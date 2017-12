Měl to být recept na zvýšení výběru daně z přidané hodnoty a také bič na nepoctivé podnikatele. Namísto toho se z elektronické evidence tržeb nejvíce ze všeho stal PR prostředek ministerstva financí. "Pro mě je hlavním přínosem, větším než tím fiskálním, i když ten je samozřejmě také důležitý, narovnání podnikatelského prostředí. A to, že celá řada podnikatelů EET podporuje," nechala se slyšet nově nastupující ministryně financí Alena Schillerová. Aby ne. Výběr daně z přidané hodnoty, který lze přičíst na vrub elektronické evidenci tržeb, se pohybuje řádově v jednotkách miliard korun. Sliby byly přitom výrazně větší.

Elektronická evidence naráží nejen (vcelku logicky) u části podnikatelů, bezvýhradnou podporu nenašla ani u Ústavního soudu. Ten zřejmě nevyslyšel ministerskou reklamu o rovnosti podnikatelského prostředí, takže spuštění třetí a čtvrté vlny EET zarazil. Ani to ale ministerstvo nijak netrápí: připraví nový zákon a věří si, že ho nakonec prosadí. Rozpočet přežije změny a odklady, protože další vlny měly přinést ještě méně než ty dvě první a i ty, jak se průběžně dozvídáme z výsledků rozpočtu, mají k příjemnému překvapení daleko.

Opatření, o kterých se uvažuje už skoro dvacet let a která se do legislativy v podobě registračních pokladen poprvé (a jen načas) dostala už roku 2005, vypadají, jako by byla šita velmi horkou jehlou. Sobotkova vláda a především tehdejší ministr financí Andrej Babiš vsadili na dlouhodobou závist běžné populace vůči drobným podnikatelům. Elektronická evidence tržeb tak skvěle zapadla do prostředí, které předpokládá, že co podnikatel, to parazit. I proto nevadí, že EET nakonec žádné extra velké zisky státní pokladně nepřináší.

Nesmyslnost plošného záběru EET vnímá nejen Ústavní soud, ale i část poslanců. Zhruba šedesátka z nich se podepsala pod návrh, aby se EET nevztahovalo na neplátce daně z přidané hodnoty, tedy na ty, jejichž obrat v posledních dvanácti měsících nepřekročil milion korun. Podobný návrh tady ale zazněl ještě před schválením EET a neprošel. Mnoho podnikatelů se prý pohybuje pod hranicí jednoho milionu korun jenom proto, aby nebyli plátci DPH. Upřímně, kdo kdy vypisoval všechny papíry, které musí každý měsíc plátce daně vyplňovat, dobře chápe, proč se drobní podnikatelé registraci k DPH brání.

Elektronická evidence tržeb tak prozatím uvízla na půli cesty. Rozšíření do dalších oblastí zřejmě podporu nezíská. Maloobchody, restaurace a hotely se zase mohou těšit na některé úlevy, které parlament v příštím roce bezpochyby schválí. EET mohla být při dobré znalosti ekonomiky a principů podnikání dobrým zákonem, který by skutečně podpořil výběr daní. Namísto toho vznikl paskvil, který se bude tak dlouho osekávat a upravovat, až z něj zbude pouze loterie Účtenkovka a pár nových gamblerů, které vyrobilo ministerstvo financí.