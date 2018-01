Ať už řídíte start-up, korporaci nebo neziskovku, jedna věc je jasná: zapojení a šťastní zaměstnanci přinášejí vaší společnosti více než ti druzí. I přesto se setkáváme s paradoxem − čím více toho lidé potřebují udělat, tím více hodin tráví v práci na úkor dobíjení energie. Průzkumy (i zkušenosti) ukazují, že čím jsme unavenější a nešťastnější, o to méně jsme produktivní a tím více času potřebujeme na dokončení určitého úkolu. Dostatek kvalitního odpočinku mimo práci tedy přímo ovlivňuje náš pracovní výkon. Ale jak se vymanit z tohoto začarovaného kruhu?

Žijeme v jiném světě než před 10 lety. Změnil se koncept rodiny − přibývá nebiologických rodičů a párů stejného pohlaví, kteří adoptují dítě nebo si ho vezmou do pěstounské péče. Motivace a očekávání zaměstnanců se mění − tuto změnu pohánějí mileniálové, kteří chtějí mít z práce radost a vidět výsledky, nejen "dělat kariéru". A tento postoj přebírají i jiné generace. Máme technologie, které nám − pokud je používáme chytře − nabízejí více svobody žít tak, jak chceme. Tradiční rovnováha (práce od devíti do sedmnácti a striktní hranice mezi prací a osobním životem) se proměnila v integraci, jak to ráda nazývám. Tedy efektivní přepínání mezi soukromím a prací v průběhu dne.

Tento životní styl vyžaduje hodně důvěry a zodpovědnosti. Z pohledu osobního života, kdy je každý odpovědný za dodání výsledků a zachování času na soukromí. Z pohledu týmu, kdy se musíme domluvit, jak budeme ve flexibilním světě pracovat a komunikovat. Z pohledu rodiny, protože být doma neznamená nepracovat a naopak. A z pohledu firmy, kde je nutné zohlednit tento nový svět, pokud chcete uspět v dnešním boji o talenty.

V Microsoftu jsme flexibilní pracovní styl zavedli už před lety a nedávno jsme udělali další krok k modernímu pracovišti. Zavedli jsme plně hrazenou mateřskou v délce 20 týdnů a šestitýdenní otcovskou. Ta se vztahuje i na adoptivní rodiče a pěstouny či páry stejného pohlaví. Dnes už je běžné, že firmy platí zaměstnancům plnou mzdu za tzv. sick days (náhlé menší onemocnění na pár dní − pozn. redakce), my jsme navíc zavedli 20 dnů plně hrazeného volna pro zaměstnance, kteří se potřebují postarat o vážně nemocné blízké.

Každý potřebuje v určitých fázích života takovou podporu a prostor. Když jsme se s manželem téměř před dvaceti lety stali rodiči, chtěli jsme si tyto chvíle užít společně. Manžel si šetřil dovolenou z předchozího roku, aby s námi mohl strávit celý měsíc. Založit si rodinu je pro mnohé páry velmi důležité a jsem opravdu šťastná, že jim to nyní můžeme díky našemu inkluzivnímu programu umožnit. Dnes žiji 700 kilometrů od své matky a je dobré vědět, že pokud to bude třeba, můžu za ní na delší dobu přijet.

Pevně věřím, že základem dlouhodobého úspěchu je schopnost spojit pracovní i osobní ambice. Jak hezky říká jeden z mých kolegů − nemůžete zapnout, pokud nevypnete.