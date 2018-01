Světový automobilový průmysl dospěl k důležitému mezníku. Poprvé v jeho historii by měly více než polovinu letos vyrobených osobních aut podle britsko-japonské výzkumné společnosti JATO představovat sportovně-užitkové vozy (SUV).

"Zákazníky od nákupu těchto aut neodrazuje ani pořizovací cena, ani vyšší spotřeba pohonných hmot. Oceňují větší prostor a pohodlí, které nabízejí," komentuje Felipe Muñoz, analytik JATO. Podle něj bude rychlé tempo růstu prodeje vyjadřované až desítkami procent stále pokračovat.

Celosvětový prodej SUV během loňského prvního pololetí meziročně stoupl o 12,3 procenta na 11,8 milionu. Podle propočtů analytické firmy focus2move na ně připadalo skoro 37 procent celkového prodeje nových osobních aut.

11,8 mil. vozů SUV se ve světě prodalo během loňského ledna až června. Podle propočtů firmy focus2move to bylo meziročně o 12,3 procenta více. SUV tak patřily skoro dvě pětiny trhu s novými osobními auty. 34,3 milionu SUV by se mělo ve světě prodat v roce 2020 proti 26,5 milionu v roce 2016, uvádí společnost IHS Markit.

Zájem o SUV rychle stoupá také v tuzemsku. Během loňského ledna až listopadu se jich podle Svazu dovozců automobilů nově zaregistrovalo 60 312 oproti 47 348 za stejné období roku 2016. SUV a terénním vozům tak patří 24 procent domácího trhu s novými osobními auty.

Prostorné sportovně-užitkové vozy, jejichž vyšší stavba karoserie umožňuje pohodlnější nastupování, nabízejí i větší bezpečí pro cestující. Svůj fenomenální nástup zahájily přibližně před 20 lety v USA, kde nyní představují přes 40 procent trhu s novými osobními auty. A toto číslo půjde ještě nahoru.

Sergio Marchionne, šéf společnosti Fiat Chrysler Automobiles, sdělil, že výroba v amerických továrnách se zaměří výlučně na modely SUV. Podobně se vyjádřil také Ford. Pokud americká automobilová dvojka svůj záměr dodrží, budou během tří let "klasická" osobní auta tvořit jenom zlomek její nabídky.

V segmentu SUV suverénně vedou japonští výrobci, jimž se snaží vyrovnat francouzské, korejské a německé automobilky. Na pedál šlape největší světový výrobce aut Volkswagen, který podle listu Handelsblatt nástup SUV poněkud zaspal.

Volkswagen několik let nabízel jenom dva modely SUV − Touareg a Tiguan. Loni začal prodávat například velký crossover Atlas, určený pro americký a čínský trh, nebo sedmimístný Tiguan Allspace. V polovině letošního roku hodlá přijít s novým Touaregem, považovaným mezi koncernovými SUV za "vlajkovou loď".

Volkswagen slibuje, že v tomto roce zákazníkům nabídne pět nových modelů SUV, z toho tři v Číně. Má mezi nimi být také menší vůz T-Cross vycházející z VW Polo. "Do roku 2020 chceme do výrobního programu zařadit 20 různých modelů SUV," uvádí šéf hlavní koncernové značky Herbert Diess. Jak dodává, koncern díky novým SUV vydělává peníze, které následně investuje do rozvoje elektromobility.

Na sportovně-užitkové vozy přinášející vysoké zisky nesázejí jenom hromadní výrobci. Bohaté zákazníky se novými SUV snaží přilákat také výrobci luxusních, velice drahých aut, jako jsou Rolls-Royce, Ferrari a Maserati.

Do segmentu luxusních SUV naposledy pronikla italská firma Lamborghini, kterou vlastní německý Volkswagen. Přichází s modelem Urus vybaveným čtyřlitrovým motorem o výkonu 650 koňských sil, schopným zrychlit na 100 kilometrů za hodinu během 3,6 vteřiny. Jeho základní cena začíná zhruba na 170 tisících eur, v přepočtu asi 4,4 milionu korun.