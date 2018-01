Osm dní před prezidentskými volbami se jeden z favoritů Jiří Drahoš drží své osvědčené taktiky nerozházet si to pokud možno u většiny voličů, kteří budou vybírat nového prezidenta České republiky. Dobře patrné to bylo i včera, když přišla v rozhovoru pro HN řeč na nejmocnějšího českého politika současnosti − premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

"My všichni bychom měli být ve střehu, aby demokracie v naší zemi nebyla ohrožena. Já jsem také v jistém střehu, protože řídit stát jako firmu a jednoduché populistické slogany jsou mnohdy velmi problematické," odpověděl na dotaz, zda on sám nemá obavy o osud země v souvislosti s nástupem Babiše a jeho lidí do čela státu.

Taková slova by sice mohla svědčit o jasném vymezení vůči Babišovi, jenže Drahoš je pronesl až poté, co několikrát na otázky ohledně premiéra reagoval vyhýbavě. Nejdříve odpověděl, že nemá statistiku, kolik lidí má z Babišova vládnutí obavy, následně upozorňoval, že šéfa ANO volilo mnoho lidí. Přidal také ujištění, že jako případný prezident se bude k jakémukoliv předsedovi vlády chovat profesionálně, a teprve na doplňující otázky zmínil potřebu být vůči Babišovi ve střehu − s rychlým dovětkem, že slovo obavy je "z jiné kategorie".

Co říká Jiří Drahoš: Je důležité mít stabilní vládu bez podpory extremistických stran. Kdyby to bylo s jejich podporou, jako prezident bych proti tomu maximálně vystupoval. Závěry OLAF by měly být zveřejněny co nejdříve. Je to v zájmu Andreje Babiše i státních orgánů. Je důležité mít stabilní vládu bez podpory extremistických stran. Kdyby to bylo s jejich podporou, jako prezident bych proti tomu maximálně vystupoval.

To, co někomu na Jiřím Drahošovi vadí, ovšem podle průzkumů veřejného mínění jiní oceňují. Osmašedesátiletý profesor si dlouhodobě udržuje mezi devíti soupeři druhé místo za současným prezidentem Milošem Zemanem, které by mu zajistilo postup do druhého kola voleb společně právě se Zemanem. Navíc v druhém kole by mohl mít větší šance na vítězství ten ze soupeřů, který svými výroky veřejnost tolik nerozděluje. Což je Drahoš, jenž se podle toho také vyjadřuje. Třeba i o Babišovi.

"Chci lidi spojovat, ne je nálepkovat. Chci být prezident, který se bude snažit maximálně moderovat politickou scénu, protože tato scéna je na velmi nízké úrovni," hájí své chování bývalý akademik, který odmítá, že mu na tak vysoký post chybí podstatně více politických zkušeností. Politikem totiž nikdy nebyl. "Nevím, jestli si dovedete představit, co znamená vést instituci, která má osm a půl tisíce lidí, z nichž je několik tisíc vědců. Mimochodem, já jsem byl čtyři roky prezidentem. A to prezidentem Evropské federace chemického inženýrství," nesouhlasí s podobnými výtkami s odkazem na dobu, kdy řídil po roce 1990 Ústav chemických procesů a následně osm let celou Akademii věd.

Ovšem i někteří jeho spolupracovníci z tohoto období upozorňují, že Drahoš v prezidentské kampani vystupuje méně jasně než Drahoš, kterého znali z ústavu. Ten se brání s tím, že si jeho bývalí kolegové neuvědomují, že vést ústav nebo Akademii věd je něco jiného než být ve volební kampani. "Pakliže mají lidé pocit, že se nevyjadřuji tak důrazně a pregnantně, jako jsem se vyjadřoval při řízení ústavu, tak to považuji za docela logické. Strategie pro volební kampaň je jiná než strategie řízení vědeckého ústavu," přiznává.

Kritiku, jež se týká jeho občasného nejednoznačného vyjadřování, neslyší rád. Stejně jako nedávná slova dalšího prezidentského kandidáta Michala Horáčka, který přirovnal mluvení Drahoše k destilované vodě bez chuti a zápachu. "Považuji to za naprostý blábol," odmítne nelichotivou "nálepku".

Drahošovi na druhou stranu nikdo nemůže upřít, že o směřování země mluví jednoznačně. Nikdy nezpochybnil členství Česka v EU a NATO a naopak mnohokrát varoval před příklonem k Rusku a Číně. Stejně tak varuje před populismem a šířením strachu, který řada politiků využívá k vábení voličů.

"Chápu, že pro některé lidi, kteří stále slyší, že Drahoš mlží, to může být jakési vodítko k volbám. Kdyby si však přečetli desítky rozhovorů a podívali se na můj web, tak by v životě nic takového říct nemohli," říká a připomíná, že během kampaně se k zásadním věcem vyjadřuje. "Jako vědec a člověk racionálně uvažující raději nejdřív myslím a potom mluvím. Bohužel u řady našich politiků i některých kandidátů na prezidenta je to naopak."

Ostřejší slova přece jen nakonec použije, když slyší dotaz na to, zda by měl obavy o osud země, pokud by byl prezidentem zvolen někdo z jeho protikandidátů. "Mirek Topolánek je pro mě člověk minulosti, z mého pohledu by prezidentem být rozhodně neměl. Je pro mě představitelem toho, co bylo. Linie Klaus−Zeman, opoziční smlouva, kmotři v politice," tvrdí na adresu bývalého premiéra a šéfa ODS.

