Uplynuly více než tři měsíce od parlamentních voleb v Německu a největší země Evropské unie stále nemá novou vládu. Úřadující spolkové kancléřce Angele Merkelové, která marně jednala o vytvoření většinové vládní koalice se Svobodnou demokratickou stranou a Zelenými, jde nyní o hodně. Menšinovou vládu si nepřeje a raději 7. ledna zahájí "sondážní" rozhovory s hlavním politickým rivalem − předsedou sociální demokracie (SPD) Martinem Schulzem.

Angela Merkelová se pokusí navázat na předchozí spolupráci se sociálními demokraty a opět s nimi vytvořit "GroKo", tedy velkou koalici. Jednání s SPD, která po porážce v zářijových volbách oznámila, že odchází do opozice, ale budou složitá. A čím déle se povlečou, tím více bude slábnout beztak už rozkolísaná pozice Angely Merkelové.

Průzkum agentury YouGov, jehož výsledky byly zveřejněny hned po Vánocích, navíc nepřinesl kancléřce nic povzbudivého. Skoro polovina dotázaných Němců je toho názoru, že by bylo nejlepší, kdyby Angela Merkelová (nyní třiašedesátiletá) opustila svůj post ještě předtím, než jí v roce 2021 vyprší čtyřletý mandát. Místo ní by měl přijít někdo podstatně mladší.

36 procent Pouze tolik Němců si přeje, aby Angela Merkelová zůstala spolkovou kancléřkou až do roku 2021. Ještě v říjnu to bylo 44 procent lidí.

"Konec úřadování Angely Merkelové se blíží," prohlašuje předseda mladých sociálních demokratů, osmadvacetiletý Kevin Kühnert. Svého partajního šéfa Martina Schulze vyzývá, aby dobu vládnutí Merkelové už neprodlužoval a během nadcházejících jednání o velké koalici jí předložil takové podmínky, které ji zaženou do kouta.

Takovým radikálním výrokům by se nemusel přikládat velký význam nebýt toho, že nespokojenost s politikou Merkelové sílí i uvnitř její Křesťanskodemokratické unie.

Důvodem je nevalný volební výsledek CDU, která spolu se sesterskou Křesťansko-sociální unií (CSU) z Bavorska získala 32,9 procenta hlasů proti 41,5 procenta v roce 2013. Kritici jí také vytýkají, že nebyla schopna dohodnout se s probyznysově orientovanými svobodnými demokraty i to, že odmítá vznik menšinového kabinetu.

Kancléřka si prý vážnost situace uvědomuje a změny v řídicím štábu CDU chystá. Ale budou postupné. Do týmu, který začne jednat se sociálními demokraty o velké koalici, povolala nikoli své dlouholeté spolupracovníky − ministra zdravotnictví a bývalého generálního tajemníka CDU Hermanna Gröheho (56 let) nebo ministra vnitra Thomase de Maizièra (63) − nýbrž sedmatřicetiletého Jense Spahna, finančního tajemníka CDU.

"Pro mladé křesťanské politiky by to měl být důležitý signál," zní z řad CDU. Na exponované posty v této straně by se mohli dostat i další − například předseda mladých křesťanských demokratů (Junge Union) dvaatřicetiletý Paul Ziemiak, narozený v polském Štětíně.

Obměna na nejvyšších funkcio­nářských postech v CDU ale už začala. V polovině prosince odstoupil z funkce předsedy saské vlády osmapadesátiletý Stanislaw Tillich. Vyvodil důsledky z porážky CDU v této spolkové zemi, kde nejvíce hlasů získala krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD). Místo něj nastoupil o šestnáct let mladší člen CDU Michael Kretschmer.

Nové tváře se prosazují také v bavorské CSU. Její předseda Horst Seehofer (68) tam v roce 2018 uvolní křeslo zemského premiéra o 18 let mladšímu Markusi Söderovi.