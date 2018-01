Francouzský prezident Emmanuel Macron chystá největší privatizaci za posledních deset let. Plánuje, že prodá státní podíly ve třech velkých podnicích, které se věnují správě letišť, energetice a loteriím.

Macron očekává, že privatizace přinesou do státní kasy miliardy eur. Ty pak prezident hodlá vložit do speciálního inovačního fondu, který má z Francie vytvořit "digitálního šampiona Evropy".

Francouzská vláda naváže na prodej státních podílů z loňského roku. V září 2017 se zbavila 4,15procentního podílu v energetické společnosti Engie a v listopadu pak 4,73 procenta v automobilce Renault. Za to získala celkem 2,8 miliardy eur (71,5 miliardy korun), připomíná francouzský ekonomický server Les Echos.

10 mld. eur hodlá prezident Macron získat v privatizaci. 100 mld. eur mají hodnotu všechny podíly, které francouzský stát drží v podnicích. Těch je zhruba 80.

To ale Macronovi, jenž se přestěhoval do Elysejského paláce v květnu, k uskutečnění jeho plánů nestačí. Už v předvolební kampani sliboval, že zmodernizuje francouzskou ekonomiku a zaměří se hlavně na rozvoj moderních technologií. Kvůli tomu vytvořil inovační fond, do něhož hodlá vložit celkem deset miliard eur, tedy asi 255 miliard korun. Část peněz si už zajistil loni při prodeji zmíněných podílů, zbytek pak hodlá získat letos.

Během několika příštích měsíců francouzská vláda připraví zákon, který jí umožní prodat části státního majetku. Francie aktuálně vlastní podíly zhruba v 80 podnicích, například ve výrobci motorů a vybavení do letadel Safran či v Électricité de France, což je největší provozovatel jaderných elektráren na světě, píše list Financial Times. Podíly mají hodnotu asi 100 miliard eur.

Jako první bude stát podle francouzského tisku hledat nového majitele pro část společnosti Aéro­ports de Paris, která má na starosti provoz na pařížských letištích Orly, Charles de Gaulle a Le Bourget. V ní stát vlastní 50,6 procenta v hodnotě přes 15 miliard eur. Akcie podniku během loňského roku vyskočily o 50 procent.

Očekává se, že stát nabídne jen část svého podílu. Jak velkou, to zatím není známé. O něj zřejmě projeví zájem francouzská stavební společnost Vinci, jež už vlastní osm procent Aéroports de Paris.

Podobně bude francouzská vláda postupovat i v případě další společnosti, loterijní Française des Jeux. V ní je stát majoritním vlastníkem akcií − má 72procentní podíl.

Server Les Echos uvádí, že si Paříž nechá asi 25- až 30procentní balík. Ve hře je vedle přímého prodeje také možnost, že podnik vstoupí na burzu.

Macron také plánuje, že prodá další část zmíněné energetické společnosti Engie, ve které stát nyní má ještě 24 procent. Také v tomto případě si Paříž zatím nechává pro sebe detaily ohledně velikosti nabízeného dílu.

Francouzi hledají potenciální kupce hlavně doma. Chtějí, aby "rodinné stříbro", často strategicky významné podniky jako právě Engie, zůstalo nadále ve francouzských rukách. "Pokud bude stát prodávat své podíly, tak zajistíme, aby tyto podniky nespadly do ne­evropského nebo nefrancouzského vlastnictví," uvedl pro deník Financial Times nejmenovaný vysoce postavený úředník francouzské vlády.