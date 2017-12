Bitcoin je bezpochyby jedním ze symbolů končícího roku. Především od léta na sebe strhl pozornost i těch, kdo se běžně měnami a finančními trhy nezabývají. Bitcoin tím vyvolává paralely ke slavné akciové "dot.com" mánii 90. let, kdy v USA debaty o akciích vedl běžně taxikář nebo babička u nedělního oběda.

Pokud je toto přirovnání alespoň trochu správné, co nám o budoucí ceně bitcoinu napovídá? Technologické akcie na burze Nasdaq za 90. léta téměř zdesetinásobily svoji hodnotu, než pak po začátku nového desetiletí o většinu přišly. Bitcoinu a dalším kryptoměnám stačil ke zdesetinásobení ceny pouze rok. Naznačovalo by to, že po takto raketovém růstu může brzy přijít stejně propastný pád.

Je tu však jedno ale. Bublina technologických akcií 90. let sice jako celek splaskla, ale právě z ní se zrodily jedny z nejúspěšnějších akcií posledních dvaceti let: Apple, Amazon, Microsoft, Adobe Systems a další. Kryptoměn je přes tisíc, nejde pouze o bitcoin.

Většina z nich může být nadhodnocená a ztratit na ceně, ale podobně jako u akcií se některé z nich mohou dlouhodobě prosadit. Pokud přijde prudká korekce cen kryptoměn, nemusí to znamenat jejich zánik. Může to být předpoklad pro oddělení z celku těch skutečně hodnotných. Ať už mezi nimi bude právě bitcoin, či nikoli.