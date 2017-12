Když před čtyřmi lety křesťanské strany s Angelou Merkelovou v čele po volbách takřka dosáhly na absolutní většinu v Bundestagu, ozvalo se, že kancléřka by měla zvážit, zda se neblíží okamžik k elegantnímu odchodu na vrcholu kariéry. Ale nejen sázkaři se zdráhají přestat, když se daří. A stejně tak platí, že zrovna když se daří, osud chystá nějaký svůj kousek. V případě Merkelové měl podobu přílivu imigrantů, hlavně z Blízkého východu, kde syrský vládce Bašár Asad rozpoutal domácí válku proti těm, kteří si dovolili protestovat proti jeho autoritářské vládě.

Dnes už si nikdo nedokáže představit, jaké titulky by častovaly spolkovou kancléřku, pokud by se rozhodla v kritickém létě 2015, kdy rakouský kancléř Werner Faymann kvůli stovkám a tisícům lidí proudícím z Maďarska na západ volal do Berlína, že německé hranice zavře a bude je bránit třeba i silou. Merkelová však vyslyšela volání o pomoc a hranice nechala otevřené a svým občanům poněkud pateticky vzkázala "My to dokážeme". Dosud pragmatická politička v rozhodující chvíli dala přednost křesťanským hodnotám a stalo se dosud nevídané − v domácí politice se dostala do defenzivy, dokud jí "nepomohl" její sociálnědemokratický vyzývatel Martin Schulz, když se ukázal jako schopný rétor, ale jeho politice scházely dva základní elementy, obsah a přesvědčivost.

Výsledkem zářijových voleb do Bundestagu bylo trojí překvapení, protože historicky mizerný výsledek zaznamenali nejen Merkelová a Schulz, ale i křesťanští sociálové pod vedením Horsta Seehofera. Posledně jmenovaný kvůli vyhlídce, že jeho strana nezíská v příštích zemských volbách v Bavorsku absolutní většinu, už přestal být předsedou CSU, ale další dva z trojice jsou, jak se zdá po ztroskotání pokusu o středopravou koalici s liberály, odsouzeni společně vládnout. To platí především o Schulzovi, který tuší, že pokud by neobnovil velkou koalici, potěšil by velkou část své stranické základny, ale v předčasných volbách by jeho stranu vytrestali voliči.

Německo se tak s velkou pravděpodobností sice dočká reprízy velké koalice, ale její partneři vypadají opotřebovaně, ještě než začali pořádně jednat. To neslibuje žádné poklidné vládnutí s ohledem na předvídatelné Schulzovy pokusy vymezovat se vůči kancléřce s cílem zvýraznit pozice sociálních demokratů. A pokud předseda SPD bude chtít tlačit na posílení evropské integrace a peskovat země jako Česko či Polsko za nedostatek solidarity, snadno se dostane do rozporu nejen s nimi, ale i s kancléřkou, která dává přednost dohodě a vyjednávání.

Dlouhé vyjednávání o vládní koalici v Německu s oslabenou kancléřkou v čele otevírá prostor novému evropskému hráči, francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který doma prosadil klíčový zákon o reformě pracovního trhu a jehož političtí konkurenti se ještě nevzpamatovali z letošních volebních proher. Otázka, jak bude vypadat příští německá evropská politika a jak bude fungovat tradiční aliance Berlín-Paříž, zůstává na přelomu roku otevřena. To má však jednu zřetelnou výhodu. Nabízí čas, aby si svou politiku uvnitř Evropské unie ujasnila nová česká vláda s premiérem Andrejem Babišem, který právě s evropskou politikou dosud neměl mnoho praktických zkušeností.