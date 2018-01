V průběhu letošního roku bude většina centrálních bank zvyšovat úrokové sazby. Do jisté míry to bude platit i pro Evropu.

S vyššími tržními úroky přitom poroste atraktivita dluhopisových investic, nicméně jejich výnosy zůstanou i nadále nepříliš zajímavé.

Akcie by měly být dobrou volbou i v roce 2018, podmínkou je však překonání poměrně vysoko posazené laťky očekávaných firemních ziskových marží. Vzhledem k hospodářské situaci je to ale reálné.

Jistý pozitivní vliv může mít schválení daňové reformy v USA, ale tento faktor je již z velké části v cenách započítán. Požár na trzích mohou zažehnout dluhopisy. Spolu s obecně nízkými úroky tvoří dopingový mix, na který si zvykli investoři i firmy.

Velké problémy může způsobit významný růst v úrocích a úvěrových maržích bank, pokud k nim dojde ve stejné době. To by se týkalo dluhopisů i akcií.

Co by nám mohlo napovědět, že se korekce skutečně blíží? Nebude to znát na první pohled. Nicméně se vyplatí sledovat některé citlivější trhy, jestli na nich nedochází k poklesům a růstům cen v příliš rychlém sledu. Varováním by mohly být horší výsledky firem.

V neposlední řadě bude rozumné sledovat vývoj zadlužení států (třeba Číny nebo Itálie) a domácností.