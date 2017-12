Blíží se nový rok a s ním i předsevzetí, která bezpochyby dodržíme − zhruba stejně jako loni, předloni a předpředloni. Možná i o pár let dřív, ovšem už je to tak dávno, že si to nepamatuje vůbec nikdo.

Takže si jako každoročně slíbíme, že zhubneme zhruba o pět až padesát kilo. Samozřejmě víme, že kdyby se nám toto předsevzetí podařilo každý rok splnit, byli bychom již dávno na záporné váze. Díky mnoha zkušenostem jsme si ale také dobře vědomi toho, že za nás myslí matka příroda, která naštěstí posiluje naši rezistenci vůči všemu, čím bychom mohli toto předsevzetí skutečně naplnit. A proto jej můžeme bez obav každý rok opakovat.

Konec závislostem! Další věc, kterou nesmíme opomenout. Pro začátek si ovšem musíme definovat, co je vlastně závislost a s čím přesně chceme skoncovat, abychom se náhodou neunáhlili. Třeba přestat kouřit je jednoduché, jak ví každý, kdo už přestal minimálně osmkrát (a další blíže neurčené množství pokusů má před sebou).

Skoncovat s alkoholem oproti tomu znamená, že zhruba do měsíce ztratíme přátele. Na rozdíl od Ameriky, kde člověk může získat nové na setkáních Anonymních alkoholiků, v Česku je jedinou možností předstírat zájem o konverzaci se sklenkou perlivé vody v ruce. Ne že by člověk dnes nesehnal sodovku v ceně šampaňského, nicméně snaha sledovat konverzaci v pokročilé části večera vyžaduje spíše než pevné nervy pokročilé stadium demence.

Omezit bychom mohli i sledování televize, počítače, notebooku a telefonů s umělou inteligencí, která myslí za nás rychlostí, o niž jsme se nikdy ani nepokoušeli. I tady zapojíme silnou vůli, která ve spojení se silným silvestrovským drinkem funguje. Aspoň po dobu účinků zmíněného drinku. Snad jen s výjimkou redukce počtu pozorování padesáti odstínů pořadů Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Tady by možná stála za úvahu preventivní opatření, něco jako upozornění: "Sledování tohoto pořadu…"

Obecně platí, že nejlepší je omezovat závislosti, na kterých jsme v podstatě dost nezávislí. Možností je proto omezení návštěv neoblíbeného příbuzného ze dvou na jednu ročně. To je vcelku realistický závazek.

Stejně jako loni a předloni si také slíbíme, že se naučíme něco nového. V souladu s doporučeními převážně ženských časopisů zvolíme například pečení dortů, vázání květin, případně kurz rychlofilozofie ve 120 minutách. Ano, mohli bychom se třeba začít učit nějaký nový jazyk či zahájit kariéru v jaderné fyzice. Jenže to je zbytečně namáhavé, a navíc se o tom špatně vypráví. V těchhle oborech také hrozí, že by nás někdo mohl doopravdy donutit k učení. A to v dospělosti přece nikdo normální nechce.

Svá přání můžeme rovněž konzultovat s vědou. Například skutečně důkladný, astrology sestavený horoskop pro příští rok mimo jiné doporučuje návrat ke koníčkům, jako je třeba zpívání na veřejnosti. Pokud posléze člověk neskončí ve vězení coby policisty identifikovaná zvlášť zákeřná zbraň hromadného ničení, již do českých prostor vyslali uprchlíci ve spolupráci s Islámským státem, může to být docela pěkný způsob trávení volného času. Navíc zpívání na vhodně vybraných místech může nečekaným způsobem posílit domácí rozpočet.

Možnosti novoročních předsevzetí jsou v podstatě nevyčerpatelné. Bohužel si ale na řadu věcí nedokážeme v tu pravou chvíli vzpomenout. Přinášíme proto několik návrhů, které můžete kdykoliv bezplatně využít.

Na co zapomínáme a neměli bychom

Při definování přání a předsevzetí, u nichž nemusíme až tak přemýšlet a na jejichž splnění by většinou stačila aspoň trochu silná vůle, zapomínáme na věci, které nás skutečně štvou. A u kterých bychom si měli do nového roku slíbit, že se jim vyhneme aspoň do té míry, jak to jen půjde.

Třeba takoví žrouti času: platí, že instalace havrana plašiče, případně sítí, jež mají bránit ptákům v přístupu na balkon, nepatří mezi témata na domovní schůzi, jimž by délku projednávání záviděl i přeborník desetihodinových projevů, nebožtík Fidel Castro. Bez ohledu na to, že se bezpochyby najdou ti, kteří ochranu květin před zdivočelým vrabcem či holubem považují za hlavní poslání svého života.

To samé platí i pro odpolední absenci toaletního papíru na základní škole. Bez ohledu na to, jak moc naše potomky trápí, nemá vliv na kvalitu výuky a za trojky našeho dědice fakt nemůže. Proto neexistuje jediný důvod tímto tématem protáhnout třídní schůzku do časných ranních hodin.

Ani místo uložení klíčů od společné kanceláře nevyžaduje samostatnou tříhodinovou poradu, a to ani tehdy, když se jedná o prostor, v němž mají průběžně pobývat lidé s akademickým titulem a nekonečným množstvím času na bádání o podstatě života, lidstva a klíčů.

