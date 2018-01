Premiér Andrej Babiš (ANO) by rád rozšířil své pravomoci šéfa vlády. Zítra kabinet potvrdí, zda budou čistě na uvážení premiéra záviset dvě významná rozhodnutí, která s fungováním vlády souvisí.

První změnou má být to, kdo bude mít přístup na jednání kabinetu. Dosud to zákon výslovně umožňuje vedle jiných osob i šéfovi Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), státnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti nebo předsedovi Českého statistického úřadu.

"Není nutné, aby se účastnili každého jednání vlády," píše se v návrhu novely Jednacího řádu vlády, kterou předkládá ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Nově by nejen jejich účast, ale také účast kterékoliv jiné osoby musel dopředu navrhnout ministr a odsouhlasit právě premiér.

"Zpráva říká, že moje přizvání bude záležet na vůli příslušného ministra. Přitom já mám v zákoně jednoznačně uvedeno, že když se projednávají zákony, tak jsem povinen se toho zúčastnit," odmítá novinku prezident NKÚ Miloslav Kala.

Jeho úřad se chystá návrh rozporovat. Na připomínky přitom dalo ministerstvo spravedlnosti nezvykle jen pět pracovních dnů.

NKÚ přitom poukazuje na závažné chyby v hospodaření jednotlivých resortů, nezřídka v řádech miliard korun. To by mohl být důvod, proč by členové vlády projednali nálezy NKÚ raději sami. "Právě fakt, že to musí projednávat s námi i v připomínkovém řízení, velice zesiluje dopad našich kontrolních zjištění," míní Kala.

Mluvčí vlády Barbora Peterová tvrdí, že přístup na jednání vlády daný zákonem o NKÚ nerozporují. "Návrh nesměřuje k tomu, aby některé osoby byly z účasti na vládě vyloučeny, ale aby jednací řád byl flexibilnější," brání návrh Peterová.

Nově má mít premiér také pravomoc jakéhosi arbitra ve sporech mezi jednotlivými ministry. Na jednání vlády by nyní měly přicházet jen takové návrhy, jež mají dopředu vyjasněnou podporu a vypořádané připomínky.

Výhrady se podle návrhu mají řešit ještě předtím, než se dostanou na program vlády. Pokud se dohodu nepodaří nalézt náměstkům, posune se jednání na úroveň ministrů. Tomu už má být přítomný právě i premiér, u něhož se podle návrhu "předpokládá, že přispěje k vyřešení rozporu".

Jinými slovy, pokud dva ministři na svých postojích budou trvat, rozhodne právě předseda vlády. "Ustanovení má preventivní charakter, aby se ministři snažili rozpory vyřešit ještě předtím, než materiál vůbec vládě předloží," vysvětluje mluvčí vlády Peterová.