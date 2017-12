Druhým rokem je Árpád Könye v největší tabákové firmě světa Philip Morris International (PMI) šéfem pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Středoevropskou divizi amerického koncernu PMI řídí z Prahy. "Když jsem nastoupil, byl jsem překvapený, jak je Česko zajímavá a bohatá země, řekl bych, že nejprogresivnější ze zemí střední a východní Evropy," říká Könye − sám původem Maďar, který většinu svého života strávil různě po světě, jak s rodiči, tak později sám jako manažer.

Letos spolu s ním uzavřel Philip Morris čtvrtstoletí podnikání v Česku. V roce 1992 společnost koupila majoritu ve státním podniku Tabák. Výrobu uzpůsobila mezinárodním značkám, jako je Marlboro, L&M a další. Továrna v Kutné Hoře je pak dnes vůbec nejstarší z 48 výroben PMI po světě. Zároveň jedna z nejdůležitějších.

Až 80 procent produkce klasických cigaret z Kutné Hory míří do světa. A brzy to bude možná ještě víc. Průmyslový areál v centru středočeského města polyká výrobu z míst, kde se PMI snaží přeorientovat na nové produkty.

Árpád Könye (56) Rodilý Maďar od svých 12 let žil a studoval ve Švýcarsku. Pro Philip Morris pracuje přes 25 let. Na různých projektech působil ve Švýcarsku, v Maďarsku, Izraeli, severní Africe, Pákistánu nebo v Portugalsku. Od března loňského roku je Könye ředitelem společnosti pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Ve volném čase rád chodí na procházky.

PMI stále více investuje do takzvaných heat not burn tabákových výrobků, kde se tabák zahřívá, ale nehoří. Díky tomu mají být kuřák i jeho okolí vystaveni méně zplodinám a méně negativním doprovodným jevům spojeným s kouřením. Podle strategie globálního vedení Philip Morris by měly do roku 2025 dvě pětiny příjmů firmy pocházet z těchto inovativních výrobků. Zatím je tím nejviditelnějším chytrá cigareta IQOS. Výhledově by podle vedení PMI heat not burn produkty měly klasické cigarety nahradit úplně. Podobně uvažují a své výrobky v tomto směru už na trhu mají nebo je brzy chtějí představit prakticky všechny velké firmy tabákového průmyslu.

Elektronické zařízení IQOS, které nahřívá speciální tabákové dutinky, se vyrábí v Malajsii. Náplně Heets from Marlboro zatím v italské Boloni. Brzy se ale začnou vyrábět i v Papastratos v Řecku a v Otopeni v Rumunsku. Od roku 2019 by měl nový výrobní areál zasvěcený projektu IQOS vyrůst u Drážďan v Německu. Postupně se mají nové výrobě uzpůsobovat i další fabriky.

"Klidně včetně Kutné Hory. Zatím to ale není na pořadu dne. Kutná Hora a další vybrané továrny mají momentálně ten úkol, aby uměly absorbovat výrobu z továren, které přešly na Heets," říká Könye. Letos proto produkce tabačky v Kutné Hoře v porovnání s rokem 2016 vzrostla o pětinu. "Museli jsme také najmout dalších asi 130 pracovníků," dodává s tím, že nyní ve firmě pracuje kolem tisícovky zaměstnanců. Rozšiřování výroby vyžaduje rovněž nemalé investice. V posledních dvou letech dosáhly dvou miliard korun.

Slušný náběh

Mnohem vyšší sumu si ovšem vyžádají celkové náklady na "revoluci v kouření", kterou představuje IQOS a obdobné produkty konkurenčních tabákových firem. PMI uvádí, že za posledních 10 let to u ní bylo 3,5 miliardy dolarů, v přepočtu asi 77 miliard korun.

Könye vzpomíná, že první úvahy směrem k IQOS zaregistroval ve firmě někdy na přelomu milénia. Nejdříve se s nimi PMI obchodně prosadila v Japonsku, další zemí byla Itálie. "Tam byl pro nás vstup na trh obtížnější, ale hodně jsme se přitom naučili. Vstup na každý další trh v Evropě už je tím pádem snazší. V Česku bych to zatím hodnotil jako slušný náběh," bilancuje šéf tuzemského zastoupení PMI po půlroce, co je IQOS v Česku v prodeji.

Přesná prodejní čísla firma prozrazovat nechce. "Ke konci září jsme byli asi na tisícovce míst v trafikách a na čerpacích stanicích. Ke konci roku bychom měli být na třech tisícovkách obchodních míst a v první polovině roku prakticky všude, kde jsou dnes běžné cigarety," říká.

Přímo na obchod s IQOS je v české PMI zaměřen tým asi 20 lidí. Společnost chce začátkem roku také otevřít svou vlastní prodejnu. "První butik v Praze bude mít 120 metrů čtverečních, chceme jej udělat na pohled čistý, jednoduchý, ale zároveň futuristický," popisuje. "Vyžaduje to komunikaci se zákazníkem na osobní bázi," dodává.

Tabákové firmy obecně logicky těší, že IQOS a další bezdýmné tabákové produkty zákony zatím příliš neřeší. Zdanění na úrovni spotřební daně v Česku stát teprve chystá. Na samotných restauracích pak zůstává rozhodnutí, jestli použití heat not burn výrobků nějak řeší. Je to obdobné jako u elektronických cigaret. Ty ovšem přímo s tabákem nepracují.

Akcie o čtvrtinu dražší

Globální strategie Philip Morris zaměřená na bezdýmné tabákové výrobky se investorům líbí. Akcie českého Philip Morris na pražské burze posílily od začátku roku o čtvrtinu a akcie PMI na světových trzích pak o 15 procent.

Denní byznys PMI ale podle Könyeho snadný není. S IQOS je spojena stále zatím jen malá část fungování celého koncernu a co se klasických cigaret týče, tam "přituhuje". "Rok 2017 byl pro celé naše odvětví složitý, jak jsme ale ostatně zvyklí už posledních několik let. Rostou daně a čeští zákazníci jsou citliví na ceny, zvedat je tedy musíme jen opatrně," poznamenává Könye.

Na kontinuální růst spotřební daně a další regulace trhu v podobě například zákazu kouření v hospodách reaguje firma třeba tak, že zužuje portfolio značek. "Spojujeme je, tak jako dřív Red & White přešly do značky Chesterfield. Aktuálně máme v regionu v nabídce celkem 68 různých variant a to je moc," vysvětluje Könye jednu z cest, jak nákladově ušetřit.

Na tabákové firmy přitom míří další regulace. Chystá se jednotný evropský systém značení a dohledatelnosti výroby a distribuce cigaret. To má zamezit ilegálnímu obchodu a pašování. Další legislativa, která se v některých evropských zemích na cigarety valí, je zákaz jakéhokoliv loga a reklamy na krabičkách cigaret. Zatím balení obsahují varovné obrázky upozorňující na rizika spojená s kouřením, pro marketing značky je vyhrazena menší část krabičky.