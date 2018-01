Elektronika

Fever Ray

26. 2., Forum Karlín, Praha

Švédská zpěvačka Karin Dreijerová Anderssonová, známá jako členka dnes již neexistujícího elektronického dua The Knife, se pod pseudonymem Fever Ray po sedmi letech vydává na sólové turné. Šnůra, na níž představí své nové LP nazvané Plunge, začne v únoru ve Vídni, o několik dnů později zpěvačka dorazí do Fora Karlín.

Parov Stelar

10. 3., Tipsport arena, Praha

Australský dýdžej zvaný Parov Stelar sampluje jazzovou, houseovou, elektronickou a popovou muziku, bývá označován za průkopníka populárního žánru electro swing. Přestože v nočních klubech začínal již v 90. letech minuloho století, teprve v polovině minulé dekády na sebe upozornil vystoupeními na festivalech Glastonbury, Sziget či americké Coachelle. Do Česka přiveze novou desku The Burning Spider.

Nils Frahm

23. 4., Velký sál Lucerny, Praha

Německý instrumentalista hrající na preparované klavíry či syntezátory pracuje s intimitou, repeticemi, dynamikou nástroje a emocemi. Autor několika populárních nahrávek nedávno složil hudbu k německému filmu natočenému na jediný záběr Victoria, spolupracoval se zpěvákem Woodkidem a vystoupil na festivalu BBC Proms.

The Prodigy

4. až 6. 7., Rock for People

Britská skupina v Praze naposledy koncertovala krátce po teroristických útocích v pařížském Bataclanu, koncert zamýšlený jako připomínku osmdesátin Václava Havla tak provázela mimořádná opatření. Letos budou The Prodigy jednou z hvězd královéhradecké přehlídky Rock for People, kam dále přijedou rockeři Skillet či písničkář Rodriguez.

Jazz

Brad Mehldau

18. 2., Besední dům, Brno

Patrně jazzovou událostí roku bude vystoupení klavíristy, který na scénu vtrhl v 90. letech a dnes bývá označován za stylotvorně nejvlivnějšího pianistu žánru od dob Chicka Corey či Herbieho Hancocka. Brad Mehldau, jenž svou hudbu doprovází filosofickými i muzikologickými eseji a zejména se zabývá možnostmi improvizace či emancipací hry levou rukou, vystoupí v rámci festivalu Jazzfest Brno.

Miguel Zenón

21. 2., Jazz Dock, Praha

Portorický altsaxofonista Miguel Zenón, v minulosti dvakrát nominovaný na cenu Grammy, v pražském klubu Jazz Dock před pěti lety s klavírem, violoncellem a indickými bubínky tably zahrál variace inspirované románem Argentince Julia Cortazára. Letos přijede s kvartetem, v němž figurují venezuelský pianista Luis Perdomo, americký bubeník Henry Cole a rakouský basista Hans Glawischnig.

Chris Potter Underground

6. 3., Jazz Dock, Praha

Po několikaleté pauze do Česka svoji kapelu Underground přiveze saxofonista Chris Potter, jeden z nejosobitějších jazzových instrumentalistů současnosti. Skupina Underground vychází z jazzrockové fusion 70. let a kromě svého lídra a rytmických groovů se opírá o funkovou hru kytaristy Adama Rogerse.

Donny McCaslin

15. 3., Sonocentrum, Brno

Od chvíle, kdy se svou kapelou účinkoval na poslední nahrávce Davida Bowieho zvané Blackstar, je saxofonista Donny McCaslin také v Česku známý i mimo jazzové kruhy. Vloni odehrál energií nabitý koncert na festivalu Colours of Ostrava, který rytmicky přesahoval k dubu či drum'n'bassu. Letos bude McCaslin hostem festivalu Jazzfest Brno.

Linda Oh

26. 3., Jazz Dock, Praha

Basistka narozená v Malajsii dospívala v Austrálii, avšak první hudební ceny − například v anketě kritiků časopisu Down Beat − získala již v době, kdy v USA doprovázela saxofonistu Joea Lovana nebo kytaristu Pata Methenyho. Debutové album vydala roku 2009, do Prahy přijede se saxofonem, kytarou a bicími. Ve stejném složení nedávno natočila album Sun Pictures.

