Technici ještě v 80. letech předpokládali, že auto budoucnosti bude mít tak aerodynamický tvar, jak to jen jde, a bude také co nejnižší. Vzhledem k panujícímu očekávání, že nedostatek ropy je div ne za rohem, nic jiného smysl nedávalo. Proč pálit benzin kvůli tomu, aby odpor vzduchu, ve vyšších rychlostech zdaleka největší překážku pohybu, překonala rozměrná krabice? Hvězdami autosalonů tak byly koncepty, po nichž vzduch jen klouzal, na nichž se v zájmu boje se zdrojem turbulencí zakrývala třeba i kola.

Málokdy se experti v odhadu trendů tak spletli. Pohled na silnice a ještě víc do autosalonů ukazuje, že dnes otázka odporu vzduchu hraje podružnou roli. Jinak by tolik zákazníků nemohla okouzlit kategorie označovaná jako SUV. Ukazuje to, jak společnost zbohatla. Až tak, že značné části řidičů na spotřebě auta moc nezáleží. Vzhledem k větší čelní ploše a obecně horšímu aerodynamickému koeficientu Cx (i když ten se automobilky snaží přece jen snižovat) může být celkový odpor vzduchu klidně o 40 procent vyšší než u klasického auta. S tím, jak jezdíme čím dál rychleji, se tato vlastnost prodraží o to víc (odpor vzduchu roste s druhou mocninou rychlosti).

Co naopak řidič SUV získá? To je zčásti i otázka pro psychologa. Zkratka původně znamenala sportovní užitkové vozidlo, ale současná SUV jí moc neodpovídají. Málokdy mají opravdu sportovní charakter a nejsou ani užitková v původním (americkém) smyslu. SUV některé definice popisují i jako off-roady, auta určená do terénu. To už vůbec neodpovídá skutečnosti, většina mimo zpevněný povrch nijak neexceluje a řada ani nemá pohon čtyř kol. Z celého konceptu SUV jako jednoticí prvek zbývá vlastně jen zvednutý podvozek a výrazně větší výška celého vozidla.

Řidiči si vedle snazšího nastupování, což je hodně individuální faktor daný konstitucí, chválí pocit bezpečí daný masivností vozidla a lepší přehled spojený s vyšším posezem. Výhody jsou to ale relativní. Větší pasivní bezpečnost (které se dá dosáhnout i jinak než jen masivností) "vyvažují" horší jízdní vlastnosti způsobené výše položeným těžištěm. S výhledem to v situaci, kdy na vozovkách SUV začínají převládat, také nebude slavné.

Příklon k SUV je ale zřejmě nezastavitelný, což vzhledem k množství paliva propáleného "navíc" může znít zlověstně. Ale i to umí automobilky otočit div ne v pozitivum. "Díky SUV vyděláme peníze, které potřebujeme pro rozvoj elektromobility," říká šéf značky VW. Můžeme si rovnou vsadit, že hned jak to baterie dovolí, budou i elektromobily růst a růst.