. Saúdové kromě toho musí od Nového roku poprvé platit pětiprocentní daň z široké škály zboží a služeb.

Od Nového roku citelně stouply ceny pohonných hmot. Litr pětadevadesátioktanového benzinu podražil více než dvakrát, z 0,90 na 2,04 riálu (v přepočtu necelých 12 korun). Ceny benzinu a nafty ale v Saúdské Arábii dál patří k nejnižším na světě. Domácnosti i firmy se ještě musí připravit na zdražení elektřiny. Zahraniční dělníci pracující v království budou odvádět vyšší daně ze svých příjmů.

Království potřebuje značné finanční zdroje, aby se dokázalo zbavit závislosti na ropě. Investovat chce do důlního, petrochemického, automobilového či potravinářského průmyslu, ale také do logistiky a cestovního ruchu.

Saúdská Arábie před časem ohlásila rozsáhlý program privatizace, který by měl státu přinést až 300 miliard dolarů. Hlavním počinem má být částečný prodej těžebního koncernu Saudi Aramco, jenž spravuje největší zásoby ropy na světě. Jeho vstup na akciovou burzu by měl vynést zhruba 100 miliard dolarů, což by byl největší primární úpis v historii všech burz.

"Zprvu se zdálo, že stát přijde s nabídkou Saudi Aramco začátkem roku 2018, ale nyní je mnohem pravděpodobnější rok příští nebo rok 2020," míní Steve Bainbridge z firmy Al Tamimi & Company. Ta předběžně po světě sonduje, jaký zájem je o akcie Aramca.

Rijád s privatizací podle agentury Reuters zatím nepohnul. Hlavními důvody jsou spletitá státní byrokracie, stále chybějící zákony i to, že jednotlivá ministerstva často mění své priority. Velkou nejistotu mezi investory vyvolaly také rozsáhlé čistky, které začátkem loňského listopadu provedl král Salmán v rámci protikorupčního tažení mezi členy královské rodiny, ministry a vysokými státními úředníky.