Mainstream

Alt-J

4. 2., Forum Karlín, Praha

Melancholická skupina z anglického Leedsu, která míchá vlivy nezávislé hudby a rocku s experimentálními zvuky, vloni na Colours of Ostrava odehrála své největší dosavadní české vystoupení. Alt-J začali jako čtveřice, nyní vystupují jen ve třech a jejich koncerty provází velkolepá světelná show.

King Krule

14. 2., Roxy, Praha

Populární mladý zpěvák z východního Londýna na současném turné hraje písně z desky The Ooz, kterou uvedl singlem zvaným Czech One. Přestože v textu nebyly odkazy na Českou republiku, Krule píseň uvedl průpovídkou o zdejších párcích. Zpěvák, jehož babička pochází z Československa, v minulosti vystoupil na kutnohorském festivalu Creepy Teepee.

Emeli Sandé

20. 2., O2 arena, Praha

Poprvé letos do Česka přijede skotská zpěvačka Emeli Sandé, držitelka dvou cen Brit Awards, která se na sólovou dráhu vypravila před osmi lety. Od té doby zpívala na zahájení letních olympijských her v Londýně, napsala hity pro Rihannu či Susan Boyleovou nebo vydala záznam koncertu v Royal Albert Hall. Do Prahy přiveze novou desku Starlight orientovanou na taneční hudbu.

Jessie Wareová

3. 3., Divadlo Archa, Praha

Po pěti letech Pražané opět uslyší soulový hlas z jihu Londýna. Třiatřicetiletá Jessie Wareová byla nominována na ceny Brit Awards i Mercury Prize, hostovala ve skladbách Nicki Minajové či Eda Sheerana. Svoji loňskou, v pořadí třetí studiovou desku Glasshouse dokončila před porodem a označuje ji za své nejosobnější album.

Charles Aznavour

16. 3., Kongresové centrum, Praha

Třiadevadesátiletý francouzský šansoniér Charles Aznavour předloni vyprodal Kongresové centrum, letos se tam vrátí. Lze čekat, že Aznavour se znovu bude opírat o početnou kapelu, která šansonové atributy jeho hudby okořeňuje umělými smyčci nebo třeba zvukem balalajky. Aznavour je přesvědčen, že autorský šanson v mladé generaci zemřel. Jeho vystoupení je šancí zažít muže, jenž roky doprovázel Edith Piaf a složil přes 1200 písní.

Joan Baezová

28. 3., Kongresové centrum, Praha

Americká folková zpěvačka se sopránovým hlasem Joan Baezová se od konce 80. let přátelila s Václavem Havlem, který jí na Bratislavské lyře památně nosil kytaru. Ještě krátce po Havlově úmrtí se Baezová do Česka vracela, posledních několik let zde nevystupovala. Předloni od Amnesty International přebrala cenu v podobě skleněné vázy vytvořené už nežijícím designérem Bořkem Šípkem.

Imagine Dragons

16. 4., O2 arena, Praha

Americká skupina Imagine Dragons kombinující taneční a rockovou hudbu s postupy z brit-popu svou mohutnou show vloni představila na festivalu Colours of Ostrava, letos ji čeká koncert v zastřešené pražské O2 areně. Skupina naživo opět představí své loňské třetí studiové album Evolve. Koncert už je více než čtyři měsíce před konáním vyprodán.

Enrique Iglesias

8. 5., O2 arena, Praha

Syn zpěváka Julia Iglesia se díky svému univerzálnímu latinskoamerickému popu stal jednou z největších hvězd showbyznysu na přelomu 20. a 21. století. Ve svých dvaačtyřiceti letech nyní celosvětově prodal téměř 160 milionů nahrávek a s hity jako Bailamos dlouhé měsíce vedl hitparády. V Praze prvně účinkoval předloni.

Ziggy Marley

21. 7., Colours of Ostrava

Devětačtyřicetiletý syn slavného reggae zpěváka Boba Marleyho od 80. let pokračuje v rodinné tradici. Nedávno za desku Fly Rasta získal cenu Grammy. Letos bude jednou z hvězd festivalu Colours of Ostrava, kam dále přijedou angličtí London Grammer, američtí Cigarettes After Sex či islandský skladatel filmové hudby Jóhann Jóhannsson. Další účinkující přehlídka teprve představí.

