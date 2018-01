Osud sporného pozemku bývalé cihelny v Nehvízdkách vydá na samostatnou kapitolu. Poté, co mu soudy ideál­ní polovinu vzaly, se o něj Michal Rybář dál staral a udržoval ho. "Mám podle zákona prevenční povinnost," vysvětluje. Opakovaně sice vyzýval ministerstvo financí, aby se na úklidu také podílelo, to ale odmítalo.

Návštěva na místě ukazuje, že areál je v tristním stavu − nejenže zarůstal plevelem, ale lidé si v něm navíc udělali skládku. "Každého čtvrt roku to uklízím − sám. Je to nedůstojné, jak se mnou český stát zachází. Ustál jsem to jen proto, že v 74 letech pracuji a zaměstnávám lidi," popsal již dříve reportéru HN Rybář.

Kvůli tomu, aby se na nákladech za úklid podílelo, podal na ministerstvo financí několik žalob. Podle pravomocných rozsudků byl zatím úřad nucen zaplatit za úklid od roku 1995 do roku 2007 více než šest milionů korun, což je ale jen menší část skutečných nákladů.

Příklad? Úklid a údržba za roky 2011 až 2013 stály Michala Rybá­ře podle jeho slov 944 tisíc korun, Obvodní soud pro Prahu 1 mu ale loni v listopadu přiznal jen necelou desetinu. "Účelně vynaložené náklady byly jen 88 tisíc korun," uvedla soudkyně Jana Jurečková. Uznala jen náklady na přistavení kontejnerů na odpad a jejich odvoz, k němuž Rybář dodal doklady. Samotný úklid či úpravu terénu, které dělali jeho vlastní zaměstnanci, neakceptovala. "Soud nezpochybňuje, že se muselo udělat velké množství práce, ale musí se k tomu předložit doklady," uvedla soudkyně, které nestačil počet odpracovaných hodin a obsáhlá fotodokumentace prací. Verdikt není pravomocný, ministerstvo i Rybář se odvolali.

Spor s Michalem Rybářem ve finále přišel ministerstvo financí na více než 14 milionů, které byly původně vyčíslenou škodou. Například dva miliony stáli úřad advokáti, 2,3 milionu korun dal za znalecké posudky ke způsobené škodě. Za demolici budovy cihelny, která byla v havarijním stavu, zaplatil dalších 3,5 milionu. Mimochodem, samo ministerstvo původně spočítalo svoji polovinu nákladů na demolici cihelny na 13 milionů, a dokonce doporučovalo, kdo ji má za tuto cenu provést. Sám Rybář ale sehnal demoliční firmu, která práce vykonala za čtvrtinu odhadnutých nákladů.

Před několika měsíci nakonec stát svoji ideální polovinu prodal a v dražbě ji koupila obec Nehvizdy. S ní se již Michal Rybář dohodl a pozemek si rozdělili tentokrát na faktické poloviny. Na té své chce podnikatel vystavět domky se svojí úspornou vytápěcí technologií. "Došlo k narovnání vlastnických vztahů. Už jsme zadali změnu územního plánu," uvedl starosta Nehvizd Vladimír Nekolný. Michal Rybář je ovšem skeptický: "Pochybuji, že se dokončení těch domků dožiju," říká.

Sedmihektarový areál bývalé cihelny by měl po více než dvaceti letech přestat chátrat. Na jeho části mají vyrůst domky vytápěné Rybářovým unikátním kapilárním systémem. Foto: Vojtěch Marek

