Události ve světě v roce 2017 umožnily − svým způsobem − cestování v čase. Pamětníkům studené války mohly připomenout školní branná cvičení a školení o tom, co dělat v případě jaderného výbuchu. Nástup Donalda Trumpa do křesla amerického prezidenta a jeho twitterové kočkování se severokorejským režimem, jenž zkoušel jednu raketu za druhou a na začátku září předvedl svůj dosud nejsilnější test jaderné zbraně, zvýšily možnost, že k nějakému konfliktu skutečně může dojít.

Svět, aniž si to plně uvědomil, se ocitl opět ve stínu jaderného konfliktu. "Riziko vypuknutí jaderné války je dnes mnohem vyšší, než bylo za dlouhou dobu, pokud vůbec někdy tak vysoké bylo. Dva světoví lídři − Donald Trump a Kim Čong-un − se chovají iracionálně, což zvyšuje riziko nehody," řekla serveru Politico.eu Beatrice Fihnová, ředitelka Mezinárodní kampaně pro zrušení jaderných zbraní (ICAN). Tato organizace letos dostala Nobelovu cenu míru.

V Americe se vážně diskutuje možnost, jak neposlechnout případný rozkaz prezidenta Trumpa k použití jaderných zbraní. Náčelník amerického strategického velitelství, generál John Hyten, na mezinárodní bezpečnostní konferenci v kanadském Halifaxu uvedl, že takový rozkaz lze odmítnout, pokud by byl nelegální.

"S Trumpem jsme o tom hovořili. Řekl bych mu, že rozkaz použít jaderné zbraně je nelegální. A hádejte, co by udělal, kdybych mu tohle řekl? Řekl by: A co by bylo právně v pořádku?" citovala Hytena agentura Bloomberg.

Rok nejistoty

A v tom tkví nejspíš hlavní problém mezinárodních vztahů v roce 2017. Jeden z nejdůležitějších hráčů globální arény, Spojené státy, se stal nejméně předvídatelným činitelem za dlouhá desetiletí. Na tom se shodli i experti, oslovení Hospodářskými novinami s dotazem, co považují za nejdůležitější událost právě končícího roku.

"V uplynulém roce nebyla jedna událost, která by otřásla světem, ale více procesů jako výsledek nástupu prezidenta Donalda Trumpa. Vzrostla nepředvídatelnost americké zahraniční politiky," domnívá se například Adam Eberhardt, ředitel polského think-tanku Centrum pro východní studia. "Do již tak těžko předvídatelného mezinárodního prostředí vpadl nový bláznivý element," shrnul nástup Trumpa Vít Dostál, šéf výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky.

Evropská unie zachráněna

V Evropě ale nad silnými dojmy z Trumpa převážily francouzské prezidentské volby a nový, pozitivní náboj, který Evropské unii svým nečekaným úspěchem vdechl Emmanuel Macron.

"Macronovo vítězství otočilo dekádu trvající skeptickou náladu v Evropě a stav, kdy Evropa čelila krizím různého druhu," domnívá se Róbert Vass, prezident slovenského institutu Globsec. "Macron šel proti proudu a ukázal, že volby se dají vyhrát s proevropskou agendou."

Podobný názor zastává i Steven Blockmans, šéf oddělení výzkumu EU v bruselském analytickém středisku CEPS. "Kdyby volby vyhrála Le Penová a splnila své sliby o odchodu z unie, EU by skutečně byla úplně jiná než dnes. Konec EU se ale podařilo odvrátit a 27 členských zemí je teď jednotných ve snaze unii posílit," řekl Blockmans.

Liberální demokracie tak pozvolna přicházejí o vůdčí roli Spojených států, ale do čelné pozice se dere právě Macron. Proti loňským očekáváním v Evropě tolik neuspěli populisté.

Co ale Evropané nevnímají tak silně, je nástup Číny, která se snaží vyplnit místo, které na globálním poli postupně opouštějí Spojené státy. Prezident Si Ťin-pching získal na podzimním sjezdu Čínské komunistické strany roli, kterou od dob Mao Ce-tunga a Ten Siao-pchinga neměl žádný čínský vládce. Režim nejen utužuje pozice doma, ale pomocí různých iniciativ, jako je politika "Hedvábného pásu a stezky", se snaží posílit svůj vliv globálně.

Buduje umělé ostrovy v Jihočínském moři, čímž vyvolává obavy, že chce kontrolovat blízké obchodní trasy. Nakupuje západní firmy s moderními technologiemi, čímž například v Evropské unii vyvolal obavy a snahu vytvořit jednotný evropský kontrolní mechanismus pro takové investice. "Čína se letos přihlásila ke globálním ambicím," domnívá se politický geograf Michael Romancov.

Rok 2017 tak jednou možná bude v historii zapsán jako období, kdy se svět začal zásadně měnit. "Trump v čele Spojených států (zatím) zásadním způsobem nepodkopal základy světového řádu, ale zpochybnil jak americkou kredibilitu, tak i vůli být tvůrcem a garantem globálních pravidel," tvrdí Romancov.