Znak zeleného čtyřlístku na kapotě Alfy Romeo, kterému se v Itálii říká Quadrifoglio Verde, vždy znamenal, že máte čest s něčím výjimečným. Původně, a to až do období druhé světové války, se tak označovaly závodní vozy. Čtyřlístek, tedy quadrifoglio, si pro štěstí poprvé namaloval na kapotu závodník Uvo Sivocci v dubnu 1923 před dnes už legendárním závodem Targa Florio. A také mu ho přinesl, protože Sivocci závod vyhrál. V září téhož roku měl však příběh tragický moment, Sivocci chtěl rituál se čtyřlístkem zopakovat, ale až na závodě. Při kvalifikaci ale bohužel havaroval a zahynul.

Znak zeleného čtyřlístku zarámovaného v bílém čtverci pak mnoho let zkrášloval těla závodních Alf a postupně se tak stal symbolem rychlých italských aut této značky. V současnosti ho Alfa Romeo používá pro speciální verze svých různorodých modelů. Vždy to znamená, že jde o vrcholnou variantu s vysokým výkonem a špičkovým komfortem. V aktuální nabídce automobilky ho má sedan Giulia, konkurent pro Audi A4, BMW řady 3, Mercedes-Benz třídy C nebo například Jaguar XE. Vrcholná verze Giulie Quadrifoglio Verde ohromuje tím, co je na první pohled skryto − motorem. Jde o vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru, který má pozoruhodnou historii (více o něm v rozhovoru s jeho konstruktérem na protější straně).

Na jaře letošního roku ale Giulia se zeleným čtyřlístkem už nebude v rodině Alfy Romeo osamocená. Na trh přichází další Quadrifoglio Verde (právě proto se modelům občas zkráceně říká QV), a to vůbec poprvé u prvního auta této značky spadajícího do kategorie SUV.

Parametry ◼ Výkon motoru: 375 kW

◼ Točivý moment: 600 Nm

◼ Zrychlení 0–100 km/h: 3,8 s

◼ Maximální rychlost: 283 km/h

◼ Udávaná spotřeba na 100 km: 9,0 l

◼ Hmotnost:1830 kg

◼ Objem kufru: 525 l (s lepicí sadou)

◼ Základní cena: zatím nestanovena

Alfa Romeo Stelvio je auto, které mezi "esúvéčky" vyniká. Alfy vždy stály tak trochu stranou mainstreamové konkurence, stavěly na emocích, na výjimečnosti, na tom, že jejich řidiči si na autě cení osobnosti a image. A ani SUV není výjimkou. Oslovuje lidi, kteří se považují za individualisty s temperamentní osobností.

Superrychlé SUV

Alfa ráda připomíná, že Stelvio QV je nejrychlejší SUV ve své kategorii kompaktních aut, protože šestiválcový motor vygeneruje působivý výkon 375 kW a z nuly na stokilometrovou rychlost se dostane za neskutečných 3,8 sekundy. Ani Porsche Macan Turbo Performance není rychlejší, stejnou sprintovou disciplínu totiž zvládne za 4,4 s.

Otestovat schopnosti takto parametrově výjimečného auta vyrazily HN do Spojených arabských emirátů. Už samotná testovací trasa byla výjimečná. Mnoho lidí si tuto zemi představuje jako nekonečnou, téměř placatou poušť s pískem a kamením, jejíž monotónnost rozbíjí supermoderní ostrovy ze skla a kovu mrakodrapů sahajících až k oblakům nad Dubají nebo Abú Dhabí. V Emirátech ale mají i hory. Vyrazili jsme do Rás al-Chajma, nacházejícím se v severním cípu země. Z vrcholu hory Džabal Bil Ajs ve výšce 1934 metrů nad mořem se dá nakouknout do Ománu a v horách má jedno ze svých sídel i místní šejk. Emiráty se mohou pochlubit něčím, co by jim Češi mohli závidět − dokonalými širokými silnicemi se zrcadlově hladkým povrchem. A právě takovou mají i tady v nejvyšším pohoří.

