Sázkové kanceláře by asi nejméně rády viděly jako příštího prezidenta Mirka Topolánka. Na jeho vítězství by totiž prodělaly kalhoty. Jednu chvíli to přitom vypadalo − aspoň z pohledu vypsaných kurzů −, že bývalý premiér za ODS bude patřit k favoritům. Krátce poté, co počátkem listopadu oznámil svoji kandidaturu, totiž jeho kurz raketově letěl dolů. Například u Tipsportu z 60 : 1 na 4,5 : 1.

"Zaznamenali jsme doslova boom, podobně jako když je máslo v akci. Lidé na něj začali houfně sázet," říká hlavní bookmaker Tipsportu Pavol Boško. "Pět minut poté, co oznámil kandidaturu, začaly lítat sázky za statisíce," potvrzuje Michal Hanák z Fortuny.

Topolánek ale dlouho dole nevydržel a zase rychle vystoupal. "Za poslední měsíc jsme na něj přijali 20 tisíc korun, kdežto na Michala Horáčka okolo 400 tisíc. Prvotní poblouznění lidí pominulo," vysvětluje Boško. Topolánek je nyní až na čtvrtém místě s kurzem 15 : 1 u obou sázkových kanceláří.

5 mil. Kč by si při vítězství Topolánka odnesl sázkař, který vsadil 25 tisíc korun při kurzu 200 : 1. 3,5 : 1 byl nejhorší kurz na vítězství Miloše Zemana – a to v půli července 2017, kdy vyvrcholily problémy s jeho zdravím. 1,35 : 1 byl nejnižší kurz Miloše Zemana 4 dny po volbách, kdy se spekulovalo, že jej podpoří hnutí ANO. Nejlepší kurz Jiřího Drahoše byl 2 : 1 v červnu 2017, Michala Horáčka pak 2,9 : 1 v prosinci 2016, kdy nebylo jisté, že Zeman bude kandidovat.

Ty by při vítězství Topolánka prodělaly miliony. I když rychle snížily kurz, mezitím nabraly statisícové sázky v kurzu 200 : 1 až 60 : 1. Tipsport by nevydělal ani na vítězství Jiřího Drahoše − kvůli několika 10tisícovým sázkám v kurzu 200 : 1.

Zatím si lidé na prezidentské volby vsadili na 70 milionů korun. Sázkové kanceláře očekávají, že celkově to bude dvojnásobek. "Týdně nabereme na sázkách kolem 200 milionů korun a ty na prezidenta tvoří maximálně jednotky procent. Ale poslední týden před samotnou volbou čekáme, že tento podíl naroste přes 10 procent," uvedl Boško.

Dlouhodobě je největším favoritem prezident Miloš Zeman. Jeho současný kurz je 1,6 : 1 u Tipsportu a 1,61 : 1 u Fortuny. Vsazená tisícikoruna tak vydělá 600 korun. A i pořadí na dalších místech je u obou kanceláří stejné. Drahoš má kurz 3,5, respektive 3,52 : 1 a Horáček 10, respektive 10,5 : 1. Bookmakeři ale upozorňují, že se ještě může hodně změnit jako před pěti lety, kdy byl dlouho hlavním favoritem Jan Fischer s kurzem okolo 1,5 : 1. Nakonec vyhořel v debatách a nepřešel přes první kolo.

Tvorba kurzů na výsledky voleb je něco úplně jiného než na výsledky sportovního utkání. "Při sázkách ve sportu pracujete se statistikami, které jsou bohaté na data. Na zápasy Sparta-Slavia máte historii řadu let zpátky, znáte formu hráčů a kdo nebude hrát kvůli žluté kartě," vysvětluje Hanák. Zatímco na sportovní zápas vypíše kurz jeden konkrétní bookmaker, při sázce na politiku se schází celý tým. "Děláme to v trojici, sledujeme, co se děje, debatujeme o tom," popisuje Boško.

V obou společnostech se kvůli prezidentským volbám takto sešli už loni na podzim. A jako kandidáta s největší šancí na vítězství svorně označili Zemana. Tomu proto dali ve Fortuně startovací kurz 1,6 : 1 (Tipsport 1,9 : 1). Horáček měl tehdy kurz 4, respektive 6 : 1, Drahoš u Tipsportu začínal s kurzem 200 : 1 a Fortuna ho dala až poté, co oznámil oficiálně kandidaturu.

Zatímco první kurzy musí nastřelit bookmakeři, postupně jejich role ustupuje do pozadí. "V politické kategorii o výkonu kandidáta rozhodují občané. Není to o tom, kdo má jakou formu, co říká, ale co si lidi o něm myslí," vysvětluje Boško, podle něhož je tak nejlepším indikátorem to, jak lidé na daného kandidáta sází. A podle jejich zájmu se potom upravují kurzy.

O kurzech také dost rozhodovalo to, v jaké zdravotní formě byl Miloš Zeman. Například když svět obletělo video, na němž českého prezidenta v polovině května dovezli − a se zpožděním − na společnou fotografii politiků v Šanghaji, stoupl kurz na více než dvě ku jedné. A ještě více po summitu NATO, kdy vynechal kus programu a špatně artikuloval. "Klienti si toho všimli a začali houfně sázet na pana Drahoše, jehož kurz prudce klesl," popisuje Boško.

Fortuna i Tipsport přiznávají: ve společenských sázkách mají klienti navrch a kanceláře spíše prohrávají. "Děláme je, protože to lidi láká. Společenské sázky přinesou nové klienty. Hlavně ty, které by ten sport nenalákal," říká Hanák.