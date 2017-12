Můžete nám pomoct?" ozvalo se ze sluchátka. Ten hlas patřil Peteru Gelbovi, generálnímu řediteli newyorské Metropolitní opery, která zažívala nečekanou situaci − její dlouholetý hudební ředitel a dirigent James Levine byl nařčen ze sexuálního obtěžování dospívajících chlapců. A Gelb musel za obviněného dirigenta rychle najít náhradu pro inscenaci Pucciniho opery Tosca.

Tudíž zavolal Emmanuelu Villaumovi, francouzskému šéfdirigentovi českého orchestru PKF − Prague Philharmonia. Villaume už v Met dirigoval pět inscenací včetně Massenetovy opery Thais minulý měsíc. Na všechny se ale mohl v klidu připravit, kdežto teď ho Gelb žádal o angažmá jen měsíc před silvestrovskou premiérou Toscy. A ještě zdůraznil, že odpověď potřebuje znát okamžitě, aby druhý den podepsali smlouvu.

Villaume si během půldne udělal místo v kalendáři. Mariinské divadlo v Petrohradu souhlasilo s posunem galavečera, jejž měl Villaume dirigovat. A manažeři PKF domluvili s dirigentem Leošem Svárovským, že za Villauma zaskočí na koncertech, které české těleso odehraje na Silvestra v Sultanátu Omán a 5. ledna v Praze.

"Bylo mi moc líto rušit vystoupení s PKF, ale udělal jsem to z dobrého a důležitého důvodu. Byla zde šance pomoct jedné z nejdůležitějších operních institucí světa," vysvětluje Villaume.

Dirigent James Levine se stal dalším z umělců, celebrit či politiků v USA, jejichž kariéru zkazilo nařčení ze sexuálního obtěžování. O Levinově laškování s mladými chlapci se přitom spekulovalo dlouho, newyorská Met věc šetřila dvakrát − poprvé v roce 1979, podruhé vloni. Ani jednou nedošla k závěru. Nyní se však veřejně přihlásilo několik Levinových obětí a svědectví vyznívala jednoznačně. Třetího prosince Met se svým dlouholetým dirigentem přerušila styky.

Emmanuelu Villaumovi to načasování přišlo vhod. V Met právě několikrát uvedl Massenetovu operu Thais a zanechal silný dojem.

"Thais se u nás příliš často nehraje. Emmanuel pracoval s relativně neznámým repertoárem, přesto účinkující vyhecoval k velkým výkonům. Proto jsme mu nabídli Toscu," vysvětluje v rozhovoru pro HN generální ředitel Met Peter Gelb.

Pucciniho opera Tosca vyprávějící o lásce, zradě a pomstě je stálicí světového repertoáru, o to vyšší očekávání však vzbuzuje. Zvlášť v Metropolitní opeře, která od poloviny 80. let uváděla oceňovanou inscenaci Franca Zeffirelliho. Roku 2009 ji nahradila nová verze režiséra Luca Bondyho, tu však diváci vybučeli hned při premiéře.

Nynější nová produkce režírovaná Sirem Davidem McVicarem bude mít premiéru na Silvestra. "Ve hře je hodně. Operní veřejnost se o Toscu zajímá, protože nahrazuje kontroverzní inscenaci. Je to pro nás důležitá premiéra," zdůrazňuje generální ředitel Met.

Dirigent Villaume umí pracovat pod tlakem. Čas na rozhovor v Praze si našel uprostřed prosince během jediných dvou dnů, kdy v Met nemusel zkoušet a propagovat Toscu v rozhovorech.

Byla neděle a zbývalo pár hodin do koncertu PKF − Prague Philharmonia s korejskou operní hvězdou Sumi Jo, když ta Villaumovi vzkázala, že onemocněla a možná nevystoupí. Dirigent přecházel po sále, strachoval se o zdraví pěvkyně a vymýšlel záložní variantu.

Nakonec vše dobře dopadlo a diváci se o dramatu dozvěděli jen z drobné změny v programu − Sumi Jo kvůli hlasové indispozici vynechala jednu árii. Za vystoupení sklidila potlesk, zazpívala přídavek a po koncertu se stejně jako Villaume ochotně zdravila s diváky.

Také v Metropolitní opeře teď Villaume řeší indispozice − v Tosce ze zdravotních důvodů přišel o basbarytonistu Bryna Terfela. Ovšem zbývající dva hlavní pěvci, sopranistka Sonja Jončevová a tenorista Vittorio Grigolo, jsou miláčky zdejšího publika. A jejich výkony bude sledovat také management.

"Bude to poprvé, co tyto role v Tosce zpívají, a protože jde o novou inscenaci, znamená to hodně zkoušení s orchestrem i sborem," podotýká Villaume, který prý tráví spoustu času také diskusemi s režisérem McVicarem.

Práci v Met si ale pochvaluje, newyorská instituce má podle něj vysokou laťku, která člověka nutí vydat ze sebe to nejlepší. "Účinkující, akustika sálu, atmosféra − vše je na nesmírně vysoké úrovni," poznamenává.

O tom, jak dopadla silvestrovská premiéra Toscy, si čeští diváci jen přečtou. Celou inscenaci však uvidí v přímém přenosu z Met do tuzemských kin 27. ledna.

Mimochodem to bude poprvé, kdy se na plátně objeví orchestr dirigovaný Villaumem. "Jakmile budeme mít nazkoušeno a spadne z nás prvotní napětí po premiéře, začneme si to užívat. Protože pak už je každé uvedení jen o tom, o kolik lepší ho ještě můžeme udělat," slibuje Emmanuel Villaume.