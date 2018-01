Několik států na světě uvažuje o vydání vlastní kryptoměny. V jednom z nejpokročilejších stadií úvah je příprava "estcoinu", jímž chce Estonsko rozšířit svůj už tak dost vyspělý elektronický systém státní správy. Země je ale členem eurozóny a nechce a nemůže nahradit euro.

Estonci tedy spíše směřují k tomu, že by jejich kryptoměna rozšířila nabídku pro investory, kteří už například používají estonský elektronický trvalý pobyt − tedy možnost v Estonsku podnikat pomocí zabezpečené komunikace a elektronického sídla. Tuto alternativu využívá přes 24 tisíc lidí, kteří tam založili 4200 firem.

Estonsko se profiluje jako propojená on-line země, jež kvůli budoucnosti podnikání i kvůli své bezpečnosti rozvíjí řadu nejmodernějších technologií. Loni například otevřela své první "datové velvyslanectví" − životně důležitá státní data zálohuje na "svém" serveru v Lucembursku.

Co je blockchain Technologie, kterou nejvíce proslavila kryptoměna bitcoin. Blockchain je veřejná databáze nebo jakási účetní kniha, do které jsou zaznamenávány všechny transakce či změny, které se s danou měnou (nebo jiným dokumentem) uskutečnily. Tento seznam postupně roste s množstvím vypořádaných transakcí. Ty jsou navíc nezměnitelné, jelikož každý nový zápis ovlivní ty následující. Výhodou je decentralizovanost uložených dat a vysoký stupeň jejich ochrany.

V roce 2007 se Estonsko stalo jako první stát v historii terčem soustředěného elektronického útoku. Estonci poté hledali bezpečné technologie. A jednou z nich se stal blockchain, na němž je založena i nejpopulárnější kryptoměna bitcoin. "S technologií blockchainu, na níž jsou kryptoměny založeny, estonská vláda experimentuje už od roku 2008. Od roku 2012 se používá v národních registrech pro zdravotnictví či soudnictví a plánujeme jejich další rozšíření," vysvětlil v rozhovoru pro HN estonský přístup Kaspar Korjus, který vede program elektronického občanství a elektronické měny − v případě Estonska jakéhosi "kryptokuponu".

Před Vánocemi Korjus představil tři možnosti, jak by estcoin mohl vypadat a fungovat, aby se zároveň nedostal do rozporu s Evropskou centrální bankou a fungováním společné měny euro. "Nikdy jsme nechtěli zpochybňovat euro. Kryptokupony virtuálně představují nějaké aktivum nebo užitnou hodnotu, s níž se dá obchodovat, ale jen prostřednictvím ekosystému, který by takový kupon přijímal," vysvětlil Korjus.

Podle prvního scénáře by estcoin mohl sloužit uvnitř rostoucí komunity estonských elektronických rezidentů jako prostředek odměňování těch, kteří se o rozvoj programu starají. Mohli by s touto měnou zároveň obchodovat mezi sebou.

Druhou možností by bylo z estcoinu udělat část digitální identity estonských občanů. S kupony by se neobchodovalo, ale občané by o ně třeba přicházeli, kdyby spáchali trestný čin, naopak by je dostávali za příspěvky komunitě. Mohly by nahradit dnešní digitální občanky, umožnilo by to jednodušší komunikaci se státní správou. Estonsko by se stalo téměř absolutně transparentní společností.

Třetí možností, kterou Estonci zvažují, je vytvořit alternativní měnu, navázat ji na euro a pak s ní obchodovat ve virtuálním prostoru. To by ovšem mimo jiné vyžadovalo, aby se estonská vláda zavázala, že v případě potřeby pokryje každý estcoin eurem. Podle Korjuse je třeba kvůli rychlému technologickému rozvoji ve světě zvažovat možnost, že by v Evropě existovala digitální měna jako moderní nástroj pro globální výměnu hodnoty. "Zvažuje to Bank of England, mluvil o tom člen vedení Evropské centrální banky Yves Mersch," zdůraznil Korjus.

"Chceme diskutovat o všech třech modelech, je možné, že se prosadí jeden z nich nebo nějaká kombinace," tvrdí Korjus. "Pro nás je důležité pokračovat v rozvoji našeho digitálního národa, v němž jsou lidé z celého světa. Klíčem je, aby se zvýšil počet firem založených v Estonsku pomocí elektronického občanství." Vše má být naprosto v souladu s pravidly Evropské unie a eurozóny, zdůrazňuje Korjus.

Estonci chtějí také nabídnout světu platformu pro čím dál populárnější proces ICO, tedy něco jako vydání virtuálních kuponů podobné vydání akcií na burze, aby firma získala prostředky. "Aby se estcoin stal realitou, musíme z našeho elektronického občanství udělat nejlepší globální možnost pro ICO," zdůraznil Korjus.

A co pro tvůrce estcoinu znamená aktuální rekordní růst i propad hodnoty bitcoinu? "Je jasné, že cena bitcoinu je obrovsky přefouknutá. Ale nemělo by se vylévat s vaničkou i dítě. Bublina kolem bitcoinu nevyjadřuje potenciál technologie blockchainu a kryptoekonomiky," říká Kaspar Korjus. "Chceme využít projekt estcoinu jako nástroj na tvorbu nového světa, nikoliv jako další nástroj spekulace či další komoditu."