Shania Twainová

6. října, 02 arena, Praha

Dvaapadesátiletá kanadská hvězda country-popové hudby Shania Twainová na přelomu tisíciletí prodávala miliony desek a její hity jako You're Still the One nebo That Don't Impress Me Much, Man! obsazovaly první příčky hitparád. V roce 2002 se však Twainová odmlčela a teprve po 15 letech vydala novou studiovou nahrávku Now, kterou letos přiveze do Prahy.

Rock

Depeche Mode

31. 1., O2 arena, Praha

I kdyby krátce předtím nedošlo k teroristickému útoku v Manchesteru, který pořadatele donutil zpřísnit bezpečnostní opatření, na koncert skupiny Depeche Mode by se fronty stály stejně. Angličtí průkopníci elektronického rocku, remixování či používání samplů z přelomu 70. a 80. let mají v Česku oddané posluchače a ti nedávno vyprodali pražský Eden. Poslední lednový týden se Depeche Mode do Česka vrátí. Tentokrát v zastřešené O2 areně uvedou skladby z alba Spirit, naposledy z něj na program pražského koncertu zařadili téměř polovinu písní.

Toto

27. 2., Forum Karlín, Praha

Americká softrocková skupina, kterou založili klávesista David Paich a klávesista Steve Porcaro a v níž po pauze opět působí významný kytarista Steve Lukather, složila populární hity 80. let jako Rosanna, Africa či Hold the Line. Toto celosvětově prodali přes 40 milionů nahrávek a vydali 17 desek. Do Prahy přijedou tři roky po smrti svého bývalého basisty Mikea Porcara.

Metallica

2. 4., O2 arena, Praha

Nejprogresivněji se vyvíjející metalová skupina 80. a 90. let, která spojila tvrdou hudbu s melodickými hity, se do Česka vrátí po čtyřech letech. Svou desátou studiovou desku zvanou Hardwired… To Self-Destruct, jež předloni hned po vydání ovládla americkou prodejní hitparádu, skupina věnuje každému, kdo si koupí lístek na pražský koncert.

Noel Gallagher

14. 4., Velký sál Lucerny, Praha

Velký comeback koncem roku zažili oba členové britské sestavy Oasis, bratři Liam a Noel Gallagherové. Souběžně vydali sólové desky a oba byli úspěšní. Noel Gallagher, který v Oasis hrál na kytaru a byl autorem většiny skladeb, se svou současnou sestavou High Flying Birds nedávno předskakoval na turné irským U2. V dubnu zahrají ve Velkém sále Lucerny.

Bob Dylan

15. 4., Hala Vodova, Brno

Poprvé v Brně ve svých 76 letech vystoupí Bob Dylan, jenž začínal jako autor folkových protestsongů, později přešel k rocku a věnoval se country, gospelu, blues či v posledních letech starým americkým šlágrům proslaveným Frankem Sinatrou. Dylan bývá označován za jednoho z nejvlivnějších písničkářů 20. století. Literární hodnotu jeho textů stvrdilo, když předloni získal Nobelovu cenu za literaturu.

Thirty Seconds To Mars

19. 4., Tipsport arena, Praha

Alternativní rocková skupina, jejímž zpěvákem je také v Hollywoodu úspěšný herec Jared Leto, se do Prahy vrátí po čtyřleté pauze. Kapela existuje od roku 1998, vydala čtyři studiová alba a dohromady jich prodala přes 15 milionů kusů. Sestavu kromě Jareda Leta tvoří jeho mladší bratr Shannon Leto a americký kytarista s chorvatskými předky Tomo Miličević.

Roger Waters

27. a 28. 4., O2 arena, Praha

Někdejší člen rockových Pink Floyd již několikrát vyprodal pražskou O2 arenu, kde připomněl album The Wall. Teď přijíždí s novou studiovou deskou Is This the Life We Really Want?, která zvukem i aranžmá připomíná právě starší tvorbu Pink Floyd. Waters se nedávno ocitl pod tlakem kvůli své kritice Izraele. Německý rozhlas a televize oznámily, že pro podezření z antisemitismu nebudou vysílat koncerty z jeho letošního turné. Zpěvák nařčení odmítá, prý je nutné rozlišovat mezi antisemitismem a kritikou státu Izrael.

