Co je Travel Holding

◼ Nové seskupení cestovních kanceláří. Vlastníkem je investiční skupina TNI Group a Ivan Lackovič, který je partnerem v TNI Group a zodpovídá za retailové investice – cestovní ruch a zábavní parky.

◼ TNI Group v roce 1995 založil Tomáš Novák, aktiva skupiny převyšují 600 milionů korun. Soustřeďuje se na realitní byznys a investice do rostoucích a perspektivních oborů. V projektech zábavních parků má podíl i Jan Holásek, spoluzakladatel advokátní kanceláře Havel, Holásek.

◼ Travel Group se chce soustředit na zavedené značky a nabízet vybrané bezpečné destinace. Patří do ní CK Viamare, která se orientuje na letecké zájezdy do Řecka a na řecké ostrovy. Její obrat je kolem 200 milionů, ročně obslouží přes 20 tisíc klientů. VTT s obratem přes 150 milionů a 10 tisíci klienty ročně se zaměřuje na Kypr a Řecko. Poslední akvizice skupiny, Vítkovice Tours, prodává hlavně zájezdy do Chorvatska a Černé Hory. Má obrat 355 mi­lionů ročně a přes 45 tisíc klientů.