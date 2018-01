S předpovídáním budoucnosti je problém. Když se autoři sci-fi či malíři pokoušeli v minulém století vykreslit to, jak bude náš svět vypadat v nadcházejících desetiletích, zpravidla odhadli jeho podobu jen v dílčích inovacích: lidé budou cestovat rychlovlaky, osobními vozítky i vzduchem (dnešní segwaye a minihelikoptéry, byť létající auta jsou zatím raritou), města budou plná paláců ze skla a oceli (dnešní nákupní galerie) a dojde i na osídlení Měsíce a planet (tato kolonizace byla zatím odložena). Lidé budou komunikovat pomocí obrazovek (mobily či Skype) nebo budou mít co dělat s diktaturami, které technologie zneužijí k ovládnutí jejich srdcí i mysli (reklama, propaganda).

Problém je ale v tom, že ty hlavní změny, hlubší a systémové, snílci o budoucnosti světa zpravidla předpovědět nedokázali: to, že fungování světa od základů změní internet a že roboti budou spíše internetová stvoření než stroje s lidskými tvary.

Jak předpovědět internet

Nad tím, jak je těžké předvídat systémové změny, se zamýšlí i německý dokumentarista Werner Herzog ve svém posledním filmu nazvaném A hle: Snění o propojeném světě. Herzog se snaží dopátrat toho, jak internet ovlivní budoucnost civilizace, a všímá si, že příchod fenoménu světové počítačové sítě nikdo nečekal. "Dokonce ani první průkopníci internetu jeho nástup nepředvídali. Autoři sci-fi ho nepředpověděli. Je to něco, co přišlo jako velké překvapení," říká Herzog v rozhovoru pro New York Times.

To ale odborníky neodrazuje od dalších předpovědí. Nástup digitálních technologií, dostupnost internetu v mobilech, inovace jako cloud nebo umělá inteligence způsobují na počátku 21. století převratné změny ve fungování firem a trhů. Proto mnoho institucí, technologických společností nebo bank zaměstnává specialisty, jejichž úkolem je sledovat trendy a snažit se odhadnout, kterým směrem se vývoj bude ubírat. A na co bude nutné se připravit.

Budoucnost podle van Heese

Peter van Hees je manažer pro inovace v belgické bankopojišťovací skupině KBC. Náplní jeho práce je analyzovat proměny, ke kterým dochází v různých lidských odvětvích v důsledku nástupu technologií. S jeho pomocí banka připravuje budoucí produkty a služby, které odrážejí nová očekávání zákazníků − firem i jednotlivců.

Pro své vystoupení nazvané Náš svět v roce 2071, přednesené loni v říjnu v Praze, shromáždil van Hees nejčerstvější predikce z různých odvětví: z medicíny, vědy, výzkumu vesmíru nebo dopravy. Analyzoval nejnovější záměry a oznámení firem, jako jsou Google, Microsoft či Tesla a SpaceX vizionáře Elona Muska. Na základě jejich plánů sestavil časový harmonogram nástupu hlavních inovací do reálného života.

Auta bez řidičů

Jednou z oblastí, kde k zásadním a citelným proměnám dojde relativně brzy, je doprava. Podle van Heese se v Evropě objeví první samořídící auta už v roce 2019. Auta bez řidičů se začnou prosazovat i v nákladní dopravě, s dopady na speditérské firmy, pracovní místa i byznys s autopojištěním. Zároveň to bude provázet rozvoj elektromobilů. Do vytváření softwaru pro ně se například ještě před koncem desetiletí pustí i Apple, který dosud vyráběl hlavně počítače a mobily.

FUTUROLOGICKÝ POHLED NA SVĚT PODLE VAN HEESE



Masová výroba samořídících aut začne kolem roku 2021. Tato technologie se o pár let později dostane na úroveň, která se dnes označuje jako "autonomie 4" − auta už nebudou potřebovat k většině provozu zásah řidiče. S tím poroste i počet sdílených jízd, které začnou mnohem více než dosud ohrožovat taxislužby. Už v roce 2025 počet sdílených jízd překročí počet jízd v soukromých automobilech.