Prostě ve chvíli, kdy zjistíme, že se skutečně těšíme na nejbližší schůzi, poradu či skupinové jednání, nastal nejvyšší čas objednat se k psychoterapeutovi. Tohle sami skutečně nezvládneme.

Samostatnou poznámku si zaslouží sociální sítě. Víme, že bez lajků, virtuálních přátel a followerů nejsme fakticky ničím, což poznáváme dnes a denně. Čím se ale staneme, když síť, jíž věnujeme většinu našeho času, jako jediná zůstane naším přítelem, milenkou i útočištěm? Žroutem času, který ničí životy všem kolem. A člověkem, se kterým se lidé loučí podstatně ­srdečněji, než se s ním seznamují.

Přání všem, kdo mají dobrou vůli

Mezi novoroční přání patří bezpochyby i vzpomínka na ty, kteří s námi v tuto sváteční chvíli nejsou. A ani s námi být nemohou. Přesto bychom je neměli opomíjet, protože v průběhu roku se naše myšlenky k jejich počínání stáčely často.

Jako možné přání je tady lehce inovovaná verze starobylých zpěvů, která má po záměně několika málo slov obecnou platnost:

"Nechť se v přítmí třetího kruhu pekla snaží v nekonečném cyklu zaparkovat tvůrce fialových oblastí modrých parkovacích zón, a to na zmíněných fialových kouscích, které v polotmě správně barevně identifikuje. Ten samý nechť se vydá posléze mnohakilometrovou rozkopanou cestou za vydatného deště a tmy k nejbližšímu parkovacímu automatu. Zmáčen a znaven nechť se pokouší prokřehlými prsty zadat všechny údaje požadované parkovacím automatem na nepodsvícenou, tmavou, takřka neviditelnou klávesnici správně a napoprvé. Ve chvíli, kdy vše toto v průběhu pouhé hodinky zvládne, nechť se vrátí zpět na začátek a hledá placené parkování v přeplněných ulicích znovu."

Ideologové modrých zón, kteří se možná už letos doklopýtají k modernímu věku, tedy k placení parkování přes internet, však rozhodně nejsou jediní, již si zaslouží speciální pozornost.

Za poslechu lehce protékajícího odpadu pošleme také tichou, leč o to intenzivnější vzpomínku na instalatéra, který si po seznámení s námi raději změnil telefonní číslo. I tomu přejeme pobyt v Dantově pekle bez možnosti vykoupení, zejména ve chvíli, kdy nám kapající voda nadzvedla podlahu a účet za nedotaženou trubku se tím pádem vyšplhal na mnoho desítek až stovek tisíc korun. V našich myšlenkách má své čestné místo spolu s truhlářem, jehož skříň nejde zavřít, a výrobcem světel, kde se na výměně žárovek musí podílet zhruba padesát odborníků s výučním listem a platem ředitele vesmírné stanice. Samostatný prodloužený pobyt v chladném a tmavém místě bez přístupu k zákazníkům si zaslouží i firmy, jejichž výrobky pravidelně zkolabují týden po uplynutí dvouleté záruky.

Nezapomínejme ani na státní správu. Třeba na zástup expertů a také na množství úřadů, jež se povinně podílely na zapojení zhruba metr dlouhé přípojky k vodovodnímu řadu, kterou se po pouhém dvouletém úsilí a za pomoci zhruba šedesáti pěti razítek podařilo udělat. Ano, byl to vskutku slavný den, kdy k nám byl zaveden vodní proud, jenž netryská ze sousedovic studny. Přání stavebnímu úřadu, který už několik let zkoumá možnost cesty k naší chalupě, si necháme napřesrok. I tak bude možná příliš brzy.

Kromě přání pokoje všem lidem dobré vůle proto při našem silvestrovském rozjímání nezapomínejme na přání všem lidem, kteří s námi mají dobrou vůli. Mysleme na ně, když nám slibují, že díky jejich zákonům, nařízením a vyhláškám bude na světě líp. Protože pokud jejich dobré vůli ustoupíme, nic jiného než skryté přání do dalšího roku nám nezbude. Všechno ostatní se bude trestat minimální pokutou ve výši deseti tisíc, případně dvouletou podmínkou.

Až si se sklenicí šampaňského budeme přát to nejlepší do nového roku, přemýšlejme o tom, co doopravdy chceme. Může to totiž dopadnout přesně tak, jak chceme. A nemusí jít zrovna o přímou volbu prezidenta, která byla reakcí na znechucení nad parlamentními spory a tajným kšeftováním s hlasy a kterou jsme si přáli skutečně mnoho let. Nyní si s ní nevíme tak úplně rady, stejně jako část národa si neví rady s vlastním prezidentem.

Jste si naprosto jisti, že chcete úplně nový začátek, novou práci, nového partnera? Isaac Asimov, americký spisovatel sci-fi literatury, kdysi napsal krátkou povídkovou knihu o démonu jménem Azazel, který dokázal lidem plnit přání. Jen je plnil naprosto doslova. Takže když si třeba chlapík přál spodní prádlo, v němž se mu vrátí jeho ochablá mužná síla. Dostal přesně to, o co si řekl. No a pak přišel okamžik, kdy si trenky musel sundat a…

Važme proto svá přání. Aby nám nakonec to nejcennější nezůstalo jen ve spodkách.