Ozzy Osbourne + Johnny Depp

13. 6., Letiště Letňany, Praha

Jedním z největších letošních koncertů pod širým nebem bude vystoupení zpěváka Ozzyho Osbourna, tváře nedávno rozpuštěných Black Sabbath. V Praze jej doprovodí několik hvězdných instrumentalistů hardrockové či metalové scény. V jednu chvíli na pódiu stanou členové skupiny Hollywood Vampires, kterou tvoří kytarista Joe Perry z Aerosmith, Alice Cooper a hollywoodský herec Johnny Depp.

Arcade Fire

15. 6., O2 arena, Praha

Skupina z kanadského Montrealu hraje intenzivní, stadionovou rockovou hudbu se současným zvukem a využívá elektroniku i postupy z bossa novy, šansonu či pop music. Jejich loňské album Everything Now těžilo z nápadů producentů Thomase Bangaltera z Daft Punk, Steva Mackeyho z Pulp či Geoffa Barrowa z Portishead.

Ringo Starr

19. 6., Kongresové centrum, Praha

Před pár lety Pražané znovu zažili Paula McCartneyho, letos je čeká koncert sedmasedmdesátiletého druhého zbývajícího žijícího člena Beatles. Charismatický bubeník Ringo Starr byl čerstvě vyznamenán Řádem britského impéria od královny Alžběty II. V Praze jej doprovodí kytarista Steve Lukather nebo Colin Hay z dnes již neexistujících australských Men at Work.

Queens of the Stone Age

20. 6., Forum Karlín, Praha

Skupina z americké Kalifornie vedená kytaristou a zpěvákem Joshem Hommem v pražském Foru Karlín zahraje skladby z loňského alba Villains. Queens of the Stone Age se hlásí k tvrdší rockové hudbě postavené na výrazných riffech, v minulosti spolupracovali s Davem Grohlem z Foo Fighters nebo písničkářem Markem Laneganem.

Iron Maiden

20. 6., Letiště Letňany, Praha

Koncem 70. let stáli u nové vlny britské heavymetalové muziky. Po sérii silných desek v 80. letech Iron Maiden znovu stanuli v popředí na přelomu tisíciletí, kdy se do sestavy vrátili zpěvák Bruce Dickinson a kytarista Adrian Smith. Letošní turné kapela nazvala podle čerstvého komiksu a zároveň hry pro mobilní telefony Legacy of the Beast.

David Byrne

23. 6., Metronome Festival, Praha

Po Iggym Popovi a Stingovi bude historicky třetí hvězdou mladého pražského festivalu Metronome pětašedesátiletý Skot David Byrne. Někdejší frontman progresivní skupiny Talking Heads už se dávno vzdálil východiskům nové vlny a dnes patří k nejoriginálnějším osobnostem hudebního života. Skládá opery i osobitou pop music s cílem posouvat hranice, věnuje se filmu a fotografii, píše knihy. Kromě Byrnea na Metronome Festivalu vystoupí John Cale, spoluzakladatel Velvet Underground.

Nine Inch Nails

28. až 30. 6., Aerodrome Festival, Panenský Týnec

Americká industriální skupina vedená Trentem Reznorem bude jednou z hvězd pátého ročníku přehlídky Aerodrome v Panenském Týnci. Dále zde vystoupí čtyřiatřicetiletý raper Macklemore známý spoluprací s dýdžejem Ryanem Lewisem, raper z amerického Pittsburghu Wiz Khalifa nebo populární numetalová skupina Limp Bizkit.

Pearl Jam

1. 7., 02 arena, Praha

Po šesti letech se do Prahy vrátí rocková kapela, která bývá spojována s žánrem grunge z 90. let minulého století. Pearl Jam nedávno vydali záznam koncertu a filmový dokument, jenž připomíná jejich vystoupení na stadionu Wrigley Field v americkém Chicagu. Zdejšímu týmu se po 108 letech podařilo zvítězit v americké baseballové lize. Světy baseballu a rockové hudby se v dokumentu prolínají prostřednictvím frontmana Pearl Jam Eddieho Veddera, rodáka z chicagského předměstí, a tudíž dlouholetého fanouška týmu Chicago Cubs.

