Začátek roku znamená pro české lékaře velkou změnu, musí začít předepisovat recepty elektronicky. Pacienti tak dostanou jen kód pro ověření v lékárně. Lékaři jim ho mohou poslat e-mailem, SMS zprávou nebo předat na papíře.

Jen za včerejší dopoledne vystavily ordinace 102 tisíc e-receptů a skoro polovinu léků už lékárny vydaly. Zatím však nefunguje odesílání receptů pomocí SMS, což se má po dohodě ministerstva zdravotnictví s operátory změnit během několika dnů. Uvedli to včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a Irena Storová, zastupující šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který celý systém spravuje.

Přestože jej zatím začalo využívat bezmála 37 200 lékařů, dalších sedm tisíc přihlášených ještě nemůže elektronické recepty předepisovat a stále čeká na potvrzení od České lékařské komory a zařazení do systému. Řada lékařů se navíc ani nepřihlásila. Letos je ještě úřady nebudou pokutovat, pokud vystaví recept papírový.

Ministr Vojtěch připouští, že projekt zatím není technicky dotažený, chybí také slibovaný lékový záznam, tedy seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři. Přesto ale za e-recepty stojí. Omezí podle něj falešné recepty, kterých je podle odhadů až 450 tisíc ročně. Lékaři mohou navíc recept vypsat i na dálku, pa­cient nemusí navštívit ordinaci.

Doktory chce ministr přesvědčit o tom, že by se neměli novince bránit. "Budeme dělat osvětovou kampaň zaměřenou právě na lékaře seniorního věku," uvedl s tím, že sérii seminářů a vzdělávacích kurzů rozjedou jeho lidé hned v únoru. Chce tak zabránit tomu, aby starší lékaři na venkově začali zavírat ordinace.

Sdružení praktických lékařů odhadovalo, že kvůli elektronickým receptům skončí stovka starších lékařů. Ministerstvo ale uvádí, že ke konci roku se rozhodlo ordinace zavřít jen 48 praktických lékařů, což je méně než loni. Se svým plánem na přednáškové turné po republice prý ministr osloví Českou lékařskou komoru.

Podle jejího prezidenta Milana Kubka však nemá smysl na starší lékaře tlačit, představu o tom, že pomůže školení, považuje za naivní. Naopak by uvítal, kdyby dostali z nové povinnosti výjimku. "Měli bychom být vděční lékařům, kteří jsou v důchodovém věku ochotni ještě pár let pracovat. Proč je vyhánět, když za ně nemáme náhradu? Na venkově často jeden lékař ordinuje v několika vesnicích, a pokud by skončil, pro pacienty by nastal velký problém," varuje Kubek.

Komora ministrovi navrhuje náhradní možnost. "Pokud lékař nepoužívá počítač nebo ho používá jen jako psací stroj, měl by být povinnosti předepisovat e-recepty zbaven," plánuje Kubek.

Povinnost e-receptů se nyní zavádí i v Belgii, kde však pro lékaře starší 62 let neplatí. V USA nebo v Německu je využívání e-receptů pro lékaře dobrovolné.