Do elitního klubu pouhých pěti států světa, které dokážou vyvíjet letecké motory, se nyní dostává i Česko. Vděčit za to může americké společnosti GE Aviation, která ve své pražské továrně před několika dny úspěšně dokončila pozemní testy svého nového turbovrtulového motoru. Ten firma v Česku vyvinula a do čtyř let ho tu začne také vyrábět. Ročně by GE mělo vyprodukovat 400 až 600 těchto pohonných jednotek, které se budou montovat do menších privátních letadel značky Cessna.

"Motor jsme zkušebně spustili v rekordním čase po pouhých dvou letech vývoje," říká programový ředitel výroby turbovrtulových motorů v českém GE Aviation Milan Šlapák. Podle něj tak firma splnila jeden z požadavků investiční smlouvy, kterou v říjnu 2016 podepsala s bývalou vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Investice GE do nové letecké výroby směřuje kromě Česka také do Polska a Itálie a celkem dosáhne téměř 10 miliard korun. "Podstatná část z této sumy ovšem připadne na Česko, které je globálním sídlem celého projektu," vysvětluje Šlapák, který dodává, že jeho společnost už loni investovala asi čtvrtinu ze zmíněné částky.

5 států světa dokáže vyvíjet letecké motory. Vedle Česka se do elitního klubu řadí USA, Rusko, Velká Británie a Francie.

Letecký projekt GE je jednou z prvních investic do hi-tech výroby v Česku. Američané počítají, že budou své motory vyrábět nejméně 20 let, dají práci vysoce kvalifikovaným odborníkům, a navíc se také opřou o pomoc zdejších univerzit. Stát si proto od investice GE slibuje, že by mohla předznamenat obrat v české ekonomice. Ta se zatím často opírá o montovny zahraničních firem. Ty ale v Česku vývoj obvykle neprovádějí a mohou se z něj snadno stáhnout jinam.

Experti v Česku zatím chybí

GE se zavázalo, že do roku 2023 tu kvůli nové výrobě zaměstná 500 lidí, kteří doplní více než 400 jeho nynějších tuzemských zaměstnanců. Během posledního roku a půl už společnost nabrala 180 pracovníků a dalších 80 jich hodlá získat letos. Firma vesměs hledá kvalifikované letecké inženýry, těch se jí ale v Česku zatím nedostává.

"Krátkodobě to řešíme zapůjčením lidí z našich poboček v USA, Itálii a Polsku. Do budoucna ale hodláme rozběhnout spolupráci s českými univerzitami, aby nám odborníky vychovaly," říká manažer Šlapák.

NOVÝ LETECKÝ MOTOR Z ČESKA



Jeho společnost už takové partnerství uzavřela s pražským ČVUT, které navíc loni v prosinci získalo miliardovou evropskou dotaci na rozvoj leteckého výzkumu. "Tyto peníze využijeme pro naše Centrum pokročilých leteckých technologií," říká děkan Strojní fakulty ČVUT Michael Valášek, který spolupráci školy s GE zaštiťuje. Dodává, že ČVUT může firmě výhledově vychovat přes 50 specialistů ročně. Letecký výrobce se navíc může spolehnout také na absolventy brněnského VUT.

Dodavatelé si přijdou na miliardy

Americký výrobce si Česko vybral kvůli jeho tradici leteckého průmyslu, v němž podnikají desítky místních firem. Letos v dubnu už si společnost vytipovala 18 tuzemských dodavatelů, s nimiž hodlá na výrobě svého motoru spolupracovat.

Partnerství zatím GE uzavřelo s pražskou společností ATG, jejímž úkolem je kontrola vyrobených součástek motoru. Uherskobrodská Česká zbrojovka by pro změnu mohla Američanům dodávat převodovky. Brněnský výrobce elektrotechniky Unis zase doufá v zakázku na elektronické řídicí systémy. "GE je pro naši firmu zajímavý zákazník z hlediska referencí i předpokládaného počtu dodávaných zařízení," říká manažer Unisu Jiří Kovář.

Většinu nových dodavatelů hodlá GE vybrat v příštím roce. Postupně by mohlo dát práci až 150 českým podnikům, kterým slibuje každoroční zakázky ve výši asi 2,4 miliardy korun i spolupráci na dalších leteckých projektech v USA.

Vývoj i hledání výzkumných a byznysových partnerů se GE zatím daří. Vázne ale výběr místa pro stavbu továrny, v níž se budou turbovrtulové motory vyrábět. Závod má stát ve Středočeském kraji a firma chtěla mít konkrétní místo vybráno do konce loňského roku. K tomu ovšem nedošlo. Podle zdrojů HN, které si nepřály být jmenovány, nastal problém s výkupem vytipovaných pozemků.

GE ani vládní agentura CzechInvest, jež má výběr pozemků na starosti, takovou informaci nechtějí blíže komentovat. "Možných lokalit je několik a firma mezi nimi stále vybírá," říká mluvčí CzechInvestu Petra Menclová. Podle manažera Šlapáka GE stále počítá s tím, že se výroba v nové továrně rozběhne podle původního plánu v roce 2022.