Klasická hudba

Fabio Luisi

31. 1. až 2. 2., Rudolfinum, Praha

Renomovaný dirigent představení z Metropolitní opery Fabio Luisi poprvé spolupracoval s Českou filharmonií před pěti lety, kdy uvedl Verdiho Requiem na festivalu Dvořákova Praha. Na přelomu ledna a února bude v pražském Rudolfinu dirigovat Brucknerovu Symfonii č. 8.

Sergej Nakarjakov

5. 3., Lobkowiczký palác, Praha

Orchestr PKF – Prague Philharmonia bude také letos pokračovat v abonentní sérii, kterou provozuje ve spolupráci s rodinou Lobkowiczů, cena abonmá je 16 tisíc korun. Koncerty v prostředí Lobkowiczského paláce doprovází welcome drink, setkání s umělci či kurátory Lobkowiczké hudební sbírky. Prvním letošním hostem cyklu bude ruský hráč na trubku Sergej Nakarjakov, jenž zahraje Haydnův Koncert pro hoboj a orchestr v úpravě pro křídlovku.

Thomas Adès

21. až 23. 3., Rudolfinum, Praha

Jedním z vrcholů sezony České filharmonie bude provedení skladby Tanec mrtvých pro mezzosoprán, baryton a orchestr současného britského komponisty Thomase Adèse. Jeho tvorbu Češi znají také z nedávného přenosu opery Anděl zkázy z newyorské Metropolitní opery. Adès bude svou skladbu v Praze dirigovat, zazpívají slavný barytonista Simon Keenlyside a mezzosopranistka Christianne Stotijnová.

Mitsuko Uchida

28. až 30. 3., Rudolfinum, Praha

Skladby Bohuslava Martinů a Koncert pro klavír Arnolda Schönberga s Českou filharmonií pod taktovkou Jakuba Hrůši zahraje jedna z nejuznávanějších klavíristek současnosti, v Rakousku a Británii vychovaná Japonka Mitsuko Uchida. Schönbergův koncert slavně natočila s Clevelandským orchestrem pod taktovkou dnes již nežijícího Pierra Bouleze, kromě toho spolupracovala s Magdalenou Koženou.

Lukáš Vondráček

18. a 19. 4., Obecní dům, Praha

Vítěz Soutěže královny Alžběty v Bruselu Lukáš Vondráček je poslední roky bedlivě sledovaným klavíristou. S orchestrem FOK pod taktovkou Nizozemce Jaca van Steena zahraje Rachmaninovův Koncert pro klavír a orchestr č. 3, s nímž uspěl právě v bruselské soutěži.

Iva Bittová

24. 4., kostel sv. Šimona a Judy, Praha

V rámci sezony orchestru FOK zpěvačka Iva Bittová v české premiéře uvede cyklus skladeb pro zpěv a housle zvaný Kafkovy fragmenty, jejž v 80. letech vytvořil nejvýznamnější žijící maďarský komponista György Kurtág. Bittovou doprovodí houslistka Hana Kotková ze slavné moravské hudebnické rodiny Kotků.

Susanna Mälkki

5. 5., Rudolfinum, Praha

Poznat šéfdirigentku Helsinské filharmonie a čerstvě také hlavní hostující dirigentku Losangeleské filharmonie budou letos moci abonenti České filharmonie. Osmačtyřicetiletá finská rodačka Susanna Mälkki připravila mozartovský večer, jehož vrcholem bude Koncert pro lesní roh a orchestr v podání mladé instrumentalistky Kateřiny Javůrkové.

Jan Ryant Dřízal

7. 5., Rudolfinum, Praha

S tvorbou mladého českého skladatele Jana Ryanta Dřízala se širší veřejnost setkala, když za kompozici Kuře melancholik získal cenu České filharmonie. Nyní Dřízal dokončuje skladbu Narcissus pro violoncello a orchestr, kterou ve světové premiéře zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu s vítězem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, violoncellistou Tomášem Jamníkem. Dirigovat bude Marek Šedivý, od příští sezony nový hlavní hostující dirigent SOČR.

