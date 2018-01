Už matka mu prý od jeho tří let říkala, že se stane automobilovým konstruktérem. Dnes 39letý konstruktér Leonardo Guinci je svými kolegy nazýván father of the engines, tedy "táta motorů". Při studiu na Neapolské univerzitě nastoupil do praxe v modenské továrně a Ferrari ho po ukončení školy zaměstnalo na plný úvazek. Pracoval tu na tak výjimečných autech, jako jsou FXX, 430 Scuderia nebo Enzo. Mezi jeho nejvýraznější úspěchy patří sestrojení osmiválcového motoru ve Ferrari 488 GTB. Úspěch je to o to větší, že tento motor dvakrát vyhrál renomovanou anketu Mezinárodní motor roku. Přesto se Leonardo Guinci rozhodl odejít od Ferrari a přijmout velkou výzvu − vyvíjet modely Alfy Romeo a také sestrojit úplně nový šestiválec, který pohání Giulii QV i Stelvio QV.

HN: Jak se člověk stane konstruktérem legendární sportovní značky Ferrari?

Chtěl jsem jím být už od dětství. Co šlo, to jsem rozmontoval a zase smontoval, miloval jsem auta a vše, co se kolem nich točilo, a samozřejmě závody, staré závodníky, jako byl Fittipaldi, Lauda a podobně. Jednou jsem jako dítě prohlásil, že budu vyrábět motory Ferrari. Pro jinou značku jsem až doposud nikdy nepracoval.

HN: Proč jste se rozhodl opustit tak renomovanou značku a přijmout nabídku práce pro Alfu Romeo?

Můj tehdejší šéf ve Ferrari mi velmi věřil a mně se s ním skvěle pracovalo. Jednou mi řekl, ať s ním odejdu pracovat, nemohl mi ani říct kam a na čem, ale prohlásil, že to bude velká výzva. Důvěřoval jsem mu, a tak jsem šel. Výzvy mám rád.

HN: V čem je motor pro Alfu Romeo, který jste sestrojil, výjimečný?

Celý ten projekt byl výjimečný především tím, jak šibeničně krátkou dobu jsme na něj měli. Mám na mysli Giulii, na jejíž sestrojení nám dali jen 26 měsíců. Naší snahou bylo, aby s Giulií, a teď i Stelviem, odstartovala pro Alfu Romeo úplně nová éra.

HN: Jste spolu s bývalým šéfem jediní, kteří přešli k Alfě Romeo od Ferrari?

Do týmu pak přišli ještě asi čtyři konstruktéři. A motor vyrábíme v Modeně. Dá se tedy říci, že má geny italských sportovních aut.