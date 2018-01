Tibetský režisér, jehož Číňané uvěznili za film o názorech Tibeťanů na olympijské hry a který později získal Cenu Václava Havla pro kreativní disent, uprchl z Číny do Spojených států. Oznámila to aktivistická skupina, která usilovala o jeho osvobození.

Třiačtyřicetiletý Döndub Wangčhen byl koncem roku 2009 v západočínské provincii Čching-chaj uvržen do žaláře na šest let za údajné podněcování nepokojů. Stalo se tak poté, co natočil dokumentární film zvaný Nechat strach za sebou.

V něm běžní Tibeťané vzývali svého exilového duchovního vůdce dalajlamu, stěžovali si, jak Čína pošlapává jejich kulturu, a vyjadřovali skepsi, že by situaci změnily letní olympijské hry pořádané toho času v Pekingu.

Snímek, jejž autor během olympiády v tajnosti ukázal skupince zahraničních novinářů, byl od té doby několikrát k vidění také v Česku.

V březnu 2010 jej organizace Amnesty International v rámci akce Vlajka pro Tibet dokonce promítla na prostranství před čínskou ambasádou v Praze, záměrně tak, aby na film bylo vidět z oken budovy.

"Když pořádáme akce před čínskou ambasádou, vždy nás natáčejí a třeba si natočí i něco, co by je mohlo zajímat víc než jenom naše obličeje," vysvětlila pro Český rozhlas Dáša van der Horst, tehdejší ředitelka zdejší pobočky Amnesty International.

Roku 2014 se Döndub Wangčhen stal jedním z laureátů Ceny Václava Havla pro kreativní disent. Ocenění za něj v norském Oslu v nepřítomnosti převzala manželka. Prohlásila, že spojení s Václavem Havlem jejímu muži dodává sílu a naději.

Aktivistická skupina Filming for Tibet nyní oznámila, že režisér dorazil do amerického San Franciska. "Po mnoha letech mám poprvé pocit bezpečí a svobody," uvedl Wangčhen a vyjádřil lítost, že musel opustit Tibet.

Poděkoval všem, díky nimž mohl "znovu obejmout svou ženu a děti". Ty politický azyl v USA obdržely již v roce 2012, filmař rodinu krátce před dokončením snímku vystěhoval do indické Dharamsaly, aby ji čínské úřady nemohly pronásledovat.

Z čínského vězení byl Wangčhen propuštěn v červnu 2014 v Si-ningu, hlavním městě provincie Čching-chaj. Zůstal ale pod dohledem.

Čínské úřady podle aktivistů monitorovaly, kam filmař chodí a s kým hovoří. "Přesto se Döndubu Wangčhenovi podařilo úřadům vyhnout, uprchnout ze svého domova v Tibetu a nakonec zcela opustit Čínskou lidovou republiku," uvedli aktivisté bez upřesnění, jak toho muž docílil.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing na dotaz novinářů řekla, že o kauze neví. Vyjádřit se odmítla i policie ve městě Si-ning a mluvčí provincie Čching-chaj, jež se rozkládá na části historického území Tibetu a sousedí s dnešní Tibetskou autonomní oblastí. V provincii žije mnoho etnických Tibeťanů, také se zde narodil současný dalajlama.

It is my honor to welcome Tibetan Filmmaker & former Chinese political prisoner Dhondup Wangchen to our San Francisco community. My thoughts are with him as he is once again united with his wife & children in freedom after so many years.