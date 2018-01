Pokud lidé zvolí podnikatelku Kláru Sovovou do Senátu, mohou se prý těšit na zajímavou odměnu. "Až do konce ledna budu na Luční boudě čepovat naše pivo zdarma," slíbila majitelka krkonošské Luční boudy, oblíbené zastávky turistů mířících na Sněžku v diskusi na internetovém kanále XTV.cz. "U sklenky piva bychom si řekli, jak bych jim mohla pomoci," tvrdí.

Sovová je jedním z devíti kandidátů, mezi kterými budou lidé tento pátek a sobotu vybírat nového senátora na Trutnovsku. Křeslo v horní komoře se uvolnilo po podnikateli Jiřím Hlavatém (za ANO), který bude ovšem kandidovat znovu. Sovová bude jedním ze dvou jeho hlavních konkurentů.

Hlavatý na podzim získal mandát ve sněmovně, na kandidátce byl nízko, voliči mu ale dali preferenční hlasy. Kvůli tomu ztratil senátorské křeslo. Protože však o práci poslance nestál, mandátu se vzdal a chce se vrátit do Senátu.

9 adeptů se bude o nejbližším víkendu ucházet o uvolněný senátorský post za okres Trutnov.

Majitel královédvorské firmy Juta to ale nebude mít jednoduché. Spousta lidí mu neodpustila výroky, že za doplňující volby mohou právě voliči, kteří pro něj hlasovali. Prohlašoval dokonce, že čtyři miliony korun, které budou nové volby stát, by měli zaplatit právě tito voliči. "Jak má člověk poznat, kdy lžete, kdy mluvíte alternativní pravdu a kdy pravdu?" shrnul ve zmíněné diskusi jeden z tazatelů pohled řady lidí, kteří Hlavatému dali v říjnu preferenční hlas.

Z jejich rozhořčení chce těžit právě Sovová, která kromě Luční boudy vlastní i hotel Labská bouda. "Rozhodla jsem se kandidovat, protože jsem se rozčílila," vysvětluje, proč podala přihlášku do doplňujících voleb. "Zákony za nás schvalují lidé, kteří si je ani nedokážou přečíst. Příkladem je majitel Juty Hlavatý," uvádí na svém webu.

V kampani sází jednapadesátiletá advokátka hlavně na živnostníky, kteří stejně jako ona podnikají ve službách a pohostinství. "Věděli jste, že v obchodech a restauracích nesmí být prodlužovačka starší dvou let? Víte, kolik předpisů musí každý z nás splňovat, i když má třeba jen komín a kotel?" kritizuje byrokracii, proti které by v případě získání senátorského postu chtěla bojovat. Zcela odmítá třeba elektronickou evidenci tržeb.

Nejsilnějším Hlavatého soupeřem bude ale nejspíš starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Kandidát čerstvé parlamentní strany Starostové a nezávislí na předvolebním plakátu pózuje před nejvyšší horou Česka a o podporu krkonošských hor se opírá i obrazně.

Ve svém regionu patří mezi nejzkušenější politiky, v křesle vrchlabského starosty sedí nepřetržitě už dvacátým rokem. Navíc jako dlouholetý předseda Svazku měst a obcí Krkonoše se osobně zná s představiteli většiny zdejších radnic a říká, že ví, co zdejší lidi trápí. Bojovat by chtěl v první řadě za dostavbu hradecké dálnice D11. "Klíčové pro rozvoj Trutnovska i celých Krkonoš je dokončení této dálnice až do Polska," tvrdí.

Zároveň se ale chce jako senátor zasazovat o to, aby nových předpisů od zákonodárců bylo co nejméně. "Někdy je původní myšlenka dobrá, ale ta aplikace je pak příšerná. Je přehršel zákonů, některé jsou zbytečné. Chtěl bych proto být i zpětnou vazbou pro to, co takový zákon v reálném životě udělá," vysvětluje Sobotka.