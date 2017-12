Koruna se v uplynulém roce stala jednou z nejúspěšnějších světových měn. I v příštím roce se jí bude podle našich výhledů dařit.

Důvodem bude pokračující růst domácí ekonomiky, na který bude Česká národní banka reagovat dalším zvyšováním úrokových sazeb. Očekáváme, že základní sazba centrální banky vzroste v příštím roce čtyřikrát na 1,5 %.

To přiláká nové investory, kteří se budou snažit vydělat na zvětšujícím se rozdílu mezi úroky v Česku a v eurozóně. Vůči společné evropské měně by si měla koruna připsat zhruba čtyři procenta a rok 2018 vůči euru uzavřít na hodnotě 24,70 koruny. Velký rozdíl mezi úroky ČNB a ECB by v posilování koruny neměla zabránit ani její "překoupenost" ze strany zahraničních investorů.

Zvyšování sazeb centrální banky bude sice příznivé pro kurz koruny, už méně ale pro ceny státních dluhopisů. Odrazí se to v růstu výnosů, a to především u dluhopisů s krátkodobou splatností. Kromě politiky ČNB k tomu povede i jejich vyšší nabídka. Výpůjční potřeby státu v roce 2018 přesáhnou 350 miliard korun. Počítá se s vyšším schodkem rozpočtu, než jaký nakonec bude letos. Splatný bude i velký objem starých dluhopisů. Výnos desetiletých státních obligací by měl dosáhnout na konci příštího roku 2,2 procenta. Nyní činí 1,8 procenta.