Největším bytovým projektem posledních let je Residence Garden Towers s 629 byty. Stojí za ním developer Central Group, který na Žižkově koupil další pozemky pro stavbu.

Lidí, kteří mají peníze na to koupit si vlastní byt, loni v Česku výrazně ubylo. Nejvíce se to týká mladých rodin, které nemají dost vlastních úspor a shání bydlení v Praze. Byty rekordně zdražily. "Průměrná nabídková cena nově postavených bytů v Praze překonala v roce 2017 hranici 90 tisíc korun za metr čtvereční," popisuje David Mazáček z Institutu strategického investování při VŠE.

Za poslední dva roky vzrostly ceny nových bytů v metropoli téměř o 40 procent. Podle analýzy ČSOB ale výrazně zdražovaly i v dalších zemích Evropské unie. Nového maxima vloni dosáhly také v Belgii, Francii, Lucembursku, Finsku, Švédsku a ve Velké Británii. Nejrychleji ale rostly ceny českých nemovitostí.

Cestu k bydlení loni zkomplikovaly nejen rostoucí ceny, ale především omezení hypotečních úvěrů ze strany České národní banky. Kvůli tomu nemohou tuzemské banky od jara 2017 poskytovat hypotéky nad 90 procent hodnoty nemovitosti. Jen 15 procentům svých klientů mohou dát hypoteční úvěr v rozmezí 80 až 90 procent. Zbylí žadatelé musí mít naspořeno alespoň pětinu ceny bytu či domu, který si hodlají koupit. Kdo si chce pořídit bydlení v Praze, musí mít po ruce několik set tisíc korun.

Větší hotovost potřebují kupci starších bytů. Ti mají od podzimu 2016 navíc povinnost platit čtyřprocentní daň z nabytí nemovitostí. Starší byty už přitom nejsou výrazně levnější než nové. Prudce nahoru šla i jejich cena. Vidět je to především v Praze a Brně, ale i v dalších velkých městech. Nejrychleji v poslední době podražovaly panelové domy. Od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2017 to bylo v průměru o třetinu.

BYDLENÍ V PRAZE ZDRAŽUJE



"Pokud bychom srovnávali cenu průměrného panelového bytu 3+1, jehož výměra je 70 metrů čtverečních, pak se nám cena změnila z 2 960 000 korun v polovině roku 2015 na 3 960 000 korun v polovině roku 2017. Tedy nárůst přesně o milion," popisuje Milan Roček, jednatel portálu Cenovámapa.org, který ceny bytů monitoruje.

Miliardy do obecních bytů

Kvůli hůře dostupným bytům ke koupi vloni odstartovala renesance nájemního bydlení. Až dosud přitom byli Češi proslulí tím, že si potrpí na bydlení ve vlastním. Podle Eurostatu žije pouze pětina Čechů v nájmu, v západní Evropě je tento podíl výrazně vyšší. Do budoucna by se tomu Češi mohli přiblížit.

Drahé byty a nedostupné hypotéky vyvolaly zvýšenou poptávku po nájemním bydlení hlavně v Praze, což se projevilo na cenách nájmů. Ty v některých případech rostly až o dvacet procent. "Poptávka po pronájmech je dnes skutečně obrovská. Na jednu nabídku je během dne schopno zareagovat kolem třiceti lidí," popisuje současný stav mluvčí realitní kanceláře Re/Max Tomáš Hejda.

Situací se začal zabývat pražský magistrát. Ten má obavu, aby se město neuzavřelo pro lidi, kteří zastávají důležité profese, například pro hasiče, policisty či zdravotní sestry. Pokud se budou náklady na bydlení ještě zvyšovat, mohli by se začít stěhovat za město, což by byla pro metropoli komplikace.

Aby si Praha tyto lidi udržela, plánuje v následujících letech investovat několik miliard korun do výstavby obecních bytů a rekonstrukce stávajícího městského bytového fondu. "Pro příští rok jsme vyčlenili v rozpočtu pro rozvoj našeho bytového fondu 300 milionů korun," říká náměstkyně primátorky pro oblast územního rozvoje Petra Kolínská (zelení). Dodává, že první nový dům město postaví na Černém Mostě.

Praha se v minulosti bytů ve velkém zbavovala pomocí privatizace. Nyní se trend mění, a komunální politici se dokonce snaží pomocí městských bytů ovlivňovat cenovou hladinu nájmů v celé Praze. Magistrát se mimo jiné chystá regulovat trh krátkodobých pronájmů skrze službu Airbnb. Chce, aby lidé, kteří touto formou byty pronajímají, platili z této činnosti řádně daně a současně aby se uvolnily byty pro dlouhodobé bydlení.

Rychleji se prodává, než staví

Historického maxima se ceny nemovitostí v Praze dotkly kvůli nedostatečné nabídce nových bytů ze strany developerů. Ti nejsou schopni dodávat zájemcům dostatek nových domů, což šponuje ceny nahoru. Brání jim v tom zdlouhavé povolování výstavby ze strany úřadů. "Pokud by byl pražský realitní trh zdravý, odůvodnitelný cenový nárůst by činil asi 15 procent," tvrdí mluvčí developerské společnosti Central Group Marcela Fialková. Dodává, že za první tři čtvrtletí loňského roku developeři prodali 4050 bytů, což je o 750 méně oproti stejnému období 2016.

Nižší prodeje přitom nejsou dané poklesem poptávky. Tu zhruba před dvěma lety nastartovaly rekordně nízké úrokové sazby hypoték. Právě kvůli obrovskému zájmu o hypoteční úvěry následně ČNB přistoupila k regulaci. Přestože je však nyní na úvěr mnohem těžší dosáhnout, zájem nakupovat je stále enormní. Do velké míry za to může zájem investorů. Těm developeři prodávají zhruba třetinu svých bytů. V metropoli také byty často nakupují zahraniční kupci.

Právě vysoká poptávka je důvodem, proč ceny tak rostou. Podle analýzy ČSOB je v Česku v současné době deficit zhruba 15 400 bytů. Z toho nejvíce − přibližně pět tisíc − jich chybí v Praze.