Natočte pro nás přednášku, pořádá se zítra v Tokiu, zavolali před rokem ze slavného týdeníku The Economist. Absolvent ČVUT Vojtěch Ciml byl tehdy ve Spojených státech, kde chtěl natáčet přednášky a z českého start-upu SlidesLive vybudovat globální značku.

První měsíce byly těžké. Nedařilo se oslovovat zákazníky a pohybovat se v americkém prostředí. Nabídka Economistu přišla vhod, přestože honorář 500 dolarů nepokryl ani náklady na zpáteční letenky, natož celou práci. "Řekli jsme si, že do toho půjdeme i za cenu velké ztráty," vypráví šestadvacetiletý Ciml, který teď většinu roku žije v USA. Nakonec získali ještě další natáčení, díky kterému pokryli i náklady. Zakázka v Japonsku jim tak nakonec otevřela cestu i na americký trh.

Zakladatelé Ciml, Vojtěch Drbohlav a Tereza Horáková se SlidesLive expandovali do USA s kapitálem jeden milion dolarů. Ten dostali od dvou podnikatelů − spoluzakladatele firmy Avast Eduarda Kučery a Václava Dejčmara, spolumajitele finanční skupiny RSJ.

Úspěch v USA Z Česka do celého světa Firma SlidesLive vznikla v Česku v roce 2012, centrálu s 20 zaměstnanci má v Praze. Nejprve se rozšířila do Německa, v roce 2016 se prosadila i v USA. Hlavními trhy jsou nyní Severní Amerika a německy mluvící země. Vojtěch Ciml Spoluzakladatel a výkonný ředitel SlidesLive vystudoval bakalářský program na Fakultě elektrotechnické ČVUT, obor otevřená informatika. Nápad natáčet a archivovat přednášky dostal za studií v roce 2010. Vymyslel software, který umožňuje přednášku snadno zaznamenat a umístit na webu. Kde SlidesLive najít V současnosti pro SlidesLive pracuje 219 nahrávacích týmů v různých zemích světa. Působí zejména v hlavních městech jednotlivých zemí. Nabízí přednášky v češtině, angličtině a němčině, ale i prezentace uznávaných osobností z různých oborů. 2 milionů dolarů ročního obratu chce letos dosáhnout firma SlidesLive. Loni měla zhruba polovinu.

SlidesLive funguje na jednoduchém principu. Přednášky z různých oborů po celém světě natáčejí externí kameramani, kteří záznam posílají on-line do Prahy. V pražské centrále přednášku zpracují a umístí na www.slideslive.com. Nebo ji pošlou rovnou klientovi. Archiv tisíců přednášek je pro veřejnost zdarma. Firmy mají navíc přístup k dalším přednáškám, které jsou placené a propojené s firemními portály. Za pořízení videa platí zadavatelé od několika tisíc do stovek tisíců korun, záleží na velikosti a délce trvání konference.

Přestože záznamy musí "putovat on-line" tisíce kilometrů, zpracování v Česku se podle Cimla vyplatí. V Americe vyjde práce střihače i na 100 dolarů za hodinu. "My to samé zvládneme rychleji, kvalitněji a levněji. Práci automatizujeme," tvrdí. Klíčem k úspěchu je podle Cimla splynout s prostředím dané země a mít dobré reference.

Česká firma si zakládá na najímání špičkových kameramanů. Ciml se ale mnohokrát spálil, protože uchazečům o práci příliš důvěřoval. Zjistil, že v USA vlastnit drahé vybavení neznamená umět ho profesionálně ovládat.

"Už máme přijímací postup, kde musí uchazeč v několika kolech odpovědět na mnoho technických dotazů," popisuje. Ze stovky zájemců přijme nakonec třeba jen jednoho. Na Češích oceňuje, že techniku perfektně ovládají a chtějí se vzdělávat, v zahraničí to tak často není.

Videa a livestreamy jsou žádané ve všech oborech. Jen ve Spojených státech se každoročně odehraje 200 tisíc konferencí. "Technologie je všudypřítomná, tím spíš je potřeba dělat kvalitně. Velká firma si nemůže dovolit streamovat z iPhonu s nekvalitním zvukem," poznamenal. Trendem jsou krátká vysvětlovací videa, dlouhé přednášky i experimenty s natáčením pomocí dronů.

"Každý den je nějaká nová výzva. Mě to baví, ale není to pro každého," říká o své práci Ciml. Když začínal, představoval si, že v krátké době vydělá hodně peněz. "Vidinu, že rychle zbohatnu, jsem opustil. Musíte dělat něco, co vás baví a dává vám smysl, jinak se na to při prvním problému vykašlete," popisuje.