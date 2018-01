Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok získal prestižní mezinárodní ocenění za způsob, jakým banka ukončila umělé oslabování koruny a ustála tlak spekulantů.

Rusnok získal titul Evropský centrální bankéř roku, který každoročně uděluje časopis The Banker, vydávaný v Londýně skupinou The Financial Times. Ocenění je určeno centrálním bankéřům, kteří se zasadili o ekonomickou stabilitu a přispěli k hospodářskému růstu. Loni evropský titul získala guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová a předtím guvernér Bank of England Mark Carney.

Rusnokův předchůdce Miroslav Singer získal stejný titul za rok 2014 − po opatření zavedeném v listopadu 2013. Záměrem bylo přimět spotřebitele víc utrácet a vyhnout se vleklému poklesu cen zboží a služeb − takzvané deflaci. To se opatřením podařilo, i když za něj Singer čelil kritice některých ekonomů i médií. Uměle oslabovaná koruna také podle banky napomohla hospodářskému růstu, protože zlevnila české zboží v zahraničí.

5,9 pct. bylo dosud posílení koruny vůči euru od dubnového ukončení oslabování měny.

Po Singerově odchodu muselo ale nové vedení banky řešit, jak a kdy z režimu vystoupit a přitom být transparentní a nezpůsobit výkyvy kurzu. Zahraniční investoři totiž nakoupili korunová aktiva za desítky miliard eur v sázce na to, že koruna po opuštění režimu znovu posílí. Když se předpokládaný termín ukončení loni na jaře přiblížil, tuzemské banky se chystaly na hektické obchodování, a měly dokonce připraveny krizové scénáře: odstavily některé elektronické obchodní platformy, zkrátily platnost kurzového lístku a zrušily dovolené klíčových pracovníků. Měly ještě v čerstvé paměti odstrašující příklad ze zahraničí, když v lednu 2015 nečekaně uvolnila svoji měnu švýcarská centrální banka. Tehdy byly pohyby trhu tak rychlé, že se některým bankám v zahraničí nepodařilo včas zpracovat transakce klientů, a ti přišli o peníze.

Konec kurzového režimu, který byl oznámen loni v dubnu, se bez dramatických výkyvů obešel. "Koruna se začala znovu obchodovat bez zásadního narušení trhů. Účinné plánování ze strany Jiřího Rusnoka a jeho týmu vyústilo v to, že se tento manévr stal úspěchem," napsal The Banker ve zdůvodnění ocenění.

Koruna sice prošla výkyvy a postupně posílila vůči euru téměř o šest procent, ale scénáře, kterých se banky obávaly, nenastaly. Ukončení režimu také umožnilo bance návrat k normálu a postupnému zvyšování úrokových sazeb. The Banker také ocenil opatření, kterými ČNB zasáhla proti neúměrnému růstu cen nemovitostí a zadlužování veřejnosti hypotékami.

The Banker, který existuje už od roku 1926, vychází měsíčně v nákladu více než 28 tisíc a má také on-line předplatitele. Zaměřuje se na informace ze světa financí a bankovnictví v mezinárodním kontextu − na regulaci, dopad technologií, vztah bank a kapitálových trhů, roli centrálních bank nebo řešení finančních krizí. Periodikum je pro bankovní odvětví také zdrojem dat a analýz. Časopis rovněž vyhlašuje celosvětové ocenění guvernéra roku. Letos se jím stal Ilan Goldfajn z brazilské centrální banky.