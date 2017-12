Už třetí den má ministerstvo financí k dispozici zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), aniž by se veřejnost cokoliv dozvěděla z jejího obsahu. Ministerstvo doposud nezveřejnilo nic z toho, k čemu došli úředníci ve věci čerpání padesátimilionové dotace pro Farmu Čapí hnízdo. Tu donedávna vlastnil premiér a bývalý šéf resortu financí Andrej Babiš.

"Ministerstvo si nechává zpracovat právní analýzu, zda může zprávu zveřejnit," uvedla ministryně financí Alena Schillerová s tím, že zatím o obsahu zprávy informovat nebude. Takový přístup se však některým politikům nelíbí. "Zprávu by ministerstvo mělo zveřejnit, nemá žádný zákonný důvod, aby tak neudělalo," uvedl europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil.

Našli se politici, kteří se sami začali domáhat zprávy z Bruselu, například piráti nebo TOP 09. Předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek je přesvědčen, že lidé mají právo znát závěry zprávy, když zaplatili ze svých daní padesátimilionovou dotaci na Čapí hnízdo. "A rozhodně by je měli znát poslanci, kteří mají hlasovat o důvěře Babišově vládě a také o vydání premiéra Babiše a šéfa klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání," dodal Michálek. Jenomže zatím se ani poslanci ke zprávě nedostali a byli nuceni spolu s novináři o závěry vyšetřování žádat na základě zákona o přístupu k informacím. "U jiných kauz by ministerstvo dokument zcela jistě zveřejnilo. Začíná být vidět, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější," řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Podle mluvčího ministerstva Michala Žurovce by mohly být některé údaje ze zprávy zveřejněny příští týden.