Royal Concertgebouw Orchestra

15. 5., Rudolfinum, Praha

Prokofjevův Klavírní koncert s Daniilem Trifonovem jako sólistou a Mahlerovu Symfonii č. 1 na festivalu Pražské jaro uvede amsterdamský Royal Concertgebouw Orchestra. Těleso považované za evropskou špičku přijede se svým novým šéfdirigentem Danielem Gattim. Předehru z Weberovy opery Euryante s filharmoniky v rámci speciálního projektu zahraje 33 členů Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.

sir John Eliot Gardiner

17. 5., Rudolfinum, Praha

Se soubory Monteverdi Choir a English Baroque Soloists na festivalu Pražské jaro vystoupí sir John Eliot Gardiner, jeden z nejvyhledávanějších dirigentů současnosti. Představí výběr z Bachových církevních kantát − v minulosti jich všech 198 uvedl a natočil v rámci velkolepého turné po evropských a amerických kostelech Bach Cantata Pilgrimage.

Klangforum Wien

21. 5., Studio Hrdinů, Praha

Světovou premiéru skladby Luboše Mrkvičky, která vznikla na objednávku festivalu Pražské jaro, uvede rakouský soubor Klangforum Wien, který vznikl v 80. letech a specializuje se na soudobou tvorbu. Mrkvičkova kompozice navazuje na dvě dřívější díla pro Orchestr Berg a Brno Contemporary Orchestra.

Einojuhani Rautavaara

27. a 28. 6., Obecní dům, Praha

Finský šéfdirigent českého orchestru FOK Pietari Inkinen završí sezonu provedením skladby Na počátku, posledním dílem Einojuhaniho Rautavaary, jenž byl až do předloňského úmrtí považován za nejvýznamnějšího současného finského autora. Kompozici složil pro Inkinena.

Opera

Billy Budd

18. 1., Národní divadlo, Praha

Dílem Angličana Benjamina Brittena z roku 1951 do nového roku vstoupí Opera Národního divadla v Praze. Operu podle románu Hermana Melvilla režíruje Daniel Špinar, hudebně ji nastudoval britský rodák Christopher Ward. Kapitána Vereho, jenž se musí rozhodnout, zda udělit milost nevinnému, nebo dodržet válečný zákon, zazpívá Štefan Margita.

Sternenhoch

7. 4., Nová scéna, Praha

Operu podle románu Utrpení knížete Sternenhocha spisovatele Ladislava Klímy pro Národní divado složil Ivan Acher, vyhledávaný autor progresivní hudby, jenž spolupracuje s orchestry Agon a Berg a komponuje zejména pro taneční a divadelní inscenace. Jeho Sternenhocha režíruje Michal Dočekal, hudebně ho nastuduje a roli vypravěče ztvární umělecký ředitel Opery Národního divadla Petr Kofroň, spoluzakladatel právě Agon Orchestra.

A Woman Such as Myself

24. 6., Provoz Hlubina, Ostrava

Světovou premiérou díla A Woman Such as Myself odstartuje letošní ročník ostravského bienále Dny nové opery. Hodinovou operu dle příběhu současné čínské spisovatelky Si Si vytvořil Daniel Lo, zahraje ji Ostravská banda. Dny nové opery dále uvedou operu Přijď království tvé, kterou český autor Alois Hába vytvořil na přelomu 30. a 40. let a dosud nikdy nezazněla, nebo sérii scénických písní Johna Cage zvanou Song Books.

Věc Makropulos

25. 11., Janáčkovo divadlo, Brno

Již ve zrekonstruovaném Janáčkově divadle zazní Janáčkova opera Věc Makropulus v provedení Vlámské opery a pod taktovkou Tomáše Netopila. Inscenaci, která měla premiéru předloni, režiroval vyhledávaný maďarský filmař Kornél Mundruczó, dvojnásobný vítěz soutěžní sekce Un Certain Regard na festivalu v Cannes. Půjde o jeden z vrcholů festivalu Janáček Brno.