Nejlepší silnice pro nadšené řidiče

Stelvio dostalo své jméno po legendárním alpském průsmyku, kam v sezoně míří nejen Italové, ale všichni nadšenci do aut, motorek i cyklistiky z různých koutů světa, aby si tu vychutnali dokonale zatočené serpentiny s dechberoucím převýšením a do omrzení stoupali a klesali po alpských zatáčkách. Silnice v horách Džabal je ale možná ještě lepší než italská automobilová trať. Nahoru vedou vždy dva široké pruhy, je tu spoustu místa, kam uhnout, a především, a to je to nejdůležitější, skoro žádná auta. Takto liduprázdnou silnici v Alpách rozhodně v létě nezažijete. Jen občas vás nesmí překvapit, že u krajnice parkují auta a muslimská rodina tu poklidně piknikuje přímo na zemi v kamení.

3,8 sekundy trvá Stelviu QV, než zrychlí z nuly na 100 km/h.

Alfu Romeo v Emirátech prakticky nikdo nezná, to chce ale automobilka časem změnit. Ačkoli nejoblíbenějším vozem tu je off-road a velký pick-up, se kterým se dá občas jezdit i v poušti, silniční SUV různých velikostí si tu také postupně získává své místo na slunci. Jen mu bude chvíli trvat, než si tu udělá jméno a také ospravedlní svou cenu. V případě Stelvia QV sice nebyla zveřejněna, ale i základní Stelvio vyjde na 1,1 milionu, což opravdu není málo. Cena QV se tak pravděpodobně bude blížit k hranici dvou milionů.

Řidičsky nejpřitažlivější SUV na trhu

Že ale může zaujmout, je patrné i podle vzhledu. Stelvio je odvážné, vizuálně velmi atraktivní. Už i standardní model nás ohromil skvělými jízdními vlastnostmi, verze Quadrifoglio Verde ale posouvá laťku na zcela novou úroveň. Má fenomenální podvozek. Vůz dostal pohon všech kol, ten však funguje tak, že v běžném režimu výkon putuje výhradně na zadní nápravu. Teprve při ztrátě přilnavosti se rozdělí a zaberou i přední kola. Zároveň to také znamená, že v zatáčkách lze jezdit i bokem napřed, pokud si to řidič přeje a vypne stabilizaci, případně nastaví sportovní režim.

V porovnání s konkurenčními SUV je tedy Stelvio extrémně zábavné, neskutečně hravé auto s výjimečným talentem. Současně i velmi komfortní a tiché, pokud řidič chce cestovat pohodlným tempem. Jenže na silnici, jako je serpentina na Džabal Bil Ajs, je hřích se jen tak loudat.

Stelvio QV má perfektní řízení vyznačující se přesností a velkou citlivostí. Je skutečně radost ho ovládat. Většina aut kategorie SUV totiž sází na to, že lidé od nich chtějí vyšší posez a komfort, Stelvio QV je ale jiné. Sedadlo umístěné výš je vlastně jen bonus. Podstatnější jsou řidičské schopnosti auta.

A právě proto je největším trumfem motor. Vyvinuli ho vývojáři, kteří přešli z dílen Ferrari. Má jadrný zvuk a perfektní odezvu na plyn. Z výfuku to duní a chraplák sportovního Stelvia má schopnost přitahovat pozornost okolí, pokud na to řidič šlápne. Do kabiny se přitom dostane zvuku tak akorát, aby řidiči dělal radost, když jede sám, anebo příliš neobtěžoval, pokud veze někoho, kdo na adrenalinovou jízdu není zvědavý.

Auto pro individualisty

O jízdních vlastnostech temperamentního Stelvia QV se dá psát dlouho, o praktičnosti už méně. Není to typické rodinné auto. Neohromuje praktickými detaily v kabině a výhled do rohů auta je velmi omezený. Pozice za volantem možná také nebude sedět každému, pro drobnější postavy je ale bezproblémová.

V porovnání s multimediálním rozhraním s německou konkurencí se také Alfa Romeo nezdá na technologické špičce. Stelvio QV zkrátka láká na jiné hodnoty. Na emoce, temperament, individualitu a radost z jízdy.

Znamená to také, že pravděpodobně nepůjde o horké zboží, na které by se u prodejců stály fronty. Nicméně schopnosti auta jsou opravdu výjimečné a zaslouží si uznání. Stelvio QV rozhodně vyniká v davu SUV, a to nejen na ten první pohled, ale především po zážitku z jízdy.