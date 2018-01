Stanice měření emisí nově fotí auta

Stanice měření emisí, zkráceně SME, jsou povinny pořizovat od ledna 2018 fotodokumentaci aut, která žádají o kontrolu emisí. Původně už se tak mělo dít od prosince loňského roku, ministerstvo dopravy ale nakonec termín odložilo na leden, protože některé stanice hlásily, že jejich dodavatelé jim nestihli dodat včas technické vybavení, které stanici propojuje s centrálním informačním systémem ministerstva. "Už nebude možné, aby vozidlo dostalo záznam o úspěšné kontrole emisí, aniž by stanici skutečně navštívilo. Když neprojde na jedné stanici, nemůže tak snadno zkoušet štěstí na jiné. Protokoly měření totiž společně s fotografií zaznamenávají i časy kontrol," řekl ministr dopravy Dan Ťok. Na Stanicích technické kontroly (STK) už se fotodokumentace kontrolovaných vozidel pořizuje od roku 2016.

Hyundai vyvíjí airbag střešního okna

Automobilka Hyundai poukazuje na to, že pokud je auto vybaveno střešním oknem, které bude ve chvíli, kdy auto nabourá, otevřené, může způsobit vážné zranění. Právě proto se Korejci rozhodli vyvinout speciální airbag střešního okna. Airbag se nafoukne během 0,08sekundy, a to bez ohledu na to, zda bude střešní okno otevřené, nebo zavřené. Společnost se nechala slyšet, že při testech se jí potvrdilo, že počet život ohrožujících zranění se snížil. Kdy se novinka objeví v sériových automobilech, ale Hyundai neuvedl.

Na škody opět přispívají všichni motoristé

Od ledna 2018 byl znovu zaveden příspěvek na nepojištěné škody do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Příspěvek se týká těch, kteří mají vozidlo registrované pro provoz, ale neplatí povinné ručení. Snahou ČKP je, aby osoby, které dostanou od kanceláře výzvu k zaplacení, si raději daly povinné ručení do pořádku a řádně ho platily. Příspěvek do fondu totiž nenahrazuje pojištění, a pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, viník ji bude muset zaplatit, a to alespoň částečně. Škodu poškozenému uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi. ČKP přitom poskytne poškozenému plné odškodnění. "Cílem zavedení nové právní úpravy je získat finanční prostředky od motoristů, kteří neplní svou zákonnou povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla," uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel ČKP.

Maserati se začnou zase vyrábět koncem ledna

Italská automobilka Maserati pozastavila koncem loňského roku výrobu ve svých třech továrnách. Důvodem prý byla nejen pravidelná vánoční odstávka, ale především fakt, že o Maserati je v poslední době nižší zájem především na čínském trhu. "Výroba ve všech třech závodech Maserati bude opět plně obnovena v druhé polovině ledna 2018," prohlásil Jan Svoboda, marketingový manažer dealerství Scuderia Praha, které zastupuje Maserati na českém trhu.