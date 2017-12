Robin Böhnisch přesedl ze sněmovny do křesla šéfa KRNAP. Zřejmě i díky dobrým vztahům s hnutím ANO.

Nový ředitel Správy Krkonošského národního parku a bývalý poslanec ČSSD Robin Böhnisch za své jmenování určitě vděčí znalostem a zkušenostem. Předsedal výboru pro životní prostředí, jako zpravodaj měl na starosti novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Leccos však nasvědčuje tomu, že na jeho úspěch měly vliv i dobré vztahy s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a vstřícný postoj k ANO.

Brabcovo ministerstvo, které celý konkurz organizovalo, jeho prosincové vítězství označilo za jednoznačné. "Letos se přihlásila řada kvalitních uchazečů, ovšem nejpřesvědčivějším z nich byl právě Böhnisch," uvedla tisková mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. "V souvislosti s odchodem současného ředitele Jana Hřebačky se velmi často skloňovalo slovo diplomat. Možná že komise si jednu z jeho předních vlastností spojila i se mnou," řekl ke konkurzu Böhnisch, jehož tématem číslo jedna byl poslední dva roky ve sněmovně zákon o národních parcích.

Přesto jmenování Böhnische do čela KRNAP těsně poté, co poslanecký mandát neobhájil, navíc v době probíhajících jednání o podpoře vlády, vyvolává kritiku. "Znám tady v Krkonoších každého a jeho jsem 14 let nepotkal, nebyl na žádném jednání. Neviděl jsem jediný jeho článek v časopise Krkonoše. Přitom proti němu kandidoval náměstek KRNAP Jansa," divil se třeba jeden z expertů na krkonošské životní prostředí, který si však nepřál být jmenován, protože je s vedením parku v častém kontaktu.

O Böhnischovi, který se funkce ujme 2. ledna, je známo, že měl dobré vztahy s ministrem životního prostředí Brabcem, který měl při výběru poslední slovo. A jeho vstřícnost k ANO se projevila třeba při zářijovém hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání − Böhnisch byl jedním z mála poslanců, kteří se ve Faltýnkově případě zdrželi hlasování.

Náznaky, že v jeho výběru mohla hrát roli i politika, Böhnisch odmítá: "Pokud někdo vytváří takovou konstrukci, přeceňuje politickou hodnotu mé maličkosti. Můj vztah s panem Brabcem bych za nadstandardní neoznačil, on byl koaliční ministr životního prostředí, já šéf výboru, samozřejmě jsme se potkávali." Na hlasování o vydání Babiše a Faltýnka si prý nepamatuje: "Je možné, že jsem nebyl přítomen v sále a nechal puštěné hlasovací zařízení." Jakékoliv zvýhodnění Böhnische odmítá i Brabec: "O Robinovi jsem původně vůbec nevěděl, že se na místo hlásí, ale přiznám se, že jsem byl rád. I když mi bylo jasné, že jeho jmenování někdo označí za jakousi úlitbu. Ale roli hrálo jen to, že je odborník s výbornými schopnostmi vyjednávat."

Jednačtyřicetiletý vystudovaný učitel s doktorátem v oboru didaktika biologie se ve sněmovně zapsal také tím, že prosadil usnesení o odsouzení turecké genocidy Arménů. Získal za to v Jerevanu státní vyznamenání. Prosazoval rovněž zákon zakazující v Česku chov zvířat pouze kvůli kožešinám, který podporoval i Babiš. Aktivní je také v česko-izraelských vztazích. Jako člen parlamentních delegací dvakrát do Izraele a jednou do Arménie cestoval. Jeho zájem o obě země má i svoji obchodní stránku. Böhnisch je spolumajitelem společnosti Terra vinifera, která se specializuje na dovoz vín z Izraele a Arménie.