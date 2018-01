Připomínat dřívější podobné, nakonec ale vždy krvavě potlačené masové protesty v Íránu je komentátorsky svůdné, jenže ve dvou ohledech zavádějící.

Tentokrát se nepokoje nezačaly šířit z hlavního města Teheránu, nýbrž překvapivě z periferie, konkrétně z oblastí, které byly vždy považovány za bašty teokratického režimu. Pro ajatolláhy to je horší varianta.

A zadruhé, tentokrát mají lidé mocnou, dříve nevídanou zbraň − mobilní telefony vybavené aplikacemi se sociálními sítěmi, s jejichž pomocí se mohou rychle dozvědět, co se kde děje, a svolávat se do ulic. Proto není divu, že teheránští vládci hned zablokovali provoz dvou oblíbených sítí Telegramu a Instagramu. Jenže zároveň je jasné, že dokud nevypnou internet celý, stejně jako to udělal například Muammar Kaddáfí po vypuknutí protirežimní revoluce v Libyi a přiznal tím, jak moc mu teče do bot, najdou si lidé rychle jiné cesty, jak se zkontaktovat. Pro ajatolláhy další hlavolam.

Stejně je ale samozřejmě nutno v odhadech brzdit. Jakkoliv prostě lze v těchto posunech shledávat záblesky naděje, že tentokrát by se to − tedy svržení tyranského, zkorumpovaného, klientelistického, terorismus sponzorujícího a brzy možná opět jadernou bombu konstruujícího režimu − mohlo podařit, zkušenost velí nepoddávat se optimismu. Teokracie je vybavena vycvičenými, nyní i v bojích v Sýrii a Iráku zocelenými složkami, které už, jak víme, víckrát předvedly, že budou s chutí mlátit vlastní obyvatelstvo. Protesty by zkrátka musely rychle nabrat na celostátní intenzitě, musela by se k nim přidat armáda a podobně, aby režim nespustil obuškovou kanonádu, která by vše udusila. Příštích pár dnů bude klíčových.

Kdekdo ve světě nyní rádoby rozumně varuje před údajně nedozírnými následky, které by destabilizace v Íránu mohla přinést − najmě před syrským scénářem, tedy občanskou válkou, do níž by se případně zapojili i mnozí zvenčí. Jistě, jenže opět platí totéž, co o počátcích protirežimní vlny známé jako arabské jaro v roce 2011. Ti lidé nejsou organizovaní, nemají jednoho lídra, nesledují žádnou ideologii, natož náboženský fanatismus − v Íránu to vlastně ani teoreticky nepřichází v úvahu, když tam jsou náboženští fanatici přece u moci. Motivuje je nespokojenost s ekonomickou situací, tedy zejména to, že vidí, jak je režim ochoten financovat vojenské akce v cizině, ale o prosperitu doma se nestará. Chtějí důstojnost, vidinu západního životního stylu, a ano, chtějí také více svobody. Proto jim přejme, aby se jim to povedlo.