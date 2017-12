Trh s ropou zažívá v letošním roce oživení. Koncem roku se ceny dokonce dostaly nejvýše za poslední dva roky. O desítky procent se meziročně zvyšují zisky také velkých těžebních firem a mnohem větší budou v příštích letech investice do nových ložisek. Jen největší světová ropná společnost Saudi Aramco v příštích deseti letech investuje do nových vrtů 134 miliard dolarů.

Severomořská ropa Brent se nyní prodává mezi 65 až 66 dolary za barel (159 litrů), tedy o více než deset dolarů dráže než začátkem letošního roku. Podobný nárůst zaznamenává i americká lehká ropa WTI, která se obchoduje lehce pod 60 dolary.

Proč ropa roste

Za posledním výraznějším nárůstem, k němuž došlo hlavně v prosinci, jsou především krátkodobé vlivy jako výbuch ropovodu v Libyi, který vyřadil z trhu 90 tisíc barelů denně. Mnohem zásadnější pak bylo předvánoční přerušení provozu ropovodu Forties v Severním moři kvůli objeveným trhlinám. Přes něj se přepravuje kolem 450 tisíc barelů ropy denně. Společnost Inecon, která ropovod provozuje, už včera oznámila, že jeho výpadek nebude dlouhodobý a potrvá pouze do konce roku.

Ropa na světových trzích



"Během ledna se ceny opět otočí," tvrdí analytici společnosti JBC Research. Podle jejich předpokladu by ceny ropy již v únoru 2018 opět mohly spadnout pod 60 dolarů za barel a opět atakovat spodní hranici 55 dolarů. Jiní analytici připouští opačný trend a nárůst až k hranici 70 dolarů.

Na ceny ropy má zásadní vliv dohoda ropných producentů sdružených v organizaci OPEC a dalších ropných států, kde je nejdůležitější postoj Ruska. Tyto země už loni uzavřely dohodu, že sníží těžbu ropy celkem o 1,8 milionu barelů denně. Před měsícem ji prodloužily až do konce roku 2018.

K dohodě se nepřipojily Spojené státy, které se díky těžbě ropy z břidlic staly v posledních letech důležitým hráčem na ropném trhu nejen kvůli tomu, že jsou jedním z hlavních spotřebitelů. A nedávné snížení zásob ropy v USA o celkem 6,5 milionu barelů bylo i dalším důvodem, proč koncem roku cena ropy stoupala.

Těžba z břidlic je sice nákladnější, američtí těžaři ale postupně dokážou snižovat náklady a růst cen ropy jejich snahu vrhnout na trh více této suroviny jen podporuje. Většina amerických těžařů z břidlic v čele s Noble Energy či Devon Energy hodlá příští rok zvýšit svoji produkci nejméně o desetinu. "Jsou více než schopni zasahovat do deficitu nabídky," řekl pro agenturu Reuters Matt Stanley, obchodník s ropou z Freight Investor Services.

Analytici ale upozorňují, že cenu ropy může v příštím roce ovlivnit i geopolitika. Hlavně napětí mezi ropnými mocnostmi Saúdskou Arábií a Íránem, napětí uvnitř Iráku i nepokoje ve Venezuele.

Dopady na Česko

Na případných větších investicích do těžby a průzkumu ropy mohou v budoucnu vydělat i některé české firmy. Například strojírny Elfe v Krnově a V-Nass ve Vítkovicích, které koupili podnikatelé Pavel Drobil a Jaroslav Čánek a zařadili je do své strojírenské skupiny Anacot.

"Při investici do těchto společností jsme sázeli na růst ceny ropy. A to se pomalu děje. Když jsme kupovali Elfe, cena se pohybovala kolem 30 dolarů za barel, teď je nad 60 dolary," řekl HN Drobil letos v listopadu. "Čekáme, že příští rok krize v ropném průmyslu skončí, a už teď se na to připravujeme," dodal.

Vyšší cena ropy je naopak méně výhodná pro její zpracovatele, protože ovlivňuje marže, za které rafinerie ropu zpracovávají. Rafinérská marže Unipetrolu, který je jediným takovým podnikem v Česku, byla v listopadu 4,6 dolaru za barel.

Na cenách pohonných hmot v Česku se nárůst cen ropy projeví až za delší čas. K mírnému nárůstu cen pohonných hmot došlo po skončení letních prázdnin. Nyní za litr benzinu Natural 95 platí řidiči kolem 30,6 koruny. Nafta se pohybuje těsně pod třiceti korunami.