S elektromobily přijdou i zákazy aut poháněných spalovacími motory (první bude možná Švédsko v roce 2025). A v roce 2032 dojde i na létající automobily, tolik oblíbené předchozími generacemi futurologů.

Konec semaforů

Třicátá léta tohoto století proto budou ve znamení převážně aut bez řidičů, která si mezi sebou budou čile vyměňovat informace. To bude zároveň znamenat konec semaforů a dopravních značek. Nastoupí samočinná přeprava zboží i návrat nadzvukové civilní dopravy (zatím jediný civilní nadzvukový letoun Concorde dosloužil v roce 2003). Společnost SpaceX Elona Muska navíc plánuje zahájit komerční cestování mezikontinentální raketou. Cesta z New Yorku do Pekingu se zkrátí na 39 minut.

Pokrok v oblastech, jako je medicína, bude možná méně viditelný, ale zásadní. Už rok 2018 může přinést převrat ve výzkumu stárnutí, v antikoncepci nebo v oboru transplantací, soudí van Hees. Italský neurovědec Sergio ­Canavero se připravuje na první transplantaci celé lidské hlavy v historii a názory na to, jak blízko je výsledku, se zatím různí. (Canavero tuto operaci avizoval už pro konec roku 2017.)

Lidem, kteří jsou dnes slepí, neslyšící nebo bez končetin, přinese technologie chytré implantáty a návrat ztraceného vnímání. Převratná řešení v biomedicíně také umožní opětovný růst orgánů nebo zastavení stárnutí. Jednou z největších revolucí ale bude propojování lidského nervového systému s počítačovými čipy, které se může začít objevovat už za deset let. Tím se otevřou nové možnosti, jak zlepšit myšlení nebo paměť, případně jak odpoutat mozek od pomíjivé tělesné schránky.

Virtuální sex a Elvis, který vstane z mrtvých

Umělá inteligence a roboti zasáhnou do všech odvětví lidské činnosti. Půjde to ruku v ruce s rozmachem takzvané rozšířené reality (anglicky augmented reality), jež vytváří virtuální holografické obrazy, zatím viditelné jen se speciálními brýlemi v kombinaci s reálným prostředím. Virtuální a rozšířená realita přinese revoluci v nakupování, v zábavě a možná i v našich ložnicích. Po roce 2029 začnou podle van Heese robotika a holografická technologie pronikat do našeho sexuálního života v podobě zatím netušených erotických dobrodružství.

Umělá inteligence a holografické zobrazování také umožní návrat těch, kteří jsou dávno mrtví. Supervýkonné počítače budou schopny na základě archivních záznamů vzkřísit a vrátit na pódia například Elvise Presleyho nebo Michaela Jacksona. Umělá inteligence oživí jejich typické taneční pohyby, zpěvy i promluvy k publiku.

V energetice bude průlomem zkrocení sluneční energie, čímž se civilizace zbaví závislosti na fosilních palivech a na jaderné technologii. V roce 2026 se možná podaří spustit první pokusný reaktor pro termonukleární syntézu a rok 2059 pak bude v učebnicích označen jako "konec éry ropy".

Rovněž bude třeba se potýkat s globálním oteplením, znečištěním, hrozbami z vesmíru či od všudypřítomných robotů. Konečně se také naplní dávný sen všech futurologů: lidská rasa začne kolonizovat sousední kosmická tělesa. V roce 2030 se člověk vypraví na Mars a o deset let později vznikne na Měsíci první trvalá základna. Počátky lidské kolonizace Marsu přijdou na řadu po roce 2059. Na rudé planetě chce zemřít i Elon Musk. "Jen ne při tvrdém přistání", jak vysvětlil v jenom ze svých rozhovorů.

Technologie a medicína lidem prodlouží život, a tak bude třeba hledat jeho nový smysl. Smysl života, ve kterém bude možná také méně práce, zejména bude-li v roce 2065 pracovní týden zkrácen na pouhých 20 hodin.