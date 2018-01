Všichni čerství otcové budou mít od února nárok na sedm dní volna. Vybrat si ho mohou během šesti týdnů po narození dítěte. Po dobu své nepřítomnosti v práci budou muži dostávat 70 procent příjmu. Peníze poputují z nemocenského pojištění, tak jako v případě mateřské. Novinku prosadila minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), podle níž může fungovat jako motivace, aby se otcové více zapojovali do péče o děti.

Hospodářská komora ale skutečný dopad opatření, které bude stát až 800 milionů ročně, považuje za diskutabilní. Hlavní analytička komory Karina Kubelková si myslí, že otcovská neměla být zavedena plošně, protože spadá spíš do kategorie zaměstnaneckých benefitů, podobně jako třeba stravenky.

Otcovská podle Kubelkové může zkomplikovat chod firem, obzvlášť v případě, že si ji muž vybere třeba před dokončením důležité zakázky. "Shánění náhrady například v podobě brigádníka je v takové situaci skutečně velmi obtížné," podotýká Kubelková a připomíná, že podniky už tak mají v době rekordně nízké nezaměstnanosti nouzi o pracovní sílu.

7 dní volna si mohou počínaje únorem vzít otcové, kteří mají doma nanejvýš šestitýdenní dítě.

V komisi ministerstva práce pro rodinnou politiku, z níž nápad na otcovskou vzešel, seděl i ekonom Jiří Šatava z think-tanku Idea při CERGE-EI. Připouští, že sedmidenní společná péče partnerů o novorozeně nebude mít zásadní dopad na život rodiny. Považuje to ale za symbolické pootevření dveří směrem, kterým by Česko dál mělo jít, aby ženy netrávily tolik let mimo trh práce. Další kroky by podle ekonoma měly směřovat třeba k posílení motivace, aby se partneři prostřídali na rodičovské dovolené.

Změny Přehledně Sleva na dítě Pro příjmy za loňský rok se daňová sleva zvyšuje na druhé dítě o 200 korun, na každé další dítě o 300 korun. Pro příjmy za rok 2018 vzroste i sleva na první dítě – o 150 korun měsíčně na 15 204 korun ročně. Přídavky Na přídavky dosáhne širší okruh rodin. Dosud je mohly pobírat rodiny s příjmy do 2,4násobku životního minima, nově půjde o 2,7násobek. Pokud alespoň jeden z rodičů pracuje, zvýší se přídavek o 300 korun měsíčně. Rodičovský příspěvek Celkem 220 tisíc korun je od ledna možné vyčerpat rychleji. Zatímco dosud to šlo nejdříve do dvou let věku dítěte, nově to půjde už během půl roku. Výše se mění jen u rodičů vícerčat – vzrostla na 330 tisíc. Otcovská Na sedm dní volna budou mít od února nárok čerství otcové. Vybrat si je budou moci v šestinedělí. Ošetřovatelské volno Od června budou moci zaměstnanci čerpat až 90 dní volna na péči o své nemocné příbuzné.

Rychlejší návrat matek do práce má podpořit také další novinka, která platí už od ledna − možnost vyčerpat rodičovský příspěvek ve výši 220 tisíc korun už během šesti měsíců, a nikoli nejméně dvou let jako dosud. Pravidla umožňují rychlejší čerpání jen ženám s vyššími příjmy. "Toto opatření musí jít ruku v ruce s lepší dostupností školek, aby to neskončilo tak, že ženy budou moci rychleji čerpat rodičovskou, ale nebudou mít kam dát dítě," upozorňuje Šatava. Minulá vláda prosadila nárok na místo ve školce pro děti od dvou let výš. Podpořila také rozšíření dětských skupin a mikrojeslí, kam mohou rodiče dát své děti na hlídání.

Rodiny si polepší i díky vyšší daňové slevě na dítě. Rozšiřuje se také okruh rodin, které dosáhnou na přídavky na děti. Zatímco větší podporu sociálně slabších rodin Šatava kvituje, průběžné zvyšování daňových slev považuje za zbytečné, protože z něj těží spíše rodiny, kterým peníze nechybí. Ekonom by považoval za účelnější, kdyby finance vynaložené na vyšší slevy putovaly například do mateřských škol.

Od června také bude možné žádat o zcela novou dávku, takzvané dlouhodobé ošetřovné. Z nemocenského pojištění budou zaměstnanci moci čerpat 60 procent mzdy po dobu maximálně 90 dní. "Návrh vychází vstříc řadě rodin, které se rozhodnou svého těžce nemocného člena nedat do nějakého zařízení, ale starat se o něj doma," vysvětlovala exministryně Marksová během hlasování ve sněmovně. Firmy se ale tříměsíční absence svých pracovníků bojí ještě více než kratší otcovské.

Pravidla pro vyplácení dávek by se mohla měnit i v dalších čtyřech letech. Nová vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení slibuje, že celý systém dávek vyhodnotí a případně upraví. "Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit," píše vláda v